La inteligencia de Israel cree que el nuevo líder supremo de Irán no controla al régimen: “Una entidad vacía”

Mojtaba Khamenei en una reunión en Teherán en octubre de 2024, meses antes de asumir como líder supremo tras la muerte de su padre. Desde que tomó el cargo, no ha realizado ninguna aparición pública. (Hamed Jafarnejad/ISNA/WANA vía REUTERS)

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, no ejerce control efectivo sobre el régimen y es considerado una figura sin poder real, según fuentes de seguridad nacional israelíes citadas este miércoles por Fox News Digital.

“El nuevo líder es una entidad vacía”, dijo Kobi Michael, analista de defensa del Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, al medio estadounidense. “Mojtaba Khamenei no aparece en público, pero también tenemos información confiable de que no controla ni lidera el régimen ni lo que queda de él. El liderazgo iraní actual está roto, confundido y casi en mal funcionamiento”, agregó.

Mojtaba asumió el cargo tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Khamenei, en un ataque israelí el 28 de febrero. Según un audio filtrado al diario The Telegraph, correspondiente a una reunión del 12 de marzo, el hijo escapó por minutos al haber salido a caminar justo antes del impacto del misil. El jefe de protocolo de la oficina de Khamenei, Mazaher Hosseini, es supuestamente escuchado en la grabación informando a altos líderes que Mojtaba sufrió “una lesión menor en la pierna”.

Un cartel en Teherán muestra a Mojtaba Khamenei junto a su padre Ali y al fundador de la República Islámica, Ruhollah Jomeini. La imagen fue captada el 12 de marzo, en plena ofensiva estadounidense e israelí contra Irán. (REUTERS/Alaa Al-Marjani)

Desde que fue designado líder supremo, Mojtaba no ha realizado ninguna aparición pública. Sus comunicados han sido leídos por terceros en la televisión estatal iraní, donde advirtió sobre represalias y llamó a las naciones del Golfo a cerrar las bases militares estadounidenses en la región. Otros reportes lo situaron en estado crítico o incluso en coma, aunque funcionarios iraníes insistieron en que se encuentra en buen estado de salud.

Este miércoles, Mojtaba prometió venganza tras la muerte del alto funcionario de seguridad Ali Larijani, eliminado en un ataque israelí en las afueras de Teherán. “Tales actos de terror solo reflejan la hostilidad de los enemigos y fortalecerán la determinación de la nación islámica. Sin duda, se hará justicia”, rezó el comunicado emitido en su nombre.

La guerra se recrudece

Así es South Pars, el enorme yacimiento de gas en Irán que fue atacado esta semana

Las declaraciones sobre el estado del liderazgo iraní llegan en medio de una escalada en el conflicto. Irán intensificó sus ataques contra instalaciones energéticas del Golfo Pérsico en represalia por un ataque israelí contra South Pars, el mayor yacimiento de gas del mundo, compartido con Qatar.

Las ofensivas iraníes alcanzaron refinerías en Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, y causaron daños severos en la planta de gas natural licuado de Ras Laffan, en Qatar, la mayor instalación de exportación de GNL del mundo. El precio del petróleo Brent trepó hasta los 118 dólares el barril, más de un 60% por encima de los valores previos al inicio del conflicto el 28 de febrero, mientras que el gas natural europeo duplicó su precio en el último mes.

Israel también ha eliminado en días recientes a otros altos mandos iraníes, incluido el jefe de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani. El secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, advirtió que podrían seguir más bajas entre la cúpula del régimen.

Para Michael, la eliminación sistemática de figuras clave del régimen no es un hecho aislado sino parte de una estrategia deliberada. “Esto no es una nueva fase, sino un esfuerzo continuo, muy exitoso e impresionante, y un componente crucial de la estrategia destinada a debilitar el régimen iraní”, señaló el analista. “En un grado tal que no podrá reconstituirse ni volver a convertirse en una amenaza grave y desestabilizadora para el Medio Oriente en general”, agregó.

Michael apuntó que tanto Washington como Tel Aviv tienen un objetivo más ambicioso que el meramente militar. “Al debilitar el régimen y paralizar sus capacidades, Estados Unidos e Israel están facilitando las condiciones necesarias para que el pueblo iraní derribe al régimen. Esa es la victoria final a sus ojos”, sostuvo.

El conflicto, que ya lleva más de 1.300 muertos en Irán y al menos 13 militares estadounidenses caídos, entró en su tercera semana sin señales de distensión. El presidente Donald Trump afirmó que Israel no volverá a atacar South Pars, pero amenazó con destruir “la totalidad” del yacimiento si Irán continúa golpeando la infraestructura energética de Qatar.