Ya se pueden pagar los peajes con tarjeta contactless y celular: cuáles son las autopistas y rutas autorizadas

El sistema permite a los conductores efectuar el pago acercando su tarjeta de crédito, débito, prepaga o dispositivo móvil al lector, utilizando tecnología NFC

Tras la incorporación de nuevos métodos de pago en el transporte público, las estaciones de peaje de Acceso Oeste, Acceso Norte y las rutas nacionales 12 y 14, dos de las vías más transitadas del país y clave para la conexión con el Mercosur, comenzarán a ofrecer la posibilidad de abonar mediante tecnología contactless.

El sistema permite a los conductores efectuar el pago acercando su tarjeta de crédito, débito, prepaga o dispositivo móvil al lector, utilizando tecnología NFC. Esta modalidad se suma a las opciones ya existentes y amplía las alternativas de pago digital disponibles en la infraestructura vial.

La iniciativa, anunciada por Payway, representa un avance hacia la digitalización total de los pagos en los peajes de estos corredores. El objetivo es facilitar el tránsito y reducir la utilización de efectivo, ofreciendo a los usuarios un proceso de cobro más ágil y seguro.

El objetivo es facilitar el tránsito y reducir la utilización de efectivo, ofreciendo a los usuarios un proceso de cobro más ágil y seguro

“Luego del despliegue en el subte y diversas líneas de colectivos como en Ciudad de Buenos Aires y Tucumán, Payway continúa protagonizando la modernización del transporte del país con el objetivo de seguir agilizando y simplificando la experiencia de pago en la movilidad cotidiana”, destacó Tomás Flaherty, Chief Strategic Partnerships Officer de Payway.

“La incorporación de los peajes se suma a la tendencia global orientada a agilizar la circulación, reducir demoras y avanzar hacia sistemas de transporte más eficientes y conectados”, añadió.

“La nueva modalidad de pagos en rutas y autopistas no es un punto de partida, sino que la confirmación de una transformación que venimos impulsando hace más de 20 años: la evolución hacia sistemas de pagos abiertos en el transporte y la movilidad”, afirmó Sebastián Tamanaha, Founder & Executive Vice Chairman en Open Pass.

La expansión de los sistemas digitales en el transporte tiene otro incentivo: la posibilidad de acceder a descuentos a través de diferentes tarjetas. Los nuevos métodos de pago en colectivos y subtes permitieron a los usuarios obtener beneficios y promociones al utilizar tarjetas de crédito, débito o prepagas específicas, lo que fomenta la adopción de medios electrónicos y facilita el acceso a opciones más económicas para los pasajeros.

La expansión de los sistemas digitales en el transporte tiene otro incentivo: la posibilidad de acceder a descuentos a través de diferentes tarjetas (Europa Press)

Vale mencionar que el Decreto 196/2025 establecía un cronograma de tres etapas para transformar el sistema de cobro de peajes en las rutas nacionales de todo el país. La iniciativa preveía el pasaje de un esquema predominantemente analógico y manual a uno completamente digital y automatizado, el sistema “free flow”.

En su concepción original, el objetivo era que, en un plazo de dos años, las rutas nacionales adoptaran un sistema de peajes sin cabinas y con cobro automático. Este modelo buscaba garantizar un flujo de tránsito continuo, evitando detenciones totales, reduciendo zonas de riesgo asociadas a esos puntos de frenado y minimizando los embotellamientos generados tanto en la apertura de múltiples carriles para el pago como en la posterior convergencia hacia la traza original.

Sin embargo, y en el marco de diversas reestructuraciones en organismos oficiales y en el esquema de concesiones viales, el cronograma fue modificado y las exigencias iniciales resultaron progresivamente flexibilizadas.

En ese marco, se estableció un único plazo, al 31 de diciembre de 2026, para que todas las rutas nacionales concesionadas cuenten con sistemas de vías automáticas canalizadas con barreras y/o con vías free flow.

Cabe recordar, por otro lado, que los peajes en las autopistas porteñas tendrán una suba en abril. En la Autopista 25 de Mayo y la Autopista Perito Moreno, el costo para el tránsito liviano será de $4.177,59 en horario no pico y de $5.920,33 en horario pico.

En la Autopista Illia y otras vías rápidas, los usuarios deberán pagar $1.740,49 fuera de hora pico y $2.461,30 en horario pico. En el caso del peaje Alberti, el valor quedó fijado en $1.323 para horario no pico y $1.670,89 para horario pico.