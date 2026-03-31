Chechu Bonelli confirmó su separación de Facundo Pieres: “No fue fácil volver a abrirme”

La periodista habló luego de su breve relación con el polista (Video: Puro Show-El Trece)

El verano sorprendió al mundo del espectáculo con la relación entre Chechu Bonelli y Facundo Pieres, expareja de Zaira Nara. Aunque al principio ambos evitaron confirmar el romance, con el paso de las semanas se mostraron juntos y oficializaron el vínculo ante sus seguidores. Sin embargo, el amor tuvo un final inesperado: según reveló Yanina Latorre, la ruptura se produjo hace apenas una semana por “diferencias en la agenda”.

Tras la difusión de la noticia, Cecilia eligió romper el silencio y se expresó a través de una serie de mensajes enviados a Marcia —más conocida como Pochi de Gossipeame—, quien los leyó al aire en el programa Puro Show (El Trece). En su testimonio, la modelo explicó: “Sí, es verdad. Me pasa que a veces no quiero hablar demasiado porque fue un año donde todo lo mío tomó tanta trascendencia que me hizo y me hace mal en el fondo. Soy consciente de cómo es el medio, pero a veces necesito aislarme de todo”.

A pesar de la separación, la periodista deportiva también compartió cómo vivió el vínculo y qué rescató de la experiencia: “La relación con Facu, si bien duró poco, fue hermosa. Y me quedo con eso. Él es un gran hombre que me hizo muy muy bien en este tiempo y con eso me quedo. Para mí no fue fácil volver a abrirme a una relación”.

Los mensajes que envió Cecilia sobre su separación con Pieres

Cabe recordar que es la primera relación de Bonelli luego de su escandalosa separación con Darío Cvitanich, con quien estuvo casada por más de 10 años y tiene tres hijas en común. Es por eso que la comunicadora decidió destacar su propia fortaleza a la hora de abrir su corazón y apostar nuevamente por el amor tras el duro momento que vivió el año pasado.

Con estas palabras, Bonelli dejó en claro que, aunque el romance tuvo una corta duración, el balance emocional fue positivo y eligió preservar la intimidad y el efecto sanador de la historia por encima de la exposición mediática.

La separación sorprendió ya que apenas un mes después de oficializar su romance, la pareja puso fin a la relación. Según relató Yanina Latorre cuando anunció la noticia, la relación terminó de manera inesperada. Según los rumores que ella levantó, “el motivo declarado fue por ‘diferencias de agenda’”.

Las primeras fotos que salieron a la luz de Chechu y Pieres

Dentro de este escenario, Latorre sugirió que la confirmación inmediata de la ruptura respondió a una estrategia para anticipar la viralización de datos más delicados y evitar quedar mal posicionados en la opinión pública. Según sus averiguaciones, la separación se produjo aproximadamente una semana atrás, aunque las imágenes recientes en Punta del Este sumaron confusión y alimentaron las hipótesis alternativas sobre el desenlace de la pareja.

De acuerdo a lo relatado por la conductora de SQP, el polista habría recibido un mensaje de la modelo argentina que desencadenó un replanteo sentimental. “Eso paralizó su corazón, porque este tipo no se olvidó de Zaira Nara”, explicó la conductora, remarcando que, tras ese intercambio, Pieres volvió a seguir a Zaira en redes sociales. El mensaje, presuntamente vinculado a una consulta profesional sobre un constructor en Uruguay, habría tenido un impacto inmediato en Facundo y generó dudas sobre sus sentimientos actuales.

Chechu Bonelli habló de su presente tras confirmarse la separación de Facundo Pieres

Las cámaras del programa de América la fueron a buscar y, en ese momento, la periodista deportiva no confirmó la separación y solo se limitó a responder cómo se encontraba ella: “Yo estoy muy bien”. Pese a la insistencia periodística, Chechu prefirió no dar detalles sobre su estado sentimental y continuó hablando de su presente. “Estoy pasando un momento muy bueno mío”, dijo cerrando el móvil rápidamente y dejando abierto el interrogante en torno a la ruptura.