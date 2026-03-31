Mundo

Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

La víctima fue raptada por un grupo de hombres no identificados mientras se encontraba en la calle Saadoun, una arteria importante de la capital iraquí

Guardar
Shelly Kittleson, periodista con ciudadanía estadounidense y colaboradora de Al Monitor
Shelly Kittleson, periodista con ciudadanía estadounidense y colaboradora de Al Monitor

Una periodista estadounidense fue secuestrada este martes en Bagdad, en un episodio que activó un amplio operativo de seguridad en la capital de Irak y en rutas hacia el sur del país.

Las autoridades confirmaron que la víctima fue raptada por un grupo de hombres no identificados mientras se encontraba en la calle Saadoun, una arteria importante de la capital, y señalaron que ya hay al menos un detenido, mientras continúa la persecución para localizar al resto de los responsables y lograr su liberación.

De acuerdo con fuentes de seguridad, los secuestradores utilizaron dos vehículos para perpetrar el delito. Tras la alerta emitida a los puestos de control, comenzó una persecución que se extendió hacia el suroeste de la ciudad en dirección a la provincia de Babil.

En el transcurso de la huida, uno de los automóviles empleados en el secuestro sufrió un accidente cerca de la localidad de Al-Haswa. Las fuerzas de seguridad lograron interceptar ese vehículo, capturaron a uno de los implicados y recuperaron parte de la evidencia. Sin embargo, la periodista fue trasladada a otro automóvil, que logró escapar y cuyo paradero se desconoce por el momento.

Shelly Kittleson, periodista con ciudadanía estadounidense y colaboradora de Al Monitor
La víctima fue raptada por un grupo de hombres no identificados mientras se encontraba en la calle Saadoun, una arteria importante de Bagdad

Los efectivos iraquíes desplegaron un amplio dispositivo en la región, con retenes y patrullas en puntos estratégicos, mientras continúan las labores de rastreo apoyadas por datos de inteligencia.

Las operaciones siguen en curso para dar con los secuestradores y garantizar la liberación de la periodista”, señalaron en un comunicado.

Hasta ahora, las autoridades no han hecho pública la identidad de la víctima ni han confirmado si el secuestro está vinculado directamente con la actual guerra regional. Sin embargo, la embajada de Estados Unidos en Bagdad había advertido en las últimas semanas sobre el aumento del riesgo de secuestros y ataques contra ciudadanos estadounidenses en territorio iraquí, especialmente desde el inicio de la guerra contra el régimen iraní.

Por su parte, Al Monitor emitió un comunicado en el que confirmó que Shelly Kittleson, colaboradora habitual de la publicación, es la periodista secuestrada.

Nos preocupa profundamente el secuestro de Shelly Kittleson, colaboradora de Al-Monitor, ocurrido el martes en Irak. Exigimos su liberación inmediata y segura. Respaldamos su labor informativa, fundamental para la región, y solicitamos su pronta recuperación para que pueda continuar con su importante trabajo”, expresó el medio en un comunicado.

Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido
Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido (Captura de video)

En las últimas semanas, milicias alineadas con Irán han intensificado sus acciones contra instalaciones estadounidenses y aliados en el país, y no es la primera vez que periodistas o ciudadanos extranjeros son blanco de este tipo de delitos.

Organizaciones de defensa de la libertad de prensa han señalado repetidamente que los reporteros en Irak se enfrentan a un entorno cada vez más hostil, marcado por amenazas, intimidaciones y violencia.

El secuestro se suma a una serie de incidentes sufridos por profesionales de los medios en el marco de la guerra. Las agrupaciones advierten que los raptos suelen usarse para presionar, amedrentar o silenciar a la prensa, y recuerdan que tanto periodistas reconocidos como reporteros menos conocidos han sido víctimas de estas prácticas en el país.

El caso recuerda el secuestro de Elizabeth Tsurkov, una investigadora con pasaporte israelí y ruso, que fue capturada en Bagdad en 2023 por una milicia chiita vinculada a Irán y liberada dos años después. Aunque en ese episodio la organización responsable nunca asumió públicamente la autoría, la situación ilustró el riesgo permanente para ciudadanos extranjeros y periodistas en Irak.

Elizabeth Tsurkov
Elizabeth Tsurkov, una investigadora con pasaporte israelí y ruso, que fue capturada en Bagdad en 2023 por una milicia chiita

La actual situación de seguridad es especialmente delicada. Los conflictos armados en la región, sumados al accionar de milicias y a la debilidad institucional, generan un entorno de alta vulnerabilidad tanto para la población local como para extranjeros. Las fuerzas de seguridad iraquíes han incrementado su presencia en Bagdad y otras ciudades, pero los incidentes continúan.

La embajada de Estados Unidos en Irak, consultada sobre el caso, evitó hacer comentarios. El Departamento de Estado mantiene la recomendación para que los ciudadanos estadounidenses eviten permanecer en el país debido a la inseguridad persistente y el elevado riesgo de secuestro.

El operativo de búsqueda de la periodista continúa, con el objetivo de localizar el vehículo en el que fue trasladada y dar con el paradero del resto de los secuestradores. Las autoridades insisten en que las investigaciones siguen abiertas y que no se descarta ninguna hipótesis respecto a los motivos y responsables del hecho.

(Con información de The Associated Press)

Temas Relacionados

SaadounIrakBagdadShelly KittlesonEstados UnidosÚltimas Noticias AméricaPeriodista de Estados UnidosGuerra en Medio OrienteEmbajada de Estados Unidos en Irak

Últimas Noticias

El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”

Masud Pezeshkian afirmó que su país posee la “voluntad” necesaria para poner fin a la guerra con Israel y Estados Unidos “siempre y cuando se cumplan las condiciones esenciales, especialmente las garantías requeridas para evitar que se repita la agresión”

El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”

Qatar advirtió del “precedente peligroso” de atacar infraestructura civil y exigió consenso regional sobre el futuro del estrecho de Ormuz

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed al Ansari, condenó el ataque iraní del lunes contra una central eléctrica en Kuwait y alertó de que la destrucción sistemática de instalaciones civiles fija “líneas rojas” que podrían normalizarse en conflictos futuros

Qatar advirtió del “precedente peligroso” de atacar infraestructura civil y exigió consenso regional sobre el futuro del estrecho de Ormuz

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

El mandatario republicano hizo referencia a la complejidad de alcanzar esos depósitos aun después de los bombardeos realizados el año pasado. “Ya tomaremos una decisión”, dijo

Trump descartó destruir las reservas de uranio enriquecido de Irán: “Están enterradas”

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama

Con una habilidad increíble para el deporte, había sido diagnosticada con cáncer a principios de marzo

A los 16 años murió Sugar, la perra surfista que fue incluida en el salón de la fama

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte

Las Fuerzas de Defensa publicaron imágenes y mapas de los ataques que están diezmando los recursos de Teherán y su milicia proxy aliada en territorio libanés, donde se establecerá una “zona de amortiguación” al sur del río Litani

Israel intensificó las operaciones contra Irán y Hezbollah para desarmar al régimen y asegurar su frontera norte
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Qué es el mobbing; una forma de acoso laboral silenciosa: aspectos a tener en cuenta tras denuncias en medios de comunicación colombianos

Qué es el mobbing; una forma de acoso laboral silenciosa: aspectos a tener en cuenta tras denuncias en medios de comunicación colombianos

El exbasquetbolista Gustavo Ayón buscará gubernatura en Nayarit de la mano de MC: confirma que salió de Morena por incongruencia

Análisis del INAH Guerrero revela datos clave sobre los telares prehispánicos

El dólar volvió a caer y cerró el primer trimestre con una baja de 5 por ciento

La liendra sorprendió al revelar que se someterá a una intervención en el rostro: “Estoy cansado”

INFOBAE AMÉRICA
Infobae

La UE dice que la ley israelí sobre la pena de muerte es preocupante y discriminatoria

Central Obrera Boliviana encabeza marcha para reclamar un aumento salarial del 20 %

OEA reitera el llamado a la transparencia en la elección del fiscal y rector en Guatemala

El presidente de Ecuador viaja a Estados Unidos a inicios de abril por asuntos personales

ANEAS: "Retraso en recursos del PRODDER 2025 pone en riesgo el suministro de agua en México"

ENTRETENIMIENTO

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

‘Supergirl’ presenta su primer tráiler y muestra a Jason Momoa como Lobo

“Barbie Dream Fest” termina en pesadilla: reembolsos y críticas tras evento que no cumplió lo prometido

El guiño de Anne Hathaway a una de las icónicas prendas de “El diablo viste a la moda”

Cuánto ganará J.K. Rowling por la serie de Harry Potter