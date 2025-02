Mercados: las acciones argentinas retoman las bajas luego del viaje de Milei a EEUU

Tras un arranque alcista, las acciones argentinas pasaron a pérdidas.

Las acciones de Argentina mostraban este lunes un sesgo bajista, a la espera de novedades sobre las negociaciones del Gobierno con el FMI (Fondo Monetario Internacional) por un nuevo acuerdo crediticio que podría brindar fondos frescos para financiar la transición económica hasta la eliminación del “cepo” y otorgarle un fortalecimiento de las reserves.

El presidente libertario Javier Milei se reunió el fin de semana con su par estadounidense Donald Trump en un encuentro en el que se mostraron cercanos. El voto de los Estados Unidos en el directorio del FMI es clave para la aprobación de un nuevo acuerdo.

“Sin acuerdo con el FMI el mercado seguirá en un recorrido lateral, tratando de encontrar un piso sólido a la espera de una suba de reservas (del banco central”, comentó el analista Salvador Di Stefano.

“El acuerdo con el FMI vendría para el mes de abril, las reservas siguen por debajo de los 29.000 millones de dólares”, señaló.

A las 12:10 horas, el índice accionario líder S&P Merval de Buenos Aires restaba un 1%, en 2.340.000 puntos, tras perder un 1% la semana pasada en medio de tensiones políticas que involucraron a Milei en un escándalo “cripto”.

Por su parte los bonos en el MAE (Mercado Abierto Electrónico (MAE) mostraban leves y selectivas mejoras, cuando el riesgo país medido por el banco JP Morgan se mantenía estabilizado en los 720 puntos básicos.

“El escándalo cripto tuvo un impacto limitado en los activos argentinos, dado las nulas probabilidades de un juicio político, que el impacto electoral es bajo, y porque no es algo que afecte a la macro argentina, donde pocos inversores locales tienen acceso a este tipo de activos”, dijo Roberto Geretto, analista de Adcap Grupo Financiero.

“El BCRA lleva comprado en el 2025 estimativamente casi 3.000 millones de dólares, siendo el tercer mejor arranque de año de las últimas dos décadas”, sostuvo Geretto. “Así, ‘cepo’ mediante, si hay atraso cambiario el BCRA no lo estaría sintiendo”, afirmó, y estimó que “de todos modos, el déficit en la cuenta corriente sigue, principalmente por los pagos de deuda”.

Milo Farro, ejecutivo de Cuentas de Rava Bursátil, señaló que “el presidente Milei viajó a Estados Unidos acompañado del ministro de Economía, Luis Caputo. El jueves mantuvo reuniones con el CEO de Tesla, Elon Musk, el presidente del Banco Mundial y la titular del FMI, Kristalina Georgieva. Esta última mencionó en su cuenta de ‘X’ que el plan de estabilización de Argentina está ‘dando resultados significativos’ y que ‘los equipos siguen trabajando de manera constructiva en pos de un nuevo programa’”.

“El mercado pone el foco en los avances en las negociaciones con el organismo, situación que se posiciona como el principal driver para las próximas semanas junto con los balances de las empresas locales. Durante la semana el ministro Caputo mencionó que el acuerdo pasaría por el Congreso, que se desarrollaría en el marco de un nuevo esquema y que el directorio no está exigiendo una devaluación", comentó Farro.

En declaraciones a FM Milenium, el ex director del FMI Claudio Loser afirmó que “el FMI no le va a dar tanto dinero como el Presidente cree. No le van a dar dinero de entrada porque la Argentina es desde lejos el mayor deudor del FMI. Argentina debe al FMI USD 43.000 millones y le sigue Ucrania con USD 14.000 millones”.

“Decir que vamos a salir del cepo a fines del 2025 creo que es algo que sería posible. Es difícil la salida del cepo, pero es bastante menos traumática. Con cuentas fiscales ajustadas como ningún otro país en la región, el dólar no se va a disparar tanto como la gente cree”, definió Loser.