Acordar con el FMI podría calmar a los mercados pero no evitará el impacto sobre la Argentina de la pelea de los aranceles

Es cierto que los inversores locales aguardan el convenio con el FMI para asumir riesgos. Pero es una parte de la verdad; el efecto del convenio puede durar un paso corto porque la causa profunda de lo que sucede en los mercados locales es la misma que sumerge a los países emergentes, China, Europa y al propio Estados Unidos.

Por caso, en Wall Street, tras una fatídica semana, el S&P 500 perdió 0,49% mientras el índice Nasdaq de las tecnológicas se derrumbó 1,21%. Las consecuencias de los reiterados anuncios de aranceles impacta en los indicadores inflacionarios de Estados Unidos y está por verse si en vez de paralizar la suba de tasas, la Reserva Federal no toma una medida más drástica. En Estados Unidos la inflación está considerada como el enemigo público de la economía.

China ya tomó represalias por los aranceles que le impuso la gestión de Donald Trump. El ETF que lo representa, un índice donde hay un mix de bonos y acciones, ayer perdió 3,3% aunque el yuan se mantuvo en 7,25 por dólar, debido a que la moneda norteamericana está perdiendo fuerza frente a las principales divisas del mundo. Que el yuan haya detenido su devaluación es un dato importante para las reservas argentinas.

Brasil no escapó a la crisis. El real se devaluó a 5,77 por dólar contra 5,70 que cotizaba el jueves. El índice Ibovespa de la Bolsa de San Pablo, tras el leve respiro del viernes, perdió 1,36% y volvió a los niveles del 12 de diciembre pasado. El ETF de emergentes cayó 1,5%.

La contracara, que es la que pone en evidencia la crisis, es la firmeza del oro que llegó a su máximo histórico de USD 2.968,85 y se encamina a USD 3.000. Subió 12% en lo que va del año y 47% contra la misma fecha del año pasado. Los inversores conservadores son los grandes ganadores. El oro en alza significa aversión al riesgo. Interesa más la seguridad que la renta. Otro activo que sirvió de refugio fueron los bonos del Tesoro de Estados Unidos. El alza de su precio determina la baja de la tasa de retorno que ahora está en 4,39%. Hace 12 días, cuando Wall Street estaba en alza, la tasa de retorno estaba en 4,64% por la caída de su cotización.

En este escenario no sorprende que la rueda de ayer fuera monótona. El dólar continuó en niveles similares a los del viernes. El MEP subió $1,6 (+0,1%) a $1.207,48, mientras el contado con liquidación (CCL) aumentó $6,35 (+0,5%) a $1.212,99. El “blue”, un dólar de impacto psicológico y mercado reducido, aumentó $10 a $1.240.

En el Mercado Libre de Capitales (MLC) el Banco Central compró USD 129 millones y las reservas crecieron USD 119 millones a 28.588 millones.

Los bonos soberanos tuvieron pérdidas entre 0,5 y 1% y el riesgo país aumentó 10 unidades (+1,3%) a 730 puntos básicos.

Los bonos en pesos a tasa fija estuvieron calmos porque aguardan la licitación del Tesoro de mañana. En el evento, el Tesoro no debería tener problemas porque debe renovar $2,7 billones. Los títulos que se ofrecen son:

-Letra del Tesoro Capitalizable (LECAP) en pesos con vencimiento 31 de marzo.

-LECAP con vencimiento el 28 de abril.

-Bono del Tesoro Nacional en pesos cero cupón con ajuste por CER (BONCER) con vencimiento el 30 de mayo.

-LECAP con vencimiento 18 de junio.

Todas las Letras son reapertura y de corto plazo. No hay instrumentos nuevos porque el Ministerio de Economía se prepara para las Letras Fiscal de Liquidez (LeFi) que vencen en julio y suman $13 billones. Con estos títulos, se pusieron en orden las cuentas del Banco Central.

La Bolsa tuvo una rueda decididamente en baja, con subas muy aisladas. Salvo BYMA (+4,6%) y Telecom (+3,4%) que fue adquirida por Telefónica, el resto fue un predominio de bajas. El Merval de las acciones líderes perdió 0,7% en pesos y 0,2% en dólares.

Los ADR -certificados de tenencia de acciones argentinas que cotizan en las Bolsas de Nueva York- tuvieron rojos generalizados a excepción de Telecom que subió 4,4%.

Para el campo no hubo buenas noticias. Según la Bolsa de Comercio de Rosario “en el Mercado de Chicago, el trigo inició la semana en baja ante la falta de dinamismo en el mercado internacional y la ausencia de amenazas meteorológicas en los cultivos de invierno del hemisferio norte. Por su parte, el maíz también anotó bajas en sus contratos debilitado por la toma de ganancias tras los recientes máximos y la mejora en las perspectivas climáticas para Sudamérica. Finalmente, las bajas registradas en el maíz y la volatilidad del mercado llevaron a la soja a retroceder cerca de 1%, en un contexto en donde una menor estimación de la cosecha brasileña, no logró impulsar los precios”.

Para hoy no cabe esperar algo sobresaliente. Con el FMI no hay que ilusionarse. Puede ser una suba de bonos y acciones que coloque a la Argentina en el mercado internacional de capitales, pero no evitará que la economía local siga amenazada por las medidas proteccionistas de Donald Trump que ayer volvió a amenazar a Canadá y Méjico y por la situación política interna.