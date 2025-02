Licitación de deuda: hubo escasa demanda por un bono atado al dólar y Caputo volvió a negar que haya atraso cambiario

Foto de archivo - Un hombre camina frente al Ministerio de Economía en Buenos Aires, Argentina. REUTERS/Agustin Marcarian

En medio de la discusión sobre el tipo de cambio y si existe un atraso en el precio de equilibrio del dólar, el Ministerio de Economía ofreció al mercado un bono atado al dólar y que favorece al tenedor en caso de una devaluación, pero tuvo una demanda casi nula y su licitación fue de solo $80.000 millones.

“Ofrecimos un dólar link para los que veían atraso cambiario, pero no tuvo demanda”, escribió en su cuenta de X el ministro Luis Caputo tras la licitación. “No apto para econochantas”, lo secundó el propio Javier Milei minutos después. “Hoy ofrecimos dolar linked a Enero 2026…y no vino casi nadie (adjudicamos 80.000 palos pesos a devaluación +5%). Una cosa son los que opinan, otra el mercado”, siguió el secretario de Finanzas Pablo Quirno.

Milei, luego, le dedicó un respaldo a su ministro de Economía tras la operación de deuda de este miércoles: “Cuando le pedí a Luis Caputo que asumiera como Ministro de Economía tenía claro que era el indicado por el tipo de desequilibrio que había que arreglar. Me sorprendió siendo el mejor de la historia. Después de la de hoy hay que cerrar la cancha. Tremendo crack”, posteó el jefe de Estado.

Apoyo de Milei a Luis Caputo

La inclusión de un bono dollar linked en la operación de deuda en pesos de este miércoles fue leído por el mercado como un mensaje a los inversores en medio de un debate creciente entre economistas, y del que también eligió participar el propio Gobierno, sobre si existe un atraso cambiario y si ese es un tema de discusión con el Fondo Monetario Internacional hacia un acuerdo nuevo. En otras palabras, el equipo económico le dijo al mercado que si cree que el esquema cambiario no podrá ser sostenido por el Gobierno, que tome cobertura cambiaria y que pierda oportunidad de seguir haciendo carry trade.

Un informe de Portfolio Personal Inversiones (PPI) lo interpretó: “Tras los dichos de Milei sobre la potencial normalización cambiaria, Finanzas vuelve a emitir un instrumento dollar linked con vencimiento el 16 de enero de 2026. Las referencias de tasa para esta clase de ajuste son muy pobres ante la falta de liquidez y el bajo carry que ofrecen estos instrumentos”.

De todas formas, el resultado de la licitación indicó que la adjudicación de ese bono atado a la devaluación fue mínima. “La Secretaría de Finanzas anuncia que en la licitación de hoy adjudicó $5,204 billones habiendo recibido ofertas por un total de $5,724 billones. Así también, en la licitación de conversión se adjudicó valor efectivo equivalente de $0,468 billones (participación de 6,78%)”, informó el Palacio de Hacienda.

El dollar linked tuvo una adjudicación de 0,080 billones de pesos, lo que equivale a $80.000 millones. Por su parte, las Letras Capitalizables (Lecap), el instrumento favorito del mercado para hacer tasa en dólares a través del carry trade tuvo una adjudicación de 2,5 billones de pesos (al 14 de marzo), otros $825.000 millones con vencimiento a mayo, algo más de $600.000 millones al último día de julio y $446.000 millones al 28 de noviembre.

Caputo y Milei cuestionaron a los economistas que aseguran que hay atraso cambiario (Instagram @javiermilei)

Entre los bonos, se colocaron $280.000 millones con vencimiento a un año y $436.000 millones de otra Boncap a marzo de 2027. Hubo una operación de canje con muy baja aceptación, de menos de 7%, hacia una Lecap que finaliza en noviembre por $468.000 millones.

La cuestión del atraso cambiario fue abordado desde hace días por el equipo económico y por el presidente Milei, que discute esa hipótesis sostenida por economistas y consultores. El nivel del tipo de cambio, junto con el esquema cambiario, asoman como dos de los temas de discusión entre la Casa Rosada y el Fondo Monetario Internacional, en momentos en que las conversaciones hacia un programa nuevo se acercan a zona de definiciones.

Milei criticó con dureza a los economistas que así lo sostienen y uno de ellos fue el ex ministro de Economía Domingo Cavallo, a quien el presidente pasó de considerar el mejor ministro de la historia a “un impresentable”. Esa noción de un tipo de cambio muy apreciado, sostenida con argumentos relacionados al déficit de las cuentas externas -es decir que la economía está consumiendo más dólares de los que puede ingresar- es disputada de manera permanente por el presidente y su equipo económico, que asegura que hay argumentos para pensar que esa caída del dólar tiene fundamentos macro y que incluso debería seguir a la baja.

“¿Me quiere decir cómo va a hacer subir el dólar si yo le estoy sacando todos los pesos que andan dando vuelta? Es decir, el dólar se tiene que caer como un piano”, dijo Milei en una entrevista con A24 esta mañana. “Le voy a decir más, en especial por el impresentable de Cavallo, mientras que él era ministro de Economía e insultaba a todo el mundo cuando hablaban de devaluación, ¿sabe cuánto es el tipo de cambio de convertibilidad? 700 pesos (de hoy). ¿Y sabe cuál es la diferencia? Que él no tenía equilibrio fiscal”, criticó Milei al padre de la convertibilidad.