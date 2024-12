Puerta a puerta y los costos de envío: cuánto hay que pagar para traer productos desde el exterior

Declarar los productos comprados en el exterior en la web de ARCA es esencial para evitar sanciones y aprovechar los beneficios del sistema (Foto: Shutterstock)

El sistema de compras internacionales vía courier es una opción popular para los argentinos que buscan acceder a productos del exterior. Desde tecnología y ropa hasta libros y pequeños electrodomésticos, la posibilidad de realizar pedidos online y recibirlos directamente en el hogar es una tendencia que sigue creciendo. Sin embargo, esta alternativa requiere comprender los costos asociados, los límites de compra y el funcionamiento de la Aduana para evitar sorpresas.

El mecanismo permite a los consumidores comprar en sitios internacionales y recibir los productos en Argentina. El sistema está habilitado para envíos por Correo Argentino (sistema “Puerta a puerta) y por empresas privadas como DHL, Amazon, FedEx o UPS (vía courier).

Una vez realizado el pedido, es necesario verificar si el paquete cumple con los requisitos: debe pesar menos de 50 kilos y tener un valor inferior a USD 3.000. Además, el destinatario solo puede realizar hasta cinco envíos anuales bajo esta modalidad, lo que limita su uso para compras frecuentes o masivas.

Los costos de envío

A la hora de hablar de costos de envío, hay un sin fin de posibilidades que pueden aparecer a la hora de comprar. Hay productos con envío gratuito, mientras que hay otros que prácticamente duplican su valor debido a las tarifas de transporte. Un ejemplo de esto último es el caso de una tarjeta de memoria de 512 GB que se puede comprar por Amazon. El proveedor está en Estados Unidos y el costo de envío es proporcionalmente muy alto.

En detalle, la memoria de expansión tiene un valor de USD 67,99, pero a eso se le deben sumar USD 22,20 por el costo del envío, más otros USD 40,59 por los costos de los aranceles de importación, lo que da un total de USD 130,78.

El nuevo tope de USD 3.000 y la exención de aranceles para los primeros USD 400 buscan agilizar el comercio internacional

Un celular Moto G Play, en la misma plataforma, tiene un precio de oferta de USD 109,99. En ese caso, la página informa que el costo de envío es gratuito, pero igualmente se deben abonar USD 59 por el “depósito de cuotas de importación estimadas”, lo que lleva el valor final a USD 168,99.

Ahora bien, también existe la posibilidad de comprar un producto en el exterior y gestionar el envío por cuenta propia, a través de una empresa de correo internacional. ¿Cuánto cuesta? Depende de muchos factores, como la distancia, el peso y el tamaño del paquete, pero resulta interesante analizar algunos ejemplos. Si se quiere traer desde China un paquete de 5 kilos con una medida de 35x20x15 cm, se deben pagar unos USD 590, utilizando los servicios de DHL.

Por su parte, transportar un paquete de 5 kilos de Barcelona a Buenos Aires, tiene un valor de 638 Euros a través de la empresa FedEx. La entrega demora un total de 6 días.

Otra alternativa es acudir a empresas como Aerobox o Tiendamanía, que gestionan la compra y el envío desde diferentes sitios web del extranjero. La ventaja, en ese caso, es que se obtiene una tarifa tanto en dólares como en pesos y no se tiene que lidiar con los trámites de importación. Una herramienta muy útil que ofrece el primero de los sitios mencionados, es una “calculadora de envío”, que permite conocer de antemano cuánto cuesta ingresar al país un determinado producto, según el lugar de origen y el peso del paquete.

De acuerdo con Aerobox, traer un Drone desde China (paquete de dos kilos), tiene un costo total de USD 100.60. Se calculan USD 60 de flete, USD 13.60 de impuestos, USD 20 de “handling” y USD 7 de la entrega dentro de Buenos Aires.

Traer desde China una impresora 3D, con un peso de 8,6 kilos y valuada en USD 229, tiene un costo de USD 290,61, incluyendo flete, impuestos, handling y entrega en Capital Federal.

Los servicios courier permiten recibir productos internacionales directamente en el hogar, aunque con límites anuales y de valor por envío (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, se pueden encontrar muchos otros ejemplos. En algunos casos la compra, aún calculando los costos de envío, resulta conveniente en comparación a los precios del mercado local, pero en otros no.

La nueva reglamentación

El lunes pasado empezó a regir el aumento a USD 3.000 el monto (el límite era antes de USD 1.000) para las compras del exterior por medio de Prestadores de Servicios Postales (PSP) y courier. “Esta medida responde a la necesidad de facilitar y agilizar el comercio exterior, adaptando las normativas a las demandas actuales del sector”, señaló un comunicado de ARCA, que recordó que la medida responde a una solicitud de la Secretaría de Industria y Comercio del Ministerio de Economía.

Además de la triplicación del monto límite, a partir de ahora no se abonarán aranceles por los primeros USD 400 por envío siempre que sea un bien adquirido para uso personal. “En estos casos, los productos solo abonarán IVA”, aclaró el gobierno.

La norma también establecerá un marco sancionatorio claro para abordar posibles incumplimientos por parte de los PSP/Courier en el ejercicio de sus actividades. “Esta medida es fundamental para mantener la integridad y el orden en las operaciones aduaneras”, explicaron desde ARCA.

Cómo comprar

El trámite puede ser en nombre de una persona humana como jurídica.

Se necesita tener acceso a un medio de pago habilitado para comprar en el exterior.

Se requiere tener CUIT y la clave fiscal con nivel de seguridad 3.

Una vez efectuada la compra hay que ingresar en la página de ARCA, ir a la sección de “Envíos Postales Internacionales” para declarar la recepción de la mercadería. La ex AFIP aclaró que si en los 30 días corridos de recibir la mercadería no se hace el registro, “la persona no podrá volver a usar este beneficio”.