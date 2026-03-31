La selección de Irán derrota a Costa Rica por 5-0 en amistoso en Turquía

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el partido, originalmente previsto en el estadio principal, se jugó en una cancha anexa por razones de seguridad vinculadas a las delegaciones de Irán, la FIFA y Jordania. Imagen de referencia.

La selección de Irán exhibió una superioridad al vencer 5-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en el Mardan Sports Complex de Antalya, Turquía, bajo la mirada de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El resultado llega cuando la participación iraní en el Mundial 2026 sigue pendiente.

Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que, pese al “complejo” contexto geopolítico de la actualidad, la selección de Irán jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya que, además, no existe ningún “plan” alternativo.

Irán impuso su ritmo desde el inicio y logró una ventaja de cuatro goles antes del descanso. Foto cortesía.

Pese a que hace unos días el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que el equipo no acudiría la cita como rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, Infantino aseguró que la FIFA quiere que jueguen el Mundial y trabajarán para que así suceda, tal y como afirmó este martes en una entrevista para la cadena de televisión N+ Univision.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el partido, originalmente previsto en el estadio principal, se jugó en una cancha anexa por razones de seguridad vinculadas a las delegaciones de Irán, la FIFA y Jordania, que tenía agendado otro partido en el recinto.

Costa Rica y el desafío de recomponerse

Irán impuso su ritmo desde el inicio y logró una ventaja de cuatro goles antes del descanso. Alí Gholi abrió el marcador al minuto 11 tras un contragolpe. Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, amplió la diferencia con dos lanzamientos desde el punto de penalti. Mohammad Mohebbi cerró la cifra parcial con un remate cruzado.

En la segunda parte, el recién ingresado Mehdi Gayedi marcó el quinto gol con un disparo al ángulo. El resultado expuso la eficacia ofensiva de Irán y las dificultades que enfrenta Costa Rica con Fernando ‘Bocha’ Batista, quien recién inicia su ciclo al frente del equipo.

La actuación de Costa Rica generó preocupación en el cuerpo técnico. La defensa fue vulnerable, el mediocampo no logró armarse y el ataque resultó inofensivo. Foto cortesía.

La actuación de Costa Rica generó preocupación en el cuerpo técnico. La defensa fue vulnerable, el mediocampo no logró armarse y el ataque resultó inofensivo. Además, el equipo incurrió en juego brusco excesivo, lo que preocupa tras el empate 2-2 ante Jordania en el partido anterior.

El marcador refleja el reto al que se enfrenta Batista para reconstruir un plantel fuera del Mundial, que ahora intenta recuperar competitividad internacional.

El complejo panorama de Irán rumbo al Mundial 2026

Aunque Irán obtuvo su pase al Mundial tras superar las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), su futuro en el torneo permanece en suspenso. El equipo quedó en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados en Estados Unidos, país con el que mantiene tensiones geopolíticas.

Jugadores iraníes cantan el himno nacional, sosteniendo fotografías de niños presuntamente asesinados en ataques estadounidenses e israelíes en Irán, antes de un partido amistoso de fútbol entre Irán y Costa Rica, en Antalya, al sur de Turquía, el martes 31 de marzo de 2026. (Foto AP/Riza Ozel)

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su preocupación por la presencia iraní en territorio estadounidense y sugirió que sería preferible que el equipo no participara en la competición por razones de seguridad.

Los encuentros están fijados para el 15 de junio en Inglewood contra Nueva Zelanda, el 21 frente a Bélgica en la misma ciudad y el 26 ante Egipto en Seattle.

Mientras la FIFA evalúa la situación, la selección iraní continúa su preparación y muestra su desempeño en la cancha, aunque su futuro inmediato todavía no está definido.