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Así vive Flor Vigna el desafío de perder 8 kilos para su próxima pelea: “Dale que ganamos”

Entre sacrificios y mensajes de aliento, la cantante mostró el detrás de escena de su entrenamiento y cómo enfrenta la presión de llegar a su objetivo de cara al Supernova Génesis 2026

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Ante su próximo combate en el ring, Flor Vigna puso como objetivo perder 8 kilos y compartió cómo lleva su entrenamiento (Instagram)

Hace tiempo que Flor Vigna dejó en claro que no le teme a los desafíos. Entre su faceta de cantante y su vida personal, la artista supo encontrar un nuevo espacio donde canalizar su energía: el boxeo. Lo que comenzó como una oportunidad en el reality Párese de Manos III, se transformó en una pasión y una rutina que Flor decidió mantener como parte fundamental de su día a día. Ahora, con un nuevo reto por delante, volvió a enfocarse de lleno en el entrenamiento y compartió con sus seguidores cómo transita su objetivo más reciente: perder ocho kilos en un mes de cara a su pelea en el Supernova Génesis 2026.

Dale que ganamos esta pelea. Intentando bajar ocho kilos en un mes”, escribió Vigna junto a un video en el que se la ve lista para entrenar, lookeada con indumentaria deportiva y una actitud decidida. En las imágenes, la artista muestra fragmentos de su rutina diaria: desde el gimnasio hasta la cocina, donde apuesta por una alimentación liviana, con opciones como ensaladas frescas y porciones de lechuga, dejando claro que la disciplina no solo se juega en el ring, sino también en cada comida.

Pero el proceso no es solitario, sino que sus seguidores la acompañan con mensajes de aliento y cariño, que Flor no duda en compartir. “Todo México te apoya, reina”, “Supe de ti ayer y ya te amo”, “Team Flor”, “Dale con todo, Flor”, “Te queremos, Flor. México y Argentina te apoyan”, son solo algunos de los comentarios que se multiplican en sus publicaciones y que, como ella misma reconoce, la ayudan a mantenerse firme incluso en los momentos más exigentes.

Flor Vigna mostró cómo se prepara de cara a su pelea
La cantante mostró su alimentación de cara a su próximo combate (Captura de video)

El sentido del humor también está presente en su camino. En uno de los clips, Vigna mostró cómo mantiene su estricta dieta incluso cuando sale con amigos. “Los odio”, escribió en tono divertido sobre un video en el que se la ve comiendo ensalada, mientras el resto del grupo disfruta hamburguesas y papas fritas. Entre pucheros y gestos de resignación, la artista se ríe de sí misma, demostrando que la constancia también tiene sus momentos de sacrificio, pero nunca pierde la sonrisa.

La meta que la impulsa es clara: Vigna se prepara para su próximo desafío sobre el ring, nada menos que el enfrentamiento con la streamer mexicana Alana Flores en la Supernova Génesis 2026, evento que se llevará a cabo el 26 de abril. El combate, que tendrá cuatro rounds, la motiva a redoblar esfuerzos y mostrar, una vez más, su costado más competitivo y decidido. En sus redes sociales, Flor comparte parte de la exigente rutina física y alimenticia que sigue para llegar en óptimas condiciones.

En diciembre pasado, Flor Vigna mostró como se preparó para enfrentar a Mica Viciconte en el ring (Instagram)

No es la primera vez que la artista apuesta por el boxeo como motor de transformación y superación. En diciembre pasado, Vigna atravesó una preparación similar. En ese entonces, se la pudo ver en diferentes etapas del entrenamiento: desde rutinas de sparring y ejercicios de resistencia, incluyendo el ya clásico momento en que su entrenadora golpea su abdomen con una pelota mientras ella cuelga de una viga, hasta trabajos de potencia en bicicleta y sentadillas con carga, combinando trabajo aeróbico y fuerza pura. Cada escena revela el nivel de exigencia física y mental al que se somete para alcanzar sus objetivos.

Junto a uno de los videos, la artista relató su vivencia: “Es mi segunda pelea de boxeo. Qué loca la vida como me trajo acá… Mi primera pelea fue contra la campeona de Colombia y pude ganarla por knockout técnico. Para esta, redoblé la disciplina. Fueron tres meses de sacrificio, constancia y cabeza fuerte. Vamos por más. Ojalá pueda consagrarme bicampeona esta vez en el estadio Huracán frente a 60 mil personas”. Finalmente, ese objetivo se cumplió: Flor logró derrotar a Mica Viciconte en el ring y sumó una nueva estrella a su historial de logros.

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