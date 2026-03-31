Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

Shelly Kittleson, periodista con ciudadanía estadounidense y colaboradora de Al Monitor

Una periodista estadounidense fue secuestrada este martes en Bagdad, en un episodio que activó un amplio operativo de seguridad en la capital de Irak y en rutas hacia el sur del país.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue raptada por un grupo de hombres no identificados mientras se encontraba en la calle Saadoun, una arteria importante de la capital, y señalaron que ya hay al menos un detenido, mientras continúa la persecución para localizar al resto de los responsables y lograr su liberación.

De acuerdo con fuentes de seguridad, los secuestradores utilizaron dos vehículos para perpetrar el delito. Tras la alerta emitida a los puestos de control, comenzó una persecución que se extendió hacia el suroeste de la ciudad en dirección a la provincia de Babil.

En el transcurso de la huida, uno de los automóviles empleados en el secuestro sufrió un accidente cerca de la localidad de Al-Haswa. Las fuerzas de seguridad lograron interceptar ese vehículo, capturaron a uno de los implicados y recuperaron parte de la evidencia. Sin embargo, la periodista fue trasladada a otro automóvil, que logró escapar y cuyo paradero se desconoce por el momento.

La víctima fue raptada por un grupo de hombres no identificados mientras se encontraba en la calle Saadoun, una arteria importante de Bagdad

Los efectivos iraquíes desplegaron un amplio dispositivo en la región, con retenes y patrullas en puntos estratégicos, mientras continúan las labores de rastreo apoyadas por datos de inteligencia.

“Las operaciones siguen en curso para dar con los secuestradores y garantizar la liberación de la periodista”, señalaron en un comunicado.

Hasta ahora, las autoridades no han hecho pública la identidad de la víctima ni han confirmado si el secuestro está vinculado directamente con la actual guerra regional. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Bagdad había advertido en las últimas semanas sobre el aumento del riesgo de secuestros y ataques contra ciudadanos estadounidenses en territorio iraquí, especialmente desde el inicio de la guerra contra el régimen iraní.

Por su parte, Al Monitor emitió un comunicado en el que confirmó que Shelly Kittleson, colaboradora habitual de la publicación, es la periodista secuestrada.

“Nos preocupa profundamente el secuestro de Shelly Kittleson, colaboradora de Al-Monitor, ocurrido el martes en Irak. Exigimos su liberación inmediata y segura. Respaldamos su labor informativa, fundamental para la región, y solicitamos su pronta recuperación para que pueda continuar con su importante trabajo”, expresó el medio en un comunicado.

Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido (Captura de video)

En las últimas semanas, milicias alineadas con Irán han intensificado sus acciones contra instalaciones estadounidenses y aliados en el país, y no es la primera vez que periodistas o ciudadanos extranjeros son blanco de este tipo de delitos.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han señalado repetidamente que los reporteros en Irak se enfrentan a un entorno cada vez más hostil, marcado por amenazas, intimidaciones y violencia.

El secuestro se suma a una serie de incidentes sufridos por profesionales de los medios en el marco de la guerra. Las agrupaciones advierten que los raptos suelen usarse para presionar, amedrentar o silenciar a la prensa, y recuerdan que tanto periodistas reconocidos como reporteros menos conocidos han sido víctimas de estas prácticas en el país.

El caso recuerda el secuestro de Elizabeth Tsurkov, una investigadora con pasaporte israelí y ruso, que fue capturada en Bagdad en 2023 por una milicia chiita vinculada a Irán y liberada dos años después. Aunque en ese episodio la organización responsable nunca asumió públicamente la autoría, la situación ilustró el riesgo permanente para ciudadanos extranjeros y periodistas en Irak.

Elizabeth Tsurkov, una investigadora con pasaporte israelí y ruso, que fue capturada en Bagdad en 2023 por una milicia chiita

La actual situación de seguridad es especialmente delicada. Los conflictos armados en la región, sumados al accionar de milicias y a la debilidad institucional, generan un entorno de alta vulnerabilidad tanto para la población local como para extranjeros. Las fuerzas de seguridad iraquíes han incrementado su presencia en Bagdad y otras ciudades, pero los incidentes continúan.

La embajada de Estados Unidos en Irak, consultada sobre el caso, evitó hacer comentarios. El Departamento de Estado mantiene la recomendación para que los ciudadanos estadounidenses eviten permanecer en el país debido a la inseguridad persistente y el elevado riesgo de secuestro.

El operativo de búsqueda de la periodista continúa, con el objetivo de localizar el vehículo en el que fue trasladada y dar con el paradero del resto de los secuestradores. Las autoridades insisten en que las investigaciones siguen abiertas y que no se descarta ninguna hipótesis respecto a los motivos y responsables del hecho.

(Con información de The Associated Press)