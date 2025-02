Un gigante de Wall Street organizó un evento sobre Argentina: los inversores consideraron que la polémica $LIBRA ya es una anécdota

FOTO DE ARCHIVO. El logo de Bank of America se muestra en el distrito de Manhattan de la ciudad de Nueva York, Nueva York, EEUU, el 30 de enero de 2019. REUTERS/Carlo Allegri

Con señales que provinieron del Congreso y también del desembarco de la comitiva oficial en Estados Unidos, los inversores parecen dejar rápidamente atrás el escándalo que se desató hace ya una semana por la recomendación de la cripto $LIBRA por parte de Javier Milei.

Bank of America (BofA) organizó un “Argentina Day” que en realidad duró dos días. El encuentro dejó en claro que el mercado no está dispuesto a bajarse de la apuesta por Argentina y la mayoría consideró que el escándalo por la nueva cripto quedará al menos en el corto plazo como una anécdota.

Uno de los que llevó adelante el encuentro fue Claudio Irigoyen, ex economista del Central y actualmente head of global economic research del BofA. Hasta la torre corporativa de la entidad, ubicada en One Bryant Park, también llegaron ejecutivos de la mayoría de las empresas que cotizan en Bolsa, como Banco Macro, Cresud, Edenor y Genneia. Previamente a ellos presentó su visión el director de Poliarquia, Alejandro Catterberg.

Las acciones argentinas arrancaron ayer flojas en Wall Street, pero fueron ganando terreno y terminaron con subas de hasta 4,5%. Las energéticas como YPF y Vista fueron las que lideraron la mejora, en el medio de recomendaciones de compra como la efectuada por el banco de inversión BTG Pactual. La entidad profundizó sobre el potencial energético del país y fijó un precio objetivo para esos papeles que supera más de 20% los cotizaciones actuales.

El presidente Javier Milei junto a Kristalina Georgieva, ayer en el FMI

A los bonos, sin embargo, les cuesta un poco más levantar cabeza y se mantienen en terreno negativo en lo que va de la semana. En este caso, la expectativa está puesta en las novedades relativas a las negociaciones con el FMI.

La consultora 1816 destacó que más allá del ruido generado por $LIBRA la macro continuó mostrando noticias positivas: la inflación de 2,2% en enero fue la más baja desde 2020, el Gobierno volvió a tener superávit financiero en enero, y se mantuvo el superávit comercial, aunque mucho menor porque las importaciones repuntaron casi 25%.

Pero además, las votaciones en el Senado dejaron en claro que el Presidente no tuvo que resignar gobernabilidad a pesar de la crisis. Un dato muy relevante fue que fracasó la comisión investigadora que se quería conformar, con votos negativos de casi todos los bloques no kirchneristas, incluyendo también una parte del bloque radical.

Otro dato clave es que tal como quería el Gobierno se transformó en ley, luego de la votación en la Cámara Alta, la suspensión de las PASO. Se trata de un paso fundamental para despejar el horizonte hasta las elecciones legislativas de fin de octubre. El objetivo era evitar instancias intermedias de votación, que sobre todo suelen aumentar el nerviosismo de los mercados.

Otra cuestión no menor es que la mayoría de los estudios de opinión reflejó que el respaldo al Presidente se vio solo mínimamente afectado por lo ocurrido con la fallida criptomoneda. En general, quienes votaron a Milei creyeron en su versión y no lo consideran responsable de haber cometido estafa alguna. Ese respaldo popular es algo que desde Wall Street siguen con atención, porque de alguna manera blinda al Presidente de los embates políticos.

Las reuniones que mantuvo Milei ayer por la tarde, primero con el empresario y ahora funcionario norteamericano Elon Musk y luego con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, también eran esperadas por el mercado. Ahora la expectativa está puesta en la posibilidad de un encuentro, aunque sea breve con Donald Trump el sábado, lo que representaría un espaldarazo para Milei luego de su semana más difícil en el poder.