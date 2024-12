Javier Milei: “Algunos funcionarios del Fondo Monetario, que antes eran ásperos, ahora están muy dóciles”

Milei dio una extensa entrevista ante The Economist en la que buscó plantear ante un público global su visión del mundo. AP

La más reciente edición impresa de The Economist puso en tapa a Javier Milei y lo sugirió como posible ejemplo para Trump, al comparar el credo de libre mercado del presidente argentino con las declaraciones proteccionistas del presidente electo de EEUU.

La revista inglesa tituló la cobertura con la afirmación de Milei: “Mi desprecio por el Estado es infinito” y publicó un leader (o editorial) y una nota en su sección Americas pero además, en su edición digital, incluyó la transcripción completa, en español y en inglés de la entrevista, que tuvo lugar el pasado lunes 25. He aquí algunas de las definiciones más fuertes del presidente en su extenso diálogo (más de 10.000 palabras) con la prestigiosa e influyente publicación. Allí, Milei reiteró, in extenso, su descripción de la herencia recibida, ya conocida por el público argentino. Aquí seleccionamos algunos pasajes llamativos, sea por lo novedosos o por el énfasis presidencial.

Sobre el Estado

“Sigo considerando al Estado como una organización criminal violenta. Que vive de una fuente coactiva de ingresos que se llama impuestos, que son una rémora de la esclavitud y que cuanto más grande el tamaño del Estado, más se cercena la libertad y la propiedad (…) Eso es un norte. Al margen de mi filosofía anarcocapitalista que implicaría la eliminación del Estado. Pero eso es un planteo teórico, filosófico. En la vida real, digamos, yo soy minarquista: todo lo que pueda hacer por quitar la interferencia del Estado, lo voy a hacer. Después hay una realidad con la que yo me enfrento. Argentina tenía un déficit fiscal de 15 puntos del PBI. 5 eran del Tesoro, 10 del Banco Central. Y la inflación venía corriendo al 54% por mes, o sea, algo así como el 17000% anual. Por lo tanto, si yo no hacía algo muy abrupto, terminaba en una hiperinflación.

Sobre la forma en que toma decisiones

Hay dos planos en esa línea. Una es que yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y además tengo el coraje para hacerlo. Porque a veces hay gente que sabe lo que hay que hacer, quizás no sabe cómo, otros sí saben cómo, pero lo que no hay es coraje para hacerlo seguro. Y entonces el punto es el coraje (…) El coraje viene, mío, por dos cuestiones. Una es porque es parte de mi naturaleza. A lo largo de mi vida mis decisiones han sido tomadas con una dosis de coraje. Algunos casi hasta podrían pensar que soy un temerario (…) El segundo punto es, yo me tomo esto como un trabajo, literalmente. Entonces, si yo me lo tomo como un trabajo, yo tengo un job description, que es, se me pidió que baje la inflación y termine con la inseguridad. Y estoy terminando con la inflación y aniquilamos la inseguridad. He sido muy consistente con mis promesas de campaña. Porque yo dije, mi campaña que era en el plano económico, la motosierra, algo que evidentemente hicimos. La competencia de monedas, que de hecho ya empezó a funcionar. Hoy usted puede hacer las transacciones en la moneda que le dé la gana. En el plano de la seguridad dije, el que las hace la paga, lo cual estamos haciendo. Y en mi política internacional, una alianza con EEUU e Israel, y también lo estamos haciendo.

Una anécdota con Alberto Fernández

Un ejemplo más que te sirve para ver mi forma de ver las cosas: cuando estoy caminando por Olivos junto a Alberto Fernández, que me estaba presentando las instalaciones, me dice que él se sentía como un rematador mostrándole la casa al nuevo dueño. Y yo le digo, pará, yo no soy el nuevo dueño. Yo soy el nuevo inquilino por cuatro años con opción a ocho. Es decir, yo me lo tomo literalmente como un trabajo. Eso hace que yo cuando tomo las decisiones, no las tomo haciendo cálculo político, sino que las tomo en el plano de lo que yo tengo que hacer.

Su diferencia con los políticos tradicionales

El político tradicional te pide el voto para que le des el poder, para que pueda arreglar tu vida, como si él supiera qué es lo que vos necesitas (…) Yo te pido el voto para poder devolverte el poder de que vos seas el propio arquitecto de tu vida (…) Te tenés que hacer, vas a percibir los beneficios, pero vas a tener que pagar los costos, si te equivocas. No es que yo no lo avisé.

De la libertad personal al gasto público

Eso de devolverte la libertad implicó una reducción del gasto público del 30% en términos reales. Fue achicar 5 puntos del PBI el resultado del Tesoro y eliminar 10 puntos de déficit cuasi-fiscal en el BCRA (…) En 6 meses hicimos un ajuste de 15 puntos del PBI. Nunca en la historia de la humanidad se hizo un ajuste de esa magnitud y menos en esa cantidad de tiempo.

Lecciones para el mundo

Sí, hay muchas cosas que se pueden aplicar. No solamente hicimos la reducción del déficit del Tesoro y el saneamiento del BCRA. También tenemos una agenda desreguladora y de reformas estructurales, donde todos los días desregulamos cosas. Todavía tenemos pendientes 3.200 reformas estructurales. Esa parte es fácil de exportar. El propio Elon Musk con Vivek (Ramaswamy), están importando esa parte, que es la de quitar regulaciones,toda esta maraña de impedimentos al funcionamiento del Estado. Y después el tema de los recortes. Es una cuestión de política doméstica y tiene que ver también con cuánto desprecio sientas por el Estado. En mi caso, el desprecio por el Estado es infinito.

Las conversaciones con Elon Musk

Elon Musk sigue activamente el caso argentino. Además, yo le pasé los contactos de nuestros ministros. Él después verá junto a Vivek. El modelo está llegando. De hecho, en Japón lo están aplicando ahora. Entonces, la realidad es que la idea del “afuera” ha entrado. El tema es cómo uno hace el ajuste fiscal. No es lo mismo que sea subiendo impuestos que bajando gastos. Y no es lo mismo qué tipo de gastos bajás (…) La reducción del gasto (en su gobierno), ¿dónde impactó? Sobre la política. Porque bajamos a la mitad la estructura del Estado, eliminamos la obra pública, eliminamos las transferencias discrecionales a provincias, bajamos empleados públicos, digamos, la gran mayoría de los contratos que van venciendo no los renovamos. Y además, eliminamos la intermediación en lo que es la gestión de los programas sociales.

El peor momento, y la recuperación

En el peor momento, que fue el primer trimestre, la gente encontró contención, después la economía tocó un piso en abril y en mayo empezó a despegar. Hoy, cuando tomás los números del tercer trimestre, la economía se expandió al 3,4%, y el anualizado es 14%.

Sobre la relación con Trump y con Biden

En principio, tenemos muy buena relación con las principales figuras de su gabinete. Hay una excelente relación. Además, tenemos un muy buen feeling entre los dos, una buena calidad de vínculo. Él ha sido muy generoso conmigo y además tiene claro que cuando nadie lo apoyaba, fui el único que lo apoyó. Está claro que nuestras relaciones van a mejorar sustancialmente. La administración de Biden, mientras que ni siquiera le levantaba el teléfono a mi embajador, que hoy es mi canciller, hoy mi canciller tiene vínculo con todos los ministros, con todos los secretarios. Claramente la relación es mucho más profunda y vamos a poder avanzar sin lugar a dudas en términos de lazos comerciales y lazos financieros.

¿La relación con Trump hace diferencia al tratar con el FMI?

Rotunda. De hecho, se nota en el diferencial de algunos funcionarios del Fondo que antes eran ásperos, ahora están muy dóciles.

¿Trump es proteccionista?

Yo tomo mucha distancia de lo que dice y hace Trump respecto a cómo lo informan los medios. Cuando él era presidente y subió los aranceles a China no fue una medida de proteccionismo. Eso es no entender cómo funciona el mundo. El mundo venía de la crisis sub-prime (...) el problema del “savings glut” (exceso de ahorros) ... el problema del desequilibrio global que era el superávit corriente de China, el desequilibrio de cuenta corriente de EEUU y Europa neutro y el hecho de que China tenía tipo de cambio fijo (...) Esa situación llevaba a que se tuviera que apreciar la moneda china (...) Cuando se juntan todos los países a partir de 2008 y el G20 se politiza (...) ahí China decide apreciar su moneda parcialmente, no va a tipo de cambio flexible, la aprecia, eso empieza a corregir los desequilibrios y el mundo sale (...) Después se estancó eso. Trump lo que le dijo a China es “ustedes si quieren jugar con las reglas de país grande tienen que actuar como país grande. No pueden tener el tipo de cambio fijo y exportar los desequilibrios”. China dijo que no y entonces Trump le contestó subiendo los aranceles. No es un problema de que es proteccionista, es un problema de cómo responde frente a la política china (...) Una cosa es cómo funciona la política económica, otra lo que informan medios que le tienen desprecio a Trump (...) Yo esas mentiras las padezco todos los días (...) Las ridiculeces y las mentiras que llegan a decir los medios son verdaderamente flagrantes. De hecho, a mí me han llegado a tildar de nazi. Vos lees un medio en Argentina y el 85% de lo que encontrás es mentira.

The Economist, el socialismo y el marxismo cultural

The Economist: Su lucha contra el socialismo es muy clara, ¿no? Y hay mucha gente igual, un poco como The Economist a veces, que está en contra del socialismo.

Javier Milei: No se nota.

The Economist: Bueno, intentamos. Pero es que también preocupan otras cosas. El cambio climático, por ejemplo, o la libertad de prensa.

Javier Milei: O sea, el marxismo cultural.

The Economist: Eso es justo lo que quería preguntar. ¿Por qué van juntas esas posiciones?

Yo parto de la visión de (Ludwig von) Mises, que dice: “Solamente tenés dos sistemas: el capitalismo de libre empresa y el socialismo real”. Cualquier solución intermedia es inestable (...) tiende a socialismo. El argumento de base de ese libro mío es: “Los fallos de mercado no existen” (...) La agenda del cambio climático es una parte de lo que es la agenda del hombre contra la naturaleza. Y llega a una recomendación tan estúpida, tan ridícula (...) Si te creyeras todas esas tonterías, tendrías que exterminar a los seres humanos porque están dañando el planeta (...) La caída del socialismo se dio en 1961, cuando construyeron el Muro (de Berlín). Frente al fracaso en el debate económico (los marxistas) trasladan la lucha de clase a otras partes. Otra cara es toda la agenda LGBT y la agenda del aborto (...) la agenda de pueblos originarios, la agenda Black Lives Matter o el feminismo radical. Salvo que estés a favor de que existan privilegios, o sea, affirmative action, discriminación positiva (...) Aparecen ahí los problemas de cupo (..) y estas ridiculeces con las que nos encontramos en los deportes: hombres golpeando mujeres en boxeo o ganándoles en natación. Si estudiás la historia de la Tierra, lo que se conoce hasta ahora, tuvo cinco picos de altas temperaturas. Tuvo picos de altas y de bajas temperaturas. Si verdaderamente esa agenda fuera una agenda noble, que le quiten el financiamiento a los investigadores. Empecé a desconfiar de todas estas cosas cuando los vi involucrados a (Paul) Krugman y a (Joseph) Stiglitz. Dije, cuando todos los delincuentes están metidos en esto... Algo huele podrido en Dinamarca.

La casta: una definición

La casta está compuesta, digamos, por los políticos corruptos, por el periodismo ensobrado, por los empresarios prebendarios, por los sindicalistas estafadores y está compuesta también por profesionales que son funcionales a la casta.

ARCHIVO - El presidente de Argentina, Javier Milei, en la Bolsa de Valores de Nueva York antes de tocar la campana de apertura en Nueva York, el 23 de septiembre de 2024. (AP Foto/Seth Wenig, Archivo)

Devaluación

Tengo un problema de stocks todavía no resuelto. Si la serie la miraran desde el 91, tendrías que el tipo de cambio tendría que ser 600. Y si vos mirás los 90 solos, tendría que ser 400. ¿Dónde está entonces el tipo de cambio real? Si te das cuenta que todo depende de dónde cortan la serie, de cómo la utilizan. Los demás no pueden explicar por qué está verdaderamente apreciada la moneda más allá de un indicador que lo utilizan fragmentado. Argentina tenía un tamaño del gasto público que lo que hacía era justamente hacer subir el precio de los no transables. Nosotros corrimos 15 puntos del PBI y sacamos al Estado de en medio. Mirá si no hay para apreciar. O sea, redujimos un tercio del gasto público. Mirá si no hay para que ese tipo de cambio que miran no tiene nada que ver con lo que están comparando. Si vos tuviste un shock sobre el sector no transable, ¿qué hacés devaluando? Devaluando. O sea, lo único que hacés es hacer perpetua la situación, digamos, empobreciendo a tu país. Nosotros no devaluamos. Nosotros sinceramos que es otra cosa. Esa devaluación ya estaba.

El Poder Judicial

Nosotros lo que sí estamos tratando de hacer es que el propio Poder Judicial haga las reformas que necesita para que pueda funcionar mejor. Cuando vos hacés un nombramiento, a todos les vas a encontrar cosas (sobre Ariel Lijo). Tiene casos emblemáticos de haber metido preso, por ejemplo, a (Amado) Boudou. Y yo eso lo hizo Lijo, así que, digamos, por lo justicia. Por otra parte, una de las cosas que es muy importante, Lijo es una de las pocas personas que comprende el funcionamiento operativo del Poder Judicial. Es alguien que puede hacer la reforma desde adentro. Hoy los crímenes más complicados en el mundo, que son narcotráfico y narcoterrorismo, es el único que es especialista en ese tema. Yo entiendo que algunos medios de comunicación pueden tener un problema con Lijo, porque deben tener algún negocio que los debe tener medio incómodos.

Dolarización endógena y cierre del BCRA

Nosotros dejamos constante la cantidad de dinero. La base monetaria está fija. Cuando aumenta la demanda de dinero... vas a traer dólares y a comprar pesos. ¿Sí? ¿Qué es lo que te generaría? Una apreciación del peso. Lo que vas a ver es una convergencia del paralelo hacia el oficial (...) ¿Qué es lo que estamos motivando?: la competencia de monedas, para que puedas usar otras monedas y que no se tenga que ir al peso. Conforme va creciendo la economía y demandas más dinero, como los pesos están fijos, ¿qué haces? Inyectas dólares tuyos en la economía. Nosotros motivamos la competencia de monedas. Para que no se vayan al peso, que es la mercancía escasa. De hecho, está fijo. Conforme este proceso aumenta, vas a tener cada vez más dólares respecto a los pesos. Va a llegar un momento que esa relación va a ser tan grande, la cantidad de pesos respecto de los pesos, de los dólares respecto de los pesos, que en ese momento, si querés, podés cerrar el Banco Central.

FMI y cepo

Estamos evaluando un conjunto de alternativas para acelerar la salida del cepo. Tenemos tres temas para salir del cepo. Una es la convergencia de inflación. Si nosotros repetimos ahora dos meses de inflación en torno al 2,5, pasamos a un “crawling peg” de 1% (...) Si hacemos tres meses de una inflación de 1,5, ya estamos para abrir. El otro tema es que la base monetaria amplia quede mapeada con la base monetaria observada. Y lo otro es que terminemos de resolver el problema de los stocks. Tenemos que cubrir algunas obligaciones con el BCRA. Por ejemplo, el Bopreal. Una vez que resolvemos esos tres problemas, lo abro. Si recibo financiamiento eso lo resuelvo más rápido. (El FMI) es solo una de las opciones. Nosotros tenemos cerrado el financiamiento del año que viene. No estamos apurados por la salida. Cuanto más rápido podamos salir, mejor, pero no vamos a cometer imprudencias (...) ¿Cuál es mi desesperación? Ninguna. ¿Por qué? Porque tengo superávit.

La relación con la prensa

Las críticas que me da el periodismo doméstico como consecuencia de que les corté la pauta publicitaria, la pauta oficial, no es una crítica neutral. Para mí libertad de expresión es que vos digas todo lo que se te dé la gana, todo lo que se te dé la gana. Y acaso acá no se dice, todo el mundo dice lo que se le da la gana. Entonces, ¿dónde está el problema?

A vos te parece normal que un medio de comunicación meta dentro de la Casa Presidencial tres drones a espiarme? Bueno, tiene que ver con eso. O a vos te parece bien que un periodista llame a uno de los veterinarios de mis perros 150 veces en una semana, hostigando a la persona y amenazándola, que le va a arruinar su carrera profesional si no le dice lo que él pretende saber sobre el estado de mis perros? ¿A vos te parece normal que los periodistas mientan, calumnien, injurien, que extorsionen? Reclaman para poder seguir manteniendo ese monopolio de la violencia. Y lo que les molesta es que ahora hay libertad. Al periodismo no le gusta que le conteste. Dicen que eso es violencia. Entonces, ¿qué? ¿Vos tenés derecho a mentir, calumniar, injuriarme, extorsionarme? Yo no me puedo defender.

La relación con China

Las relaciones con China son excelentes. Son un socio fabuloso. No piden nada a cambio. Lo único que piden es que no los molesten. Es algo fabuloso. Es fabuloso. Son fabulosos. O sea, te juro, no piden nada. Nada. Ellos quieren comercializar tranquilos. Y ¿sabes qué? Nosotros tenemos economías que son complementarias. Con lo cual, el bienestar de los argentinos exige que yo profundice en mis vínculos comerciales con China.

El comercio no lo hace el gobierno. Lo hace la gente. Y vos podés comercializar con quien quieras. Con lo cual, ¿cuál es el problema? Y eso lo dije siempre, hasta lo dije en la campaña. Ahora, vos que querés preguntar sobre mi alineamiento político, está con Estados Unidos e Israel. ¿Tenés alguna duda?

Agenda 2030

No voy a adherir a nada que tenga que ver con la Agenda 2030 o, digamos, la 2045. Yo no adhiero al marxismo cultural. Todas esas agendas, o sea, es una agenda de que se les ocurrieron a 87 tipos y que son tan fatal arrogantes que creen que pueden guiar los destinos de la vida de 8.000 millones de seres humanos. Hay distintas formas de esclavitud. Probablemente el modo de esclavitud más refinado es cuando sos esclavo y no te diste cuenta.

Un año de gestión

Aprendí mucho a hacer política. Aprendí mucho de la política. Y, digamos, no, bueno, hacer política en el vacío. Tenés que interactuar con otros jugadores. Entonces, lo que, no sé, qué sé yo, nosotros trabajamos con juegos dinámicos cuando tomamos decisiones. Usamos mucho el principio de revelación para confrontar la estrategia frente a la sociedad, para dejar expuesto a nuestros rivales.

Yo no dejo de ser un “outsider”. Yo detesto el Estado. O sea, yo soy el topo dentro del Estado. O sea, yo creo que el Estado es malo. Y no quiero el Estado como modo de vida. Entonces, todos mis esfuerzos están en hacer un excelente gobierno para que cuando termine mi periodo como presidente pueda dedicarme a vivir de dar conferencias del exitoso caso argentino, con lo cual estoy profundamente comprometido. Pero de vuelta, las decisiones las tomo en función de lo que creo que es mejor.

No hemos entregado demasiadas cosas. Porque nuestro paquete de reformas inicial era de mil y pasaron 800. Así que, tan mal no nos fue. Digo, cosas que hubo que sacarlas, por ejemplo, aerolíneas. Digo, la propia dinámica de los hechos, la gente pide a grito que la privaticemos.

La tensión con Villarruel

Los roles institucionales son bastante claros en eso. Y yo me encargo de tomar las resoluciones del Poder Ejecutivo. Y, digamos, la doctora Villarruel se ocupa de manejar el Senado. Las leyes que salieron, salieron gracias a la gestión del jefe de gabinete.

Reescribir toda la teoría económica

En la postura de que los fallos de mercado no existen, entonces si no existen los fallos de mercado tenés que revisar la estructura de mercado, las estructuras de mercado, si tenés que revisar las estructuras de mercado tenés que revisar la teoría de la firma, y poniendo eso implica que tenés que revisar el equilibrio general. Por eso yo digo que si con Reidel reescribimos eso, que es el 80% de la teoría económica, todas las recomendaciones que se hicieron de política económica desde mediados de los 70 en adelante están todas mal.

El 80% lo tenés que reescribir. Entonces, si lo reescribís, y la gente descubre que funciona, obvio que nos tiene que dar el Nobel de Economía. Demian está con todos los temas de inteligencia artificial, entonces es interesante el laburo que hizo, tomó todos los algoritmos y tomó todo un conjunto de políticas, de políticas económicas. Y entonces después las ordenás por cuán socialista es. Entonces, cuanto más rojo es, más socialista es, cuanto más azul, más liberal, y entonces vas pasando así desde rojo, naranja, amarillo, verde, azul. Todos los algoritmos, salvo uno, todas las recomendaciones eran de políticas que surgían, eran socialistas. Pero de vuelta, porque en el fondo cuando vos habilitás el fallo de mercado, automáticamente esa intervención que tiene, tiene un germen socialista.

Actividad económica

Ahora la economía encontró un piso en abril. Empezó a recuperar. La inflación está bajando. El nivel de actividad ya está arriba que cuando asumimos. Sí. ¿Vos sabés que los salarios, cuánto eran los salarios en dólares al tipo de cambio paralelo al inicio de nuestra gestión? 300 dólares. Hoy es 1.100. Y listo. Sí. La realidad es que la pobreza bien medida cuando nosotros asumimos era el 57%. Hoy es 46%. La bajamos en 11 puntos.

(Sobre el “riesgo político”) Si la gente quiere seguir con las políticas del pasado que nos hicieron pobre y bueno, listo. Si la gente elige eso, elige eso. Sería difícil que elijan eso cuando están viendo que se pueden hacer bien las cosas y estar mejor.

Un año después

Si bien en su reciente cobertura, en la que le dedicó la tapa, una nota y un texto editorial y lo sugirió como role model de Trump, The Economist advierte que Milei no tiene el éxito garantizado, su enfoque es claramente favorable, un notable cambio respecto de la posición que tenía hace poco más de un año.

En septiembre de 2023, tras el triunfo de Milei en las PASO y antes de la primera vuelta, la revista inglesa también lo entrevistó, pero fue más crítica del entonces candidato, al que atribuyó “posiciones incendiarias”, “visiones conspirativas” y “falta de experiencia diplomática”. Su editorial concluía: “Intemperante, precipitado y extravagante, poco acerca del señor Milei sugiere que sea el salvador que la Argentina necesita”.