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Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz

El analista Andrei Serbin Pont explicó en Infobae al Mediodía cómo el histórico A-10, diseñado para destruir tanques soviéticos, vuelve al centro de la escena militar como respuesta a las nuevas amenazas que plantea Irán en Medio Oriente

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En su columna dedicada a defensa y conflictos internacionales en Infobae al Mediodía, el analista Andrei Serbin Pont analizó el regreso de los A-10 a la primera línea de operaciones estadounidenses en Medio Oriente.

El especialista resaltó: “Esta maravillosa máquina fue creada a partir de un requerimiento en los años 60 de la Fuerza Aérea de Estados Unidos de poder proveer apoyo aéreo cercano a las tropas en tierra. En esa época estaban todos pensando en la Unión Soviética, se venía la guerra y necesitaban una forma de poder destruir los tanques soviéticos”.

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Durante la emisión, Serbin Pont, panelista del staff integrado por Maru Duffard, Jimena Grandinetti y Facundo Kablan, explicó que el A-10, diseñado originalmente para batallas de la Guerra Fría, se convierte en protagonista reciente en el estrecho de Ormuz.

“Estados Unidos ya desplegó varios a Medio Oriente, y en Medio Oriente están cumpliendo una función que hubiese sido inesperada hace 50 años cuando se concibió para destruir tanques soviéticos”, detalló.

(Infobae en Vivo)
El A-10, diseñado durante la Guerra Fría para destruir tanques soviéticos, ahora combate drones iraníes en Medio Oriente (Infobae en Vivo)

El A-10 ahora es utilizado para enfrentar amenazas modernas: “Empezaron a usarlo para destruir las lanchas iraníes que operan en el estrecho de Ormuz ante la amenaza de los intentos de cierre. También empezaron a derribar drones, porque hay un problema serio de los drones que está lanzando Irán hacia los países de la región”.

El especialista describió con precisión el diseño y la capacidad del avión: “Fue diseñado para recibir mucho daño en el campo de batalla”. El cañón automático de 30 milímetros, “que permite disparar 70 proyectiles por segundo”, sigue siendo una de las grandes fortalezas del modelo, superando en ciertos aspectos a alternativas más modernas y costosas.

Serbin Pont remarcó que después de la Guerra Fría se puso en duda la necesidad de estos aviones, mientras se impulsaba al F-35 como reemplazo. “Quieren reemplazarlo con el F-35, que es un avión que sale seis veces más caro la hora de vuelo”, explicó. Sin embargo, las demandas operativas actuales revalorizaron al A-10: “Estados Unidos ha decidido ampliar la cantidad de aviones A-10 y estos A-10 van a estar formando parte, uno, de los esfuerzos existentes para neutralizar estas capacidades navales y de drones que tiene Irán en la región”.

(Infobae en Vivo)
El legendario avión A-10 regresa al centro de la escena militar de Estados Unidos en el estrecho de Ormuz (Infobae en Vivo)

A más de 50 años de su ingreso en servicio, el A-10 vuelve a estar en el centro de la escena militar, lo que genera debate entre expertos y analistas. “Sigue ahí en el frente y en la lupa de todos los analistas que están diciendo: ‘¿Este es el indicador de que se viene una escalada en el estrecho de Ormuz o simplemente es un vuelo de despedida para estas unidades?’”, planteó Serbin Pont.

La conversación en el estudio derivó en una reflexión sobre el avance de la tecnología militar y el costo humano de los conflictos. “El A-10 en particular estaba pensado completamente para destruir cosas, completamente. Por eso la guerra es la máxima expresión de lo más básico y brutal del hombre con su máximo desarrollo de la tecnología para cumplir con el peor de los propósitos”, sostuvo el analista.

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