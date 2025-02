Comprar autos en dólares: todo lo que hay que saber sobre una operatoria que ya se hacía, pero ahora será oficial

Comprar autos en pesos y dólares sería una opción para todo tipo de operaciones de cero kilómetro

La disposición del Gobierno de habilitar la compra de bienes en dólares a partir del 28 de febrero próximo abrió un signo de interrogación en casi todos los rubros. Sin embargo, en el caso de los automóviles, por el costo de los mismos, pero especialmente porque difícilmente se compre un vehículo con tarjeta de débito o QR, la situación podría ser algo distinta.

De todos modos, que se haya autorizado la opción no implica que necesariamente vaya a ocurrir, aunque tampoco sería un cambio que impactará de manera sustancial el “negocio automotor”, porque en realidad, muchos autos se compran en dólares desde hace varios años.

“La diferencia más importante es que se normalice una práctica que ya existía. Lo mismo que pasaba con las propiedades. El comprador casi siempre viene con los dólares y se pacta una cotización que acepten ambas partes. Esa cotización es un poco libre, y tiene que incluir el costo financiero de las concesionarias de convertir ese dinero en pesos para pagarle a las fábricas”, contó un gerente de una concesionaria oficial de CABA a Infobae.

Hasta ahora los autos importados de alta gama eran publicados con su precio en dólares, pero el resto en pesos. Eso debería cambiar para todos los modelos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el cambio que sí se podría dar con la decisión del Gobierno es que las fábricas empiecen a publicar las listas de precios en dólares y pesos simultáneamente. Así, los clientes que quieran comprar en pesos tengan el precio en moneda local y quienes vayan con dólares tendrán un precio fijo y no una cotización improvisada.

Entonces, aparece en escena la operatoria entre concesionarios y fábricas, ya que actualmente la facturación de autos se hace en pesos entre ambas partes, tanto cuando los concesionarios le piden el auto a la terminal como cuando se lo tiene que pagar. En este sentido, hay que ver qué postura tomará cada marca. Algunas, en momentos en los que había bajas ventas y el dólar estaba muy alto, llegaron a probar un protocolo de pagos en dólares.

“Lo ideal sería que si un cliente compra el auto en dólares, la concesionaria haga ese mismo pago a una cuenta en dólares de la fábrica. De ese modo sería más fácil para las dos partes, pero entonces tendría que pensar cómo pagan las importaciones. Actualmente, los fabricantes lo hacen a través del MULC (Mercado Único y Libre de Cambios), para lo cual deben acceder a dólares oficiales del Banco Central. Si ahora tienen dólares propios, habría que ver cómo hacer toda la operatoria. Lo más lógico es que puedan usarlos para poder girar cuando se cumplen los 30 días que rigen para el comercio exterior. La diferencia está en que los dólares los tendrán en su cuenta y no los recibirán del Banco Central. Pero todo esto se resuelve el día que no haya CEPO”, analizó un empresario del sector de importadores.

Hay modelos que se publican en dólares pero la operatoria se hace en pesos, porque las fábricas trabajan con la moneda nacional incluso para pagar las importaciones

“Quizás estos avances son preparatorios para la salida del CEPO. Cuando no haya que pedir dólares al Banco Central y cada uno decida cómo y cuándo pagar sus importaciones, este tipo de medidas van a ser verdaderamente efectivas. De momento, no debería cambiar mucho el esquema actual. Los autos se compran en dólares y no se compran con tarjeta de débito”, amplió el mismo empresario.

“Los autos importados, por ejemplo, que se publican en dólares, en realidad se terminan pagando en pesos. Porque la concesionaria puede recibir dólares pero para cambiarlos y después pagarle a la terminal en pesos. Cambia poco, probablemente lo que cambie sea la cotización a la que tomábamos los dólares, que ahora se simplificaría. Si se compra en dólares, tiene que estar el precio también en dólares”, comentaron desde una terminal automotriz, esperando mayor claridad respecto a la operatoria para los próximos días.