La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

ARCHIVO – La prominente activista iraní de los derechos humanos, Narges Mohammadi, en una reunión sobre los derechos de las mujeres en Teherán, Irán, el 3 de julio de 2008 (AP Foto/Vahid Salemi, Archivo)

La coalición internacional que trabaja por la libertad de Narges Mohammadi alertó este martes de que la Premio Nobel de la Paz iraní se encuentra en peligro inminente de muerte en la prisión de Zanjan, en el noroeste del país, después de que las autoridades le negaran atención hospitalaria tras un episodio ocurrido el 24 de marzo en el que fue hallada inconsciente durante más de una hora con síntomas compatibles con un infarto. El régimen no respondió públicamente a las denuncias.

La red de apoyo, que integran la Fundación Narges, Reporteros Sin Fronteras, PEN America y Front Line Defenders, publicó el comunicado desde París tras la visita que el equipo legal realizó el 29 de marzo a la prisión. Encontraron a Mohammadi pálida, debilitada y con una pérdida de peso significativa. Fue conducida a la sala de visitas por una enfermera del centro.

Según la coalición, las compañeras de celda relataron que el 24 de marzo Mohammadi fue hallada inconsciente con los ojos en blanco. La enfermería del centro le prestó atención básica, pero las autoridades se negaron a trasladarla a un hospital o permitirle consultar con un especialista cardiólogo. No es la primera vez que sufre un episodio de este tipo: según sus partidarios y fuentes recogidas por AP, la activista padeció varios infartos durante encarcelamientos anteriores y fue sometida a una cirugía de urgencia en 2022.

El cuadro clínico descrito por su equipo legal incluye fuertes dolores de cabeza, náuseas, visión doble, fluctuaciones graves de la presión arterial y hematomas visibles. Estos últimos son consecuencia, según la coalición, de su violenta detención el 12 de diciembre de 2025 en Mashhad, cuando agentes del régimen la arrestaron durante el funeral de un abogado. Su defensor iraní, Mostafa Nili, denunció en febrero que los golpes en la cabeza durante el arresto y los interrogatorios le provocaron mareos y problemas de visión que persisten.

FOTO DE ARCHIVO: Ali Rahmani, hijo de Narges Mohammadi, activista iraní de derechos humanos encarcelada, quien recibió el Premio Nobel de la Paz 2023, habla después de recibir el premio en nombre de su madre en el Ayuntamiento de Oslo, Noruega, el 10 de diciembre de 2023 NTB/Fredrik Varfjell vía REUTERS /Foto de archivo

La situación se agravó en febrero cuando Mohammadi fue trasladada sin previo aviso —en contravención de la ley de procedimiento penal iraní, según su defensa— desde un centro del Ministerio de Inteligencia en Mashhad hasta la prisión general de Zanjan. Allí está recluida junto a internos condenados por delitos violentos y bajo una vigilancia reforzada que ha dificultado el contacto con el exterior. Los bombardeos del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán afectan las comunicaciones en la región y añaden una amenaza directa sobre los reclusos.

“Alojar a Mohammadi con delincuentes violentos a pesar de su grave enfermedad cardiaca y sus recientes traumatismos, sumado a las condiciones de guerra y las explosiones que amenazan la vida de los prisioneros, agrava esta amenaza”, subrayó el comité directivo de la coalición. La red exigió a Teherán un permiso médico de salida inmediato y el acceso garantizado a atención especializada, asesoría legal y contacto con su familia.

Mohammadi, de 53 años, ha sido arrestada en trece ocasiones y condenada en diez por cargos que van desde conspiración contra la seguridad nacional hasta propaganda contra el Estado. El Comité Nobel Noruego le concedió el galardón en 2023 por su lucha contra la opresión de las mujeres y la defensa de las libertades fundamentales en Irán. Sus dos hijos, a quienes no ve desde 2015, y su marido, Taghi Rahmani, viven exiliados en París.

Cumple actualmente condenas acumuladas de hasta 18 años. El 7 de febrero de 2026, un tribunal revolucionario de Mashhad la sentenció a seis años adicionales por conspiración y a dieciocho meses más por propaganda. Mientras el conflicto remodela Oriente Próximo, su caso revela cómo el régimen iraní convierte la cárcel en un instrumento de represión lenta contra quienes se atreven a documentar sus abusos desde dentro.