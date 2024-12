Arrancó diciembre y las automotrices definen los precios de los 0 km: cuáles son las que anunciaron bajas y qué hará el resto

Algunas marcas bajaron más que otras; y hubo algunas que los mantuvieron. La semana arranca con definiciones de estrategia comercial de las automotrices para diciembre. (Imagen ilustrativa Infobae)

Aunque muy pocas marcas anunciaron este primer día hábil del mes los precios de sus autos cero kilómetro, en todas las oficinas de ventas de la industria es el tema del día. El movimiento que hicieron Toyota y Ford el viernes, con el anuncio de que bajan los precios de sus listas de diciembre en distintos porcentajes, obligó al resto de las terminales a evaluar qué hacer para no perder ventas, en un mes que naturalmente son bajas porque muchos usuarios prefieren esperar a enero para hacerse de un vehículo un año más nuevo.

Pero este año la situación es distinta a cualquier diciembre, porque será el último mes de vigencia del impuesto PAIS, que grava con el 7,5% todas las importaciones, tanto de autos completos (CBU), como de insumos y autopartes. Eso hizo que para los usuarios fuera evidente que los autos de enero serían más baratos que los de diciembre y, por lo tanto, fuera menos conveniente aún hacer la operación en el último mes del año.

La decisión del gobierno de la semana pasada, de eliminar la retención por la cual se percibía adelantado el 95% del impuesto PAIS de cada mes, permitió que para las terminales sea menos costoso bajar los precios en diciembre, como medida paliativa del inevitable traslado de ventas a enero que ocurriría.

Las ventas de noviembre bajaron un 1,7% respecto a 2023 y un 20,5% en relación a octubre. Eso impulsó a las marcas a bajar sus precios un mes antes del final del impuesto PAIS

La baja de operaciones de noviembre, que cerró el mes con un 1,7% menos de ventas que noviembre de 2023, confirmó el mal pronóstico para diciembre, mes en el que hay que cubrir objetivos mensuales y anuales, pero también pagar aguinaldos de fábricas y concesionarias.

Toyota movió sus fichas primero; Ford lo siguió el mismo viernes 29 de noviembre, y este lunes también se sumaron General Motors y Honda. Pero no todas fueron por el mismo camino. En el primer caso, no habrá baja de precios sino que mantendrán sin incrementos la lista de noviembre como un modo de acompañar la medida del Gobierno. En tanto, la marca japonesa, que no produce vehículos pero importa modelos de Brasil y México sin arancel, y de Estados Unidos con el 35% de arancel de importación, la baja es diversa en los modelos regionales.

Los concesionarios se adelantan

“Si vos venís a comprar un cero kilómetro hoy, no lo vamos a vender al precio de noviembre, te vamos a hacer algún descuento, porque ya sabemos que cuando la marca mande las listas, van a estar más bajos que el mes anterior. Eso lo vamos viendo según el modelo y la demanda, pero aunque no haya precios oficiales, estamos vendiendo más barato que la semana pasada”, reconoció un propietario de una cadena de concesionarios oficiales de una marca que todavía no anunció sus precios para este mes.

Diciembre es un mes perfecto para negociar un mejor precio. Especialmente en las marcas que no bajen sus precios de lista (iStock)

Hay dos posibles escenarios para los precios de este mes. Se pueden bajar los precios de las listas o dejarlos sin aumento, lo que de algún modo es una forma de bajarlos, ya que entre la devaluación oficial de la moneda, el crawling peg del 2% mensual, y la inflación de octubre del 2,7%, los precios de los autos podrían haber subido normalmente un 4,7%.

Sin embargo, a lo largo de este año, prácticamente ninguna marca tuvo esa actitud, un poco porque había que mejorar las ventas y otro poco porque los condicionaban sus competidores. En general, los autos cero kilómetro aumentaron menos de la mitad de la inflación de cada mes a partir de abril, con la sola excepción de septiembre, cuando algunos bajaron sus precios entre 3% y 7% por la reducción de diez puntos del impuesto PAIS, y otros no aumentaron nada.

“Nuestra marca todavía no decidió qué va a hacer con los precios de diciembre. En principio, la idea era aumentar levemente, pero el viernes de la semana pasada ya nos dijeron que no habrá aumentos. Lo que se tiene que decidir es si bajan algo o solamente no aumentan. La explicación es que los clientes que compraron en noviembre recibirían un mensaje malo si bajamos el precio con el impuesto PAIS todavía vigente. En una de esas deciden no aumentar y nos dan vía libre para que hagamos descuentos o bonificaciones que compensen”, contó un gerente de ventas de otra marca que tampoco definió precios de diciembre.