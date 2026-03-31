Mundo

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

La activista fue hallada inconsciente el 24 de marzo con síntomas cardíacos; las autoridades se negaron a trasladarla a un hospital. Su red de apoyo, integrada por Reporteros Sin Fronteras y la Fundación Narges, exige su liberación humanitaria inmediata

Guardar
ARCHIVO – La prominente activista iraní de los derechos humanos, Narges Mohammadi, en una reunión sobre los derechos de las mujeres en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2008 (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)
ARCHIVO – La prominente activista iraní de los derechos humanos, Narges Mohammadi, en una reunión sobre los derechos de las mujeres en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2008 (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

La coalición internacional que trabaja por la libertad de Narges Mohammadi alertó este martes de que la Premio Nobel de la Paz iraní se encuentra en peligro inminente de muerte en la prisión de Zanjan, en el noroeste del país, después de que las autoridades le negaran atención hospitalaria tras un episodio ocurrido el 24 de marzo en el que fue hallada inconsciente durante más de una hora con síntomas compatibles con un infarto. El régimen no respondió públicamente a las denuncias.

La red de apoyo, que integran la Fundación Narges, Reporteros Sin Fronteras, PEN America y Front Line Defenders, publicó el comunicado desde París tras la visita que el equipo legal realizó el 29 de marzo a la prisión. Encontraron a Mohammadi pálida, debilitada y con una pérdida de peso significativa. Fue conducida a la sala de visitas por una enfermera del centro.

Según la coalición, las compañeras de celda relataron que el 24 de marzo Mohammadi fue hallada inconsciente con los ojos en blanco. La enfermería del centro le prestó atención básica, pero las autoridades se negaron a trasladarla a un hospital o permitirle consultar con un especialista cardiólogo. No es la primera vez que sufre un episodio de este tipo: según sus partidarios y fuentes recogidas por AP, la activista padeció varios infartos durante encarcelamientos anteriores y fue sometida a una cirugía de urgencia en 2022.

El cuadro clínico descrito por su equipo legal incluye fuertes dolores de cabeza, náuseas, visión doble, fluctuaciones graves de la presión arterial y hematomas visibles. Estos últimos son consecuencia, según la coalición, de su violenta detención el 12 de diciembre de 2025 en Mashhad, cuando agentes del régimen la arrestaron durante el funeral de un abogado. Su defensor iraní, Mostafa Nili, denunció en febrero que los golpes en la cabeza durante el arresto y los interrogatorios le provocaron mareos y problemas de visión que persisten.

FOTO DE ARCHIVO: Ali Rahmani, hijo de Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos encarcelada, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2023, habla después de recibir el premio en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2023 NTB/Fredrik Varfjell vía REUTERS /Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: Ali Rahmani, hijo de Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos encarcelada, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2023, habla después de recibir el premio en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2023 NTB/Fredrik Varfjell vía REUTERS /Foto de archivo

La situación se agravó en febrero cuando Mohammadi fue trasladada sin previo aviso —en contravención de la ley de procedimiento penal iraní, según su defensa— desde un centro del Ministerio de Inteligencia en Mashhad hasta la prisión general de Zanjan. Allí está recluida junto a internos condenados por delitos violentos y bajo una vigilancia reforzada que ha dificultado el contacto con el exterior. Los bombardeos del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectan las comunicaciones en la región y añaden una amenaza directa sobre los reclusos.

“Alojar a Mohammadi con delincuentes violentos a pesar de su grave enfermedad cardiaca y sus recientes traumatismos, sumado a las condiciones de guerra y las explosiones que amenazan la vida de los prisioneros, agrava esta amenaza”, subrayó el comité directivo de la coalición. La red exigió a Teherán un permiso médico de salida inmediato y el acceso garantizado a atención especializada, asesoría legal y contacto con su familia.

Mohammadi, de 53 años, ha sido arrestada en trece ocasiones y condenada en diez por cargos que van desde conspiración contra la seguridad nacional hasta propaganda contra el Estado. El Comité Nobel Noruego le concedió el galardón en 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres y la defensa de las libertades fundamentales en Irán. Sus dos hijos, a quienes no ve desde 2015, y su marido, Taghi Rahmani, viven exiliados en París.

Cumple actualmente condenas acumuladas de hasta 18 años. El 7 de febrero de 2026, un tribunal revolucionario de Mashhad la sentenció a seis años adicionales por conspiración y a dieciocho meses más por propaganda. Mientras el conflicto remodela Oriente Próximo, su caso revela cómo el régimen iraní convierte la cárcel en un instrumento de represión lenta contra quienes se atreven a documentar sus abusos desde dentro.

Temas Relacionados

IránNarges MohammadiPremio Nobel de Paz

Últimas Noticias

El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”

Masud Pezeshkian afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos “siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”

El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”

Qatar advirtió del “precedente peligroso” de atacar infraestructura civil y exigió consenso regional sobre el futuro del estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, condenó el ataque iraní del lunes contra una central eléctrica en Kuwait y alertó de que la destrucción sistemática de instalaciones civiles fija “líneas rojas” que podrían normalizarse en conflictos futuros

Qatar advirtió del “precedente peligroso” de atacar infraestructura civil y exigió consenso regional sobre el futuro del estrecho de Ormuz

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

El mandatario republicano hizo referencia a la complejidad de alcanzar esos depósitos aun después de los bombardeos realizados el año pasado. “Ya tomaremos una decisión”, dijo

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama

Con una habilidad increíble para el deporte, había sido diagnosticada con cáncer a principios de marzo

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte

Las Fuerzas de Defensa publicaron imágenes y mapas de los ataques que están diezmando los recursos de Teherán y su milicia proxy aliada en territorio libanés, donde se establecerá una “zona de amortiguación” al sur del río Litani

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es el mobbing; una forma de acoso laboral silenciosa: aspectos a tener en cuenta tras denuncias en medios de comunicación colombianos

Qué es el mobbing; una forma de acoso laboral silenciosa: aspectos a tener en cuenta tras denuncias en medios de comunicación colombianos

El exbasquetbolista Gustavo Ayón buscará gubernatura en Nayarit de la mano de MC: confirma que salió de Morena por incongruencia

Análisis del INAH Guerrero revela datos clave sobre los telares prehispánicos

El dólar volvió a caer y cerró el primer trimestre con una baja de 5 por ciento

La liendra sorprendió al revelar que se someterá a una intervención en el rostro: “Estoy cansado”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La UE dice que la ley israelí sobre la pena de muerte es preocupante y discriminatoria

Central Obrera Boliviana encabeza marcha para reclamar un aumento salarial del 20 %

OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemala

El presidente de Ecuador viaja a Estados Unidos a inicios de abril por asuntos personales

ANEAS: "Retraso en recursos del PRODDER 2025 pone en riesgo el suministro de agua en México"

ENTRETENIMIENTO

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

‘Supergirl’ presenta su primer tráiler y muestra a Jason Momoa como Lobo

“Barbie Dream Fest” termina en pesadilla: reembolsos y críticas tras evento que no cumplió lo prometido

El guiño de Anne Hathaway a una de las icónicas prendas de “El diablo viste a la moda”

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter