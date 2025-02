Inscripción digital de 0 km: por qué para algunos modelos todavía es más barato hacerlo en un Registro Automotor tradicional

Desde hoy está habilitado el Registro Único Nacional del Automotor (RUNA), pero por el momento sólo se pueden registrar motos

Tal como se había anunciado, desde este 19 de febrero comienza a funcionar el nuevo Registro Único Nacional de Automotores (RUNA) por medio del cual los usuarios argentinos podrán comprar un vehículo cero kilómetro y hacer todos los trámites de alta para poder circular en la vía pública sin recurrir a un Registro del Automotor.

En esta primera instancia, los únicos vehículos que podrán registrarse por medio de este sistema digital remoto, abierto, accesible y estandarizado, son las motocicletas. Para los autos todavía no hay una fecha confirmada. También hay otras limitaciones como que los compradores sean personas solteras, que no se inscriba con prenda simultánea o contrato de leasing, y que el monto de venta no involucre sumas que alcancen o superen los “Umbrales para el Sector Automotor” conforme a las normas establecidas por la Unidad de Información Financiera (UFI).

En este primer día de funcionamiento probablemente no se puedan concretar operaciones, ya que para que un concesionario oficial pueda acceder al sistema, debe cumplir con el alta en la Dirección Nacional de Registros del Automotor (DNRPA), la que le asignará un usuario y contraseña. Así, es probable que recién este jueves comiencen a entrar trámites al nuevo sistema creado por el Ministerio de Justicia.

El RUNA tiene un arancel diferenciado del 0,8% respecto al de los Registros del Automotor tradicionales que sigue siendo del 1%.

Sin embargo, existe todavía una corrección que el Gobierno debería tener que hacer para que verdaderamente sea más económico para todos los usuarios hacer el alta de un 0 km en el RUNA. Al día de hoy, es más caro registrar una moto con un precio de menos de $3.700.000 en el RUNA que seguir haciéndolo en una dependencia del Registro del Automotor.

Esto se debe a que si bien el Gobierno aplicó una alícuota del 0,8% de arancel para el alta de un 0 km en el RUNA, también aplicó un monto mínimo de ese concepto que es de $30.000 para motos y de $180.000 para automóviles. Estos montos están detallados en el anexo correspondiente a la Resolución 38/2025 del 17 de febrero, en los aracenceles nro 8 y nro 9.

Sin embargo, esos mínimos no son válidos para los Registros del Automotor, donde aun pagando el 1% de arancel, las motos tienen un piso de $8.500, los autos nacionales de $15.800 y los autos importados de $21.300.

Estos mínimos son sólo para motos y autos cero kilómetro, de modo tal que todas las motos de 110 cm3, las conocidas CUB, que representan el 50% de las ventas mensuales, y la mayoría de las motos de 150 cm3, que sumándose entre sí alcanzan el 75% de las motos nuevas que se venden en el mercado, podrían pagar menos de los $30.000 pesos si hacen el trámite en un Registro del Automotor. Para el caso de las motos 110, que tienen un precio entre 1,5 y 2,5 millones de pesos, registrarlas en el RUNA costará $30.000 pero hacerlo por la vía tradicional, costará entre $14.500 y $20.000.

El monto mínimo que permite el alta de una moto a través del RUNA es de $30.000. Sin embargo, en los Registros convencionales es de $8.500

En cambio, la tabla quedó mejor confeccionada para autos, ya que el modelo más barato del mercado es el Renault Kwid, con un precio sugerido de venta al público de $18.260.000 y el 1% es $182.600. Sin embargo, haciendo el registro inicial en un concesionario, con el costo mínimo asignado por la resolución del gobierno por medio del RUNA, ese costo de alta será de $180.000.

En todo caso, lo que podría pasar si el gobierno consigue que se bajen los precios de los autos cero kilómetro que actualmente gestiona por medio de baja de impuestos y el cupo de 50.000 autos eléctricos o híbridos que entren al país sin pagar arancel de importación, es que entren en juego precios menores a los $18.000.000.

Al solo efecto de dar un ejemplo simple, un auto cero kilómetro de $17.000.000 pagaría un arancel de $180.000 en el RUNA pero pagaría $170.000 por medio de un Registro del Automotor tradicional.

Consultadas fuentes del Gobierno respecto a esta desventaja en los costos que representa el RUNA para las operaciones de motos masivas del mercado, la respuesta fue que se evaluará la situación. En principio, lo que aparece como escenario posible es que se permita subir el monto mínimo para registrar motos en los Registros del Automotor a valores similares a los $30.000 reglamentados y publicados ya para el RUNA.