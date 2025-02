En enero hubo deflación en los precios de la ropa: fue el rubro que menos aumentó en el último año

En la Argentina se vende la ropa más cara de la región y de las más costosas a nivel mundial (EFE)

El precio de la ropa marcó en enero una deflación y fue la categoría que registró el menor aumento en el último año, según los datos que publicó este jueves el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec). En el sector aseguraron que esa dinámica tuvo que ver con la caída en la demanda frente a un menor poder adquisitivo del público y el encarecimiento de los costos en dólares, mientras que negaron una reacción directa a la apertura de importaciones.

El Indec informó que la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado fue 2,2% mensual, la más baja desde julio de 2020, y del 84,5% acumulada en los últimos doce meses. Dentro del índice, la categoría prendas de vestir y calzado mostró una variación negativa del 0,7% respecto a diciembre y 63,7% interanual, es decir, por debajo del nivel general.

“Los precios de la ropa cayeron en enero. Pero esto no se explica por la apertura de la economía ya que, por el contrario, las importaciones de ropa cayeron. Bajan los precios porque no hay demanda. No se vende ni nacional, ni importado y las empresas están trabajando con rentabilidades incluso negativas, haciendo un gran esfuerzo para no perder mercado, cubrir al menos una parte de los costos fijos y no despedir personas q les costo formar”, dijo Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer.

“No es un tema estacional porque los costos están subiendo en dólares”, afirmó Galfione en referencia al atraso cambiario en términos reales.

En el Gran Buenos Aires las prendas de vestir tuvieron el mes pasado una deflación del 3,2% y calzado 0,5%, según las categorías que componen el rubro prendas de vestir y calzado del Indec.

Fuentes del sector también descartaron la posibilidad de que la explicación de la baja de precios sea la apertura comercial que impulsa el Gobierno de Javier Milei (Imagen ilustrativa Infobae)

Fuentes del sector también descartaron la posibilidad de que la explicación de la baja de precios sea la apertura comercial que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Los datos a los que accedió Infobae reflejaron que durante 2024 las importaciones de prendas de vestir se desplomaron 17% frente al año anterior.

El rubro de prendas de vestir y calzado ayudó para que el dato de inflación de enero sea el más bajo desde julio de 2020. Fue por las “liquidaciones de verano” según el economista Camilo Tiscornia.

En la Argentina se vende la ropa más cara de la región y de las más costosas a nivel mundial. Esta tendencia comenzó a notarse en el país desde la salida de la convertibilidad a partir del creciente proteccionismo, la presión impositiva, la alta inflación y la constante inestabilidad macroeconómica. Sin embargo, algunas prendas sí se encuentran a precios competitivos.

Esas conclusiones se desprenden de un informe de Fundar publicado a finales del 2024 en el que se recopilaron 390.000 precios on line en 33 prendas de vestir a nivel local e internacional, con una reconstrucción de series estadísticas de cada uno de los países analizados.

El trabajo muestra que en términos absolutos una canasta de prendas del canal on line de Argentina al tipo de cambio oficial resultó 35% más costosa que en el resto de la región en abril y 16% más cara si se toma en cuenta la cotización del dólar MEP. Fundar comparó la situación en la Argentina frente a Perú, Uruguay, México, Chile, Colombia y Brasil.

En la Argentina se vende actualmente la ropa más cara de la región al tipo de cambio oficial (Fundar)

Según el Indec, los bienes en enero registraron una inflación del 1,5% mensual, por debajo del ritmo de ajuste del tipo de cambio oficial vigente hasta ese mes y que desde febrero pasará al 1% como parte de la estrategia del Gobierno para apuntalar la desaceleración de la inflación. La división subió 64,5% interanual. En cambio, los servicios subieron en enero 3,8% y 152,4%, respectivamente, por lo que mostraron un movimiento muy superior al promedio general en ambos casos.

En el primer mes del año, las divisiones de mayor aumento fueron restaurantes y hoteles (5,3%), por subas estacionales del período vacacional, y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,0%), por incrementos en los alquileres. En el otro extremo, los menores aumentos se registraron en educación (0,5%) y en prendas de vestir y calzado.

A nivel de las categorías, “los precios regulados (2,6%) lideraron el incremento, seguidos del IPC núcleo (2,4%), mientras que los Estacionales aumentaron 0,6%”, explicó el Indec.

El Indec informó que la suba del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado fue 2,2% mensual

Desde el ministerio de Economía, destacaron que “este sendero de reducción en la inflación se da en un contexto de crecimiento del nivel de actividad (+6,4% acumulado entre abril y noviembre según el EMAE desestacionalizado) y suba en los ingresos de la población, destacándose los incrementos en términos reales en diciembre de 18% interanual en el salario promedio del sector privado registrado (SIPA), 12,8% i.a. en el haber jubilatorio y 107% interanual en la Asignación Universal por Hijo”.

El índice de enero es el último que tuvo lugar bajo el esquema cambiario de actualización del dólar oficial a ritmo de 2% por mes. El Gobierno activó un retoque en el esquema cambiario esta semana luego de haber esperado un trimestre con un IPC cercano a 2,5 por ciento. Así, el tipo de cambio oficial pasa a moverse a un ritmo de 1% mensual. Esa es la velocidad a la que el Ministerio de Economía apunta a que tiendan a converger los bienes, que explican cerca de un 65% de la canasta que toma en consideración el Indec para elaborar el índice de precios, más allá de los servicios.

La expectativa oficial el que la inflación perfore rápidamente el 2 por ciento. El ministro de Economía Luis Caputo aseguró la semana pasada en una entrevista que hay posibilidades de que el índice de precios de febrero sea menor al 2%, una expectativa de desinflación más rápida de la que tiene el mercado.