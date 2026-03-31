Sofía Aldrey mostró la evolución de su embarazo con una secuencia de fotos íntimas

Sofía Aldrey anunció que será mamá por primera vez junto a Ignacio Rivas (Instagram)

El viernes 27 de marzo, el mundo de las redes sociales se vio sacudido por una noticia que nadie esperaba: Sofía Aldrey, reconocida por su vínculo anterior con Fede Bal y por haber protagonizado el LavarropasGate, anunció que está esperando su primer hijo junto a Ignacio Vivas. La noticia sorprendió aún más por la trama mediática que la rodea, ya que Vivas es expareja de Estefi Berardi, quien también estuvo involucrada en el escándalo que terminó con la relación entre Aldrey y Bal.

Para comunicar la feliz novedad, la maquilladora eligió el formato de historias en su cuenta de Instagram y compartió una serie de fotografías tipo polaroid que capturan distintos momentos de su embarazo. En cada una de las imágenes, Sofía posa en ropa interior negra, de perfil y con una actitud serena, mostrando el crecimiento de su pancita a lo largo de los meses. Las polaroids están fechadas a mano, lo que aporta un toque íntimo y permite seguir el proceso mes a mes, reflejando la emoción y la transformación propia de la gestación.

El centro de la publicación está protagonizado por la leyenda “Welcome to my mom era” acompañada de emojis de bebé, manos y corazón, un guiño directo al comienzo de su maternidad. La secuencia de imágenes transmite ternura y orgullo, con Sofía mostrándose relajada, sonriente y disfrutando del camino hacia la llegada de su primer hijo. El ambiente cálido y la espontaneidad de las fotos refuerzan la cercanía y autenticidad del mensaje, lejos de cualquier artificio.

Sofía compartió las fotos del avance de su embarazo, con la fecha en la que fueron tomadas

La noticia marca un antes y un después en la vida pública de Aldrey. Tras meses de exposición mediática y polémicas, la llegada de este bebé representa el inicio de una etapa completamente nueva, centrada en la construcción de una familia junto a Ignacio Rivas. La publicación generó de inmediato una ola de repercusiones, entre mensajes de felicitación y muestras de afecto de colegas y seguidores que celebraron la nueva etapa de la maquilladora.

La noticia del embarazo irrumpió el viernes por la noche y rápidamente acaparó la atención. “Recap de estos últimos días de sentimientos encontrados”, escribió Aldrey para acompañar la secuencia de imágenes que documentaron el proceso. En la primera foto, se la ve sonriendo frente a un espejo, cubriendo la panza con un tapado marrón y reflejando la emoción de la noticia. En la imagen siguiente, la situación quedó aún más clara: Sofía sonríe a cámara mientras sostiene un ramo de flores y su pareja, posa a su lado con la mano apoyada sobre su vientre, dejando en evidencia el momento especial que atraviesan juntos.

El posteo sumó detalles íntimos sobre cómo vivió la joven los últimos meses: “Despedir a Simba (su mascota), conocer París con mi mami y bebito, comer rico, paseos con el futuro papá, largas caminatas, mucha foto en el espejo y masajitos en lo de Lula. Agradecer siempre, esta vez a la virgen de la medalla milagrosa que moría por conocer porque es la del día que nací, tengo mucho de beauty de Paris pendiente para mostrarles”.

La maquilladora está esperando un varón (Instagram)

La reacción de seguidores y amigos no tardó en llegar. El posteo se llenó de mensajes de felicitación y buenos deseos, como “Felicidades Sofi, qué hermosa pancita, qué linda pareja. Te merecés lo mejor de esta vida. Bendiciones”, “Qué hermosa Sofía y tu bebé en camino. El momento más hermoso de la vida. Felicidades” y “Qué lindo que pudiste encontrar una persona que te ama, te respeta y pudiste formar tu familia”.

La llegada del primer hijo de Sofía Aldrey marca el inicio de una nueva etapa, en la que la felicidad, la compañía de su pareja y el acompañamiento de sus seres queridos se convirtieron en protagonistas indiscutidos.