Por qué el Bitcoin tuvo una revalorización récord desde el triunfo de Donald Trump

El Bitcoin, cada vez más cerca de la barrera de los USD 100.000.

El Bitcoin en particular y las criptomonedas en general no dejan de sorprender. No son activos con un sustento real, no hay un PBI de algún país que los respalde ni cuentan con un marco regulatorio suficientemente establecido para proteger al inversor, tampoco tienen un uso práctico, pero cada vez más gente los adopta. Así las criptomonedas marcan nuevos precios récord en sus sucesivos ciclos alcistas -siempre precedidos de abruptas depresiones-.

En el caso del Bitcoin, que es la emisión predominante en este universo, concentra prácticamente el 50% de la capitalización de las cripto (el valor bursátil de todos los Bitcoin es de 1,78 billones de dólares). Este lunes llegó a negociarse a un máximo de USD 93.000, para asentarse sobre los USD 90.000. A partir del 5 de noviembre, con la consagración electoral de Donald Trump como próximo presidente de los EEUU, a partir del 20 de enero de 2025, escaló un 30% en solo dos semanas, un crecimiento vertical que está llevando a la moneda virtual a una barrera psicológica contundente de USD 100.000 por primera vez.

El Bitcoin, la mayor criptomoneda, protagonizó una carrera al alza desde el pasado 5 de noviembre, a raíz de la victoria de Trump en las elecciones de EEUU

En el último año la suba del Bitcoin fue exponencial, un 146%, mientras que el resultado en lo que va de 2024 es de un impresionante 105 por ciento.

El “efecto Trump” sobre el Bitcoin es insoslayable. Los analistas subrayan que el segundo mandato del magnate inmobiliario al frente de la Casa Blanca viene de la mano de una visión proclive a las criptomonedas. Durante su campaña electoral Trump se manifestó a favor de la utilización de estos activos, lo que desencadenó una variación positiva de su precio.

Ezequiel Riva Roure, analista de IOL (Invertir Online), explicó que “el triunfo de Donald Trump impulsó al alza al mercado de las criptomonedas, esto se explica debido a que el presidente electo se ha posicionado a favor de estos activos digitales y su presidencia podría dar lugar a una menor regulación en el sector”.

“Además, su cercanía política con Elon Musk, quien ha sido un defensor vocal de las criptomonedas en más de una ocasión, ha generado mucha expectativa dentro de la comunidad inversora cripto, ya que una participación activa del empresario en la nueva gestión de gobierno podría pavimentar el camino para un ciclo más favorable para este tipo de activos de riesgo”, añadió Riva Roure.

Evolución del Bitcoin en el último año (Fuente: Finance Yahoo!)

El líder republicano se mostró dispuesto a no gravar las criptomonedas a los fines fiscales, pero también sostuvo la idea de crear un fondo federal basado en monedas digitales, esto como un primer paso para el establecimiento de comenzar a generar reservas en Bitcoin.

“¿Bitcoin es dinero y tienes que pagar impuesto sobre ganancias de capital si lo usas para comprar un café? Estaba hablando con un amigo y me dijo: ‘Realmente no debería ser gravado’, y estoy de acuerdo”, afirmó Trump durante la campaña.

Distintas instituciones financieras y gobiernos trabajan en usar la tecnología blockchain para emitir, negociar y liquidar activos tradicionales como el efectivo o los bonos de forma más rápida y eficiente.

“Donald Trump se ha mostrado pro-Bitcoin, eso tenemos que tenerlo en cuenta como la parte narrativa. Trump no es una persona que completamente conozca Bitcoin, pero es una persona de negocios, es una persona de inversiones y algo debe de saber del impacto que está teniendo Bitcoin y por ello tomó esa narrativa”, dijo a France24 el analista Milton Rodríguez desde Ciudad de México.

“Podría decirse que el Bitcoin tiene un 40% de alcanzar los 100.000 dólares de valor y un 60% de que no. La razón de ese 60% es porque necesitamos otro catalizador, ya el efecto de las elecciones pasó”, explicó el especialista.

Los analistas a debatir si la criptodivisa mostrará un comportamiento al alza que le permita superar la barrera de los USD 100.000antes de fin de año

Por otra parte, los inversores observaron un paso adelante en la aceptación de las criptomonedas luego de que Goldman Sachs Group comunicó este lunes que está en conversaciones con posibles socios para escindir su plataforma de activos digitales en una nueva empresa para que grandes firmas financieras creen, negocien y liquiden instrumentos financieros a través de tecnología blockchain.

El banco está en conversaciones con una serie de participantes a medida que continúa construyendo las capacidades de la plataforma y el desarrollo de nuevos casos de uso comercial, dijo en una entrevista Mathew McDermott, jefe global de activos digitales. Los planes son iniciales pero la meta es completar la escisión en 12 a 18 meses, sujeto a las aprobaciones regulatorias, dijo McDermott.

“Lo mejor para el mercado es contar con algo que sea propiedad de la misma industria”, afirmó a Bloomberg. Goldman lanzó su Plataforma de Activos Digitales en 2022 como una forma de emitir activos tradicionales utilizando tecnología blockchain. Desde entonces se ha usado en transacciones como una emisión de bonos para el Banco Europeo de Inversiones.

En este aspecto, la plataforma de negociación electrónica Tradeweb Markets adelantó que trabajará con Goldman para llevar nuevos casos de uso comercial a la plataforma de activos digitales, par convertirse en su primer socio estratégico.