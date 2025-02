Para Luis Caputo los bonos en dólares cayeron porque “hubo una toma de ganancias muy entendible”

El ministro de Economía, Luis Caputo

El ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró este martes que la caída de los bonos que llevaron el riesgo país por encima de los 700 puntos y de las acciones tuvieron que ver con “una toma de ganancias” después de un período alcista.

“Lo que pasó en el mercado es que se anticipó al pago de los cupones de enero, muchos pensaron que esa plata se iba a reinvertir y que eso iba a generar una mayor suba. En el último bimestre hubo una suba en los bonos y en las acciones fuertísima y ahora se está viendo un poco de toma de ganancias muy entendible”, dijo Caputo en declaraciones a Radio Rivadavia.

El ministro se refirió a las críticas con respecto al tipo de cambio: “Para nosotros no está atrasado. No es mucha la gente que dice eso. Nosotros viajamos por el mundo y no hay más que reconocimientos y halagos. Vienen premios Nóbel a la Argentina, como Thomas Sargent o Arthur Laffer,y todos los comentarios son siempre de elogio. En el plano local, muchos economistas, diría la mayoría, por lo menos de los que yo más respeto, también piensan que no está atrasado. Ricardo Arriazu, Pablo Guidotti, Fausto Spotorno, Germán Fermo, Javier González Fraga, te nombro miles. Nadie piensa eso”.

“Es entendible, el periodismo tiene que generar el tema. Un dato que no tiene que pasar desapercibido a la gente es que los que cuestionan son los mismos economistas que desde hace un año no pegan una. Fuera del interés político, hay gente que realmente cree eso, pero es la que no pega una”, dijo Caputo.

Con respecto al acuerdo con el Fondo Monetario, Caputo reiteró que se va a sellar durante el primer cuatrimestre del año. “Tenemos acordado prácticamente todo, falta más la letra fina”, dijo. Enfatizó que aunque no puede adelantar el monto va a incluir dinero fresco, uno de los elementos para salir del cepo.

El acuerdo, dijo Caputo, “implica nueva plata pero no nueva deuda, porque ese dinero va a entrar al Tesoro para recomprar deuda al Banco Central y recapitalizar. Lo que cambia es el acreedor, cambia deuda intra sector público por deuda con el Fondo Monetario. Es una de las tres condiciones que habíamos puesto para estar listos para salir de las restricciones cambiarias”.

El ministro de Economía anticipó que la inflación de enero finalizará entorno al 2,3% que arrojaron las estimaciones de las consultoras privadas y que ello puede significar la más baja de la gestión de Javier Milei y desde 2020. “Nosotros tenemos proyectado un 18% para el año y el mercado, que durante todo este tiempo le erró para arriba, espera 23% anual”, dijo Caputo.

Consultado sobre las jubilaciones, el ministro aseguró: “Con nosotros ya están arriba, las jubilaciones sin bonos están un 8% arriba y un 12,5% desde diciembre. Se han recuperado en términos reales”.

Para que los haberes previsionales se recuperen, agregó, “un punto importante es combatir el informalismo, nosotros necesitamos no sólo crecer sino que la base de aportes aumente. Entonces es muy importante la reforma laboral, es muy importante lo que nosotros vayamos a poder hacer en términos de combatir la informalidad porque esa va a ser la forma también de agrandar la base”.

“Lo primero que hay que solucionar, lo primero que tenemos en carpeta es una reforma impositiva y laboral, y la reforma laboral es clave por dos temas, por el tema de la informalidad y por el tema de los juicios, son dos cosas que hay que solucionarles a las empresas para que no tengan incentivo a tomar gente negro. Si no podemos combatir la informalidad es difícil para todos, para nosotros como gobierno y para las empresas que compiten con alguien que no paga impuestos”, concluyó.