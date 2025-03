Caputo analizó qué pasará con el dólar tras el acuerdo con el FMI: “Lo que hagamos no afectará a la gente”

El ministro de Economía, Luis Caputo, habló sobre el dólar tras el acuerdo con el FMI

En medio de las negociaciones para cerrar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y frente a las expectativas y especulaciones que giran en torno a lo que sucederá con el régimen cambiario a partir de su concreción, el ministro de Economía, Luis Caputo, buscó nuevamente llevar tranquilidad a la sociedad de que el Gobierno no hará nada que perjudique a la gente. Si bien insistió en que liberar las restricciones cambiarias es el objetivo, remarcó que se hará cuando estén dadas las condiciones -como suele repetir- y que cuando suceda no implicará un salto del dólar.

"Lo que hagamos nosotros no va a afectar a la gente. Ahora estamos recapitalizando el BCRA para crear las condiciones necesarias para que cuando liberemos las restricciones no haya un salto cambiario, como algunos piensan. Por otro lado, el FMI no pide nada de eso", remarcó el ministro, en declaraciones en A24.

Las condiciones necesarias son tres: que se acomode el mercado de dinero; que el nivel de inflación converja al ritmo del crawling peg -hoy del 1%- más la inflación internacional; y que se pueda capitalizar el Banco Central con reservas suficientes. “Estamos haciendo todo eso para liberar las restricciones cambiarias. ¿Cuándo van a estar dadas esas condiciones? No lo puedo decir porque no sabemos cuánta plata nos va a dar el FMI, pero ése es el objetivo", aseguró.

El funcionario también aseguró que “la Argentina es un país que puede flotar -dólar libre- como cualquier otro, si están dadas las condiciones”. “No hay una definición sobre si un país puede flotar o no. Uno puede flotar en tanto y en cuanto tenga su economía sana. Argentina siempre tuvo déficit, que fue financiado con emisión. Esa emisión de pesos la gente no la demanadaba, había sobrante de pesos, y eso se volcaba al dólar”, repasó Caputo, al diferenciar el pasado con lo que hoy se está haciendo.

¿Dólar barato?

El ministro de Economía también respondió ante la consulta sobre por qué hay sectores que aseguran que el dólar está barato y fue tajante: “El daño que ha hecho el kirchnerismo no es solo económico sino psicológico. Al empresariado lo han acostumbrado a que solo puede ganar plata si está el dólar alto, si paga salarios bajos y si está protegido, y a tener rentas extraordinarias por eso. También han convencido a la clase baja de que sólo pueden vivir de subsidios. A la clase media le hicieron creer que veranear en Brasil es un lujo que no se pueden dar”.

Dijo que este Gobierno está avanzando por el camino inverso, con el objetivo de sanear la economía para que el dólar tenga un valor normal, poder reducir impuestos y que haya competencia para que gente pueda salir a comprar más productos a mejores precios.

¿Cómo hacés para que no pase lo mismo que ya ocurrió en el pasado, con la apertura importación?, se le preguntó, en referencia a la pérdida de empresas y empleo durante la década del ´90 y en parte de la etapa macrista. “Bajando impuestos y haciéndolos competir”, afirmó, convencido.

Este debate volvió a instalarse esta semana a partir de la decisión oficial de reducir fuertemente los aranceles a la importación de indumentaria, calzado y productos textiles. De hecho, el sector salió con duras advertencias a asegurar que estas medidas provocarán el cierre de empresas y un aumento del desempleo. Al respecto, Caputo señaló que se trata de un “industria que tene márgenes muy altos, muchos más que cualquier otra industria. Hay que bajar impuestos y hacerlos competir porque en una Argentina desordenada es natural que un empresario pida retornos más altos, pero hoy no podés pretender seguir teniendo los mismos márgenes”.

Noticia en desarrollo