Un gurú de las criptomonedas aseguró que luego de llegar a USD 100.000, el bitcoin podría caer 20 por ciento

El bitcoin marcó récords históricos en las últimas semanas, al aumentar casi 40%, y las expectativas que pronto supere la barrera de los USD 100.000 es alta. En este contexto, el CEO de la consultora Galaxy Digital, Michael Novogratz, aseguró que una vez alcanzada esa cotización, la criptomoneda podría experimentar una caída considerable.

“Hay muchísimo apalancamiento en el sistema ahora mismo”, dijo el multimillonario inversor en diálogo con CNBC. Y agregó: “La comunidad cripto está apalancada hasta las cejas, por lo que habrá una corrección”.

La principal criptomoneda se ubica este domingo en aproximadamente USD 96.500 luego de alcanzar los USD 99.000 y quedar muy cerca de los 6 dígitos. El reconocido lobo de las finanzas sostuvo que es “inevitable” que bitcoin llegue a los USD 100.000 pero planteó la posibilidad que después caiga a USD 80.000, es decir, 20 por ciento. “Habrá algunas correcciones bruscas, sobre todo en los valores que están más apalancados que la propia materia prima subyacente”, explicó.

“Normalmente, cuando se llega a 100, se rebota un poco”, comentó. “Pero no me sorprendería tampoco que subiéramos mucho más. Estamos descubriendo nuevos umbrales, y no hay mucha oferta”.

Michael Novogratz: “Normalmente, cuando se llega a 100, se rebota un poco”. REUTERS/Brendan McDermid

Algo similar dijo Matías Bari, CEO de Satoshi Tango a Infobae: “Los números redondos suelen generar volatilidad en el mercado. Un número tan importante puede resultar atractivo para aquellos inversores que compraron en precios muy bajos, por lo que es probable que no se mantenga mucho tiempo por encima de los USD 100.000. Sin embargo, estamos convencidos de que a largo plazo este activo puede valer mucho más”.

Aún así, Novogratz cree que hay un “cambio de paradigma” a partir del triunfo de Donald Trump en las elecciones de EE.UU en cuanto a desregulación, motivo por el cual las expectativas que bitcoin siga creciendo son altas. “Casi todo el nuevo gabinete posee bitcoin y es partidario de los activos digitales”, afirmó y dijo que esto también produjo fuertes compras por parte de Oriente Medio y de los mercados de renta variable.

Sobre este punto, el republicano había asegurado: “Pondré fin a la guerra de Joe Biden contra las criptomonedas y garantizaré que el futuro de las criptomonedas y el futuro de Bitcoin se hagan en Estados Unidos”. Incluso anunció su intención de despedir a Gary Gensler, presidente de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), conocido por su enfoque regulador hacia los activos digitales. La renuncia de Gensler, confirmada este jueves para el 20 de enero, generó optimismo y produjo que la criptomoneda llegue a USD 99.000.

Una mala experiencia

Novogratz fue noticia en enero de 2022 debido a que se tatuó en su brazo un lobo aullando a la Luna, en referencia al ecosistema de Terra, que incluía la criptomoneda LUNA y la stablecoin algorítmica TerraUSD (UST).

Es que miles de inversores habían sido atraídos por el 20% de rendimiento anual que ofrecía Anchor (en inglés, Ancla, la plataforma del ecosistema de Terra), para lo cual era necesario contar con UST (Terra), que se obtenían mediante la compra de Luna. Así, en poco tiempo miles de millones de dólares impulsaron su precio, a partir de la demanda de UST para obtener el rendimiento de Anchor.

El "acto de fe" de Novogratz en Terra/Luna. Su tatuaje, dice ahora, le recordará que la inversión de riesgo "requiere humildad"

Sin embargo, en mayo de 2022 el ecosistema colapsó: la UST perdió su paridad con el dólar estadounidense, provocando una caída abrupta en el valor de LUNA y la desaparición de aproximadamente USD 40.000 millones de dólares en valor de mercado. Finalmente, en enero de 2024, Terraform Labs se declaró en bancarrota en Estados Unidos. El cofundador de la plataforma, Do Kwon, enfrentó cargos por fraude y otros delitos.

“Mi tatuaje será un recordatorio constante de que la inversión de riesgo requiere humildad”, recapituló Novogratz en una carta abierta a sus seguidores, en la que reconoció que su caída afectó la confianza en el mercado cripto y en las finanzas descentralizadas (DeFi). El lobo dijo mantener expectativas a largo plazo, pero alertó: “No significa que el mercado de las criptomonedas tocará fondo y volverá a subir. Se necesitará una reestructuración, un ciclo de redención, consolidación y una confianza renovada”, explicó quien aspiraba a ser “el Goldman Sachs de las criptomonedas” y deberá, cuanto menos, posponer su meta.