Un conflicto gremial mantiene paralizada la entrega de motos y la importación de autos: qué trámites están demorados por la protesta

Los autos importados llegan a las concesionarias sin la nacionalización que permite la entrega de las unidades a los clientes. La demora es de entre 10 y 15 días a causa del trabajo "a reglamento" en la DNRPA (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un conflicto gremial desencadenado hace dos semanas dentro de la Dirección Nacional de Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, está afectando cada vez más servicios que debe prestar el organismo debido a que hay sectores cuyos trabajadores mantienen un régimen de trabajo “a reglamento”.

El conflicto se debe a que como parte del ordenamiento de los organismos oficiales que lleva adelante el Gobierno, el Ministerio ofreció un programa de retiros voluntarios a unos 2.500 empleados de la DNRPA que cobran sus salarios a través del Ente cooperador ACARA (Asociación de Concesionarios de Automotores). Según confirmaron desde el organismo que encabeza Mariano Cúneo Libarona, ya son más de 1.000 empleados los que aceptaron la propuesta. Sin embargo existe una resistencia de las autoridades de ATE Capital (Asociación de Trabajadores del Estado), por el cual existe el conflicto que afecta a los particulares que compran motos y autos importados.

Esta situación tuvo un primer impacto en el retraso de la puesta en funcionamiento del sistema que permite extender dominios provisorios de vehículos ante la falta de insumos para patentes y cédulas de identificación, tanto de automotores como de motovehículos. Sin embargo, ahora también ha empezado a afectar la emisión de certificados de importación de automóviles con lo cual se retrasará la nacionalización de vehículos para poder ser comercializados.

“Estamos tratando de resolver una situación heredada y claramente irregular. Pero no estamos echando a los empleados sino ofreciéndoles un retiro voluntario que pueden aceptar o no aceptar. Lo que tenemos que resolver rápidamente es el conflicto gremial que complica el trabajo de la Dirección”, señalaron fuentes del Ministerio.

La falta de placas metálicas y cédulas de identificación de motos generó que se otorguen los dominios bajo esa condición. Pero la programación del sistema no se hace por el conflicto gremial del personal de la DNRPA

Hace diez días, Fernando García, subdirector de la DNRPA firmó la circular DN 28/2024 por la que se anunciaba que se elaborarán los pliegos para llamar a licitación a la mayor cantidad de oferentes posibles para la confección de placas metálicas de identificación y cédulas de identificación, ante el incumplimiento por parte de Casa de la Moneda. Además, la misma circular estableció que como medida paliativa de la situación, “ante los pedidos de placas ingresados y abonados por los Registros Seccionales de la Propiedad del Automotor con Competencia exclusiva en Motovehículos, deberá asignarse por sistema el lote de codificaciones dominiales correspondientes, aun cuando no cuente con las placas debidamente confeccionadas en condiciones de ser distribuidas”.

Esto implica una necesaria reprogramación de los sistemas en los que se ingresa la información de cada trámite de alta, de modo tal que se pueda emitir el número de patente aún sin los materiales para la confección de cédula y chapas. De ese modo, los compradores podrán circular habilitados provisoriamente con sus unidades hasta que se normalice la situación.

“Hoy está todo parado. Las motos se amontonan en las concesionarias y los compradores no las pueden retirar porque al estar trabajando a reglamento en la DNRPA, no se hace el cambio en los sistemas que permita cumplir con la medida que tomó la entidad”, confirmó a este medio el titular de un registro automotor del interior del país.

Los autos importados llegan a la Terminal Zárate y quedan esperando que personal de la DNRPA los inspeccione para cargar los permisos de importación

Pero esta situación de trabajo a reglamento complicó también a los autos, porque parte de la ralentización de trámites dentro de la DNRPA afecta la emisión de los certificados de importación que la entidad tiene que entregar a cada importador, sea una terminal automotriz o un representante oficial de una marca, para que esa unidad pueda ser comercializada.

“Las unidades llegan a las concesionarias pero los certificados no. El cliente ve su auto pero no se le puede asegurar cuándo se lo va a poder llevar. Es un problema enorme en volumen y la demora oscila entre los 10 a 15 días. De todos modos, los certificados que se emiten no salen por orden de llegada, lo que hace que algunos vehículos salgan antes que otros que están desde unos días antes. Hay días que se emiten más certificados y otros días que se emiten muy pocos. No tenemos certidumbre”, confirmaron desde una terminal automotriz.

“Está complicando a todos, porque afecta a todo el proceso de importación. Porque tienen que verificar los autos en el puerto, cargar la información para emitir los certificados de importación. Esta trabando todo. Una lástima, porque están parando una de las actividades que está creciendo en este momento en Argentina”, contó un importador. Efectivamente, la importación de autos es la variable de mayor crecimiento en octubre, ya que en la comparación con el mismo mes de 2023, las operaciones subieron un 47,7 por ciento.