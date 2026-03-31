Costa Rica

La selección de Irán derrota a Costa Rica por 5-0 en amistoso en Turquía

El equipo iraní logró una victoria con amplia diferencia en un encuentro disputado en Turquía, durante el cual el presidente de la FIFA estuvo presente y más tarde aseguró que el país asiático sí asistirá al Mundial

Guardar
La Federación Costarricense de Fútbol informó que el partido, originalmente previsto en el estadio principal, se jugó en una cancha anexa por razones de seguridad vinculadas a las delegaciones de Irán, la FIFA y Jordania. Imagen de referencia.
La Federación Costarricense de Fútbol informó que el partido, originalmente previsto en el estadio principal, se jugó en una cancha anexa por razones de seguridad vinculadas a las delegaciones de Irán, la FIFA y Jordania. Imagen de referencia.

La selección de Irán exhibió una superioridad al vencer 5-0 a Costa Rica en un amistoso disputado en el Mardan Sports Complex de Antalya, Turquía, bajo la mirada de Gianni Infantino, presidente de la FIFA. El resultado llega cuando la participación iraní en el Mundial 2026 sigue pendiente.

Sin embargo, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, aseguró que, pese al “complejo” contexto geopolítico de la actualidad, la selección de Irán jugará el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, ya que, además, no existe ningún “plan” alternativo.

Irán impuso su ritmo desde el inicio y logró una ventaja de cuatro goles antes del descanso. Foto cortesía.
Irán impuso su ritmo desde el inicio y logró una ventaja de cuatro goles antes del descanso. Foto cortesía.

Pese a que hace unos días el ministro de Deportes iraní, Ahmad Donyamali, aseguró que el equipo no acudiría la cita como rechazo a los ataques de Estados Unidos e Israel, Infantino aseguró que la FIFA quiere que jueguen el Mundial y trabajarán para que así suceda, tal y como afirmó este martes en una entrevista para la cadena de televisión N+ Univision.

La Federación Costarricense de Fútbol informó que el partido, originalmente previsto en el estadio principal, se jugó en una cancha anexa por razones de seguridad vinculadas a las delegaciones de Irán, la FIFA y Jordania, que tenía agendado otro partido en el recinto.

Costa Rica y el desafío de recomponerse

Irán impuso su ritmo desde el inicio y logró una ventaja de cuatro goles antes del descanso. Alí Gholi abrió el marcador al minuto 11 tras un contragolpe. Mehdi Taremi, delantero del Olympiacos, amplió la diferencia con dos lanzamientos desde el punto de penalti. Mohammad Mohebbi cerró la cifra parcial con un remate cruzado.

En la segunda parte, el recién ingresado Mehdi Gayedi marcó el quinto gol con un disparo al ángulo. El resultado expuso la eficacia ofensiva de Irán y las dificultades que enfrenta Costa Rica con Fernando ‘Bocha’ Batista, quien recién inicia su ciclo al frente del equipo.

La actuación de Costa Rica generó preocupación en el cuerpo técnico. La defensa fue vulnerable, el mediocampo no logró armarse y el ataque resultó inofensivo. Foto cortesía.
La actuación de Costa Rica generó preocupación en el cuerpo técnico. La defensa fue vulnerable, el mediocampo no logró armarse y el ataque resultó inofensivo. Foto cortesía.

La actuación de Costa Rica generó preocupación en el cuerpo técnico. La defensa fue vulnerable, el mediocampo no logró armarse y el ataque resultó inofensivo. Además, el equipo incurrió en juego brusco excesivo, lo que preocupa tras el empate 2-2 ante Jordania en el partido anterior.

El marcador refleja el reto al que se enfrenta Batista para reconstruir un plantel fuera del Mundial, que ahora intenta recuperar competitividad internacional.

El complejo panorama de Irán rumbo al Mundial 2026

Aunque Irán obtuvo su pase al Mundial tras superar las eliminatorias de la Confederación Asiática de Fútbol (AFC), su futuro en el torneo permanece en suspenso. El equipo quedó en el grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, con partidos programados en Estados Unidos, país con el que mantiene tensiones geopolíticas.

Jugadores iraníes cantan el himno nacional, sosteniendo fotografías de niños presuntamente asesinados en ataques estadounidenses e israelíes en Irán, antes de un partido amistoso de fútbol entre Irán y Costa Rica, en Antalya, al sur de Turquía, el martes 31 de marzo de 2026. (Foto AP/Riza Ozel)
Jugadores iraníes cantan el himno nacional, sosteniendo fotografías de niños presuntamente asesinados en ataques estadounidenses e israelíes en Irán, antes de un partido amistoso de fútbol entre Irán y Costa Rica, en Antalya, al sur de Turquía, el martes 31 de marzo de 2026. (Foto AP/Riza Ozel)

El presidente estadounidense Donald Trump manifestó su preocupación por la presencia iraní en territorio estadounidense y sugirió que sería preferible que el equipo no participara en la competición por razones de seguridad.

Los encuentros están fijados para el 15 de junio en Inglewood contra Nueva Zelanda, el 21 frente a Bélgica en la misma ciudad y el 26 ante Egipto en Seattle.

Mientras la FIFA evalúa la situación, la selección iraní continúa su preparación y muestra su desempeño en la cancha, aunque su futuro inmediato todavía no está definido.

Temas Relacionados

Selección de IránCosta RicaMundial 2026Tensión Geopolítica

Últimas Noticias

Ministerio de Salud emitió un llamado urgente a la población guatemalteca a vacunarse contra el sarampión

Una campaña preventiva busca que familias acudan a los centros de salud para proteger a infantes y adultos jóvenes, resaltando la disponibilidad gratuita de la vacuna y la necesidad de completar el esquema

Ministerio de Salud emitió un llamado urgente a la población guatemalteca a vacunarse contra el sarampión

Autoridades salvadoreñas confiscan drogas valoradas en USD 10,788 en operativo fronterizo

Un individuo de nacionalidad guatemalteca fue arrestado en jurisdicción fronteriza tras hallarse marihuana y cocaína en el vehículo donde se transportaba, acción que fue facilitada por el trabajo conjunto de las autoridades y una unidad canina especializada

Autoridades salvadoreñas confiscan drogas valoradas en USD 10,788 en operativo fronterizo

‘Yo los perdono’: El desgarrador ruego de un padre hondureño cuyos hijos y un nieto fueron asesinados con saña

La distancia y la precariedad económica han acentuado la tragedia de un padre hondureño residente en España, quien en las últimas horas recibió la noticia del asesinato de dos de sus hijos en Honduras

‘Yo los perdono’: El desgarrador ruego de un padre hondureño cuyos hijos y un nieto fueron asesinados con saña

El gobierno de Guatemala fortalece la detección de fentanilo con binomios K-9 regionales

La reciente capacitación en la Escuela Centroamericana de Entrenamiento Canino reunió a agentes de Guatemala, Costa Rica y Honduras en un esfuerzo conjunto para mejorar la búsqueda de sustancias ilícitas y reforzar la cooperación transnacional

El gobierno de Guatemala fortalece la detección de fentanilo con binomios K-9 regionales

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

La Dirección Nacional de Control de Drogas y el Ministerio Público ejecutaron amplias acciones con miles de intervenciones y 260 allanamientos, resultando en la detención de 3,821 personas y el decomiso de armas, vehículos y dinero relacionados

República Dominicana: más de 984 mil gramos de drogas fueron incautados en marzo

TECNO

Cómo activar WhatsApp modo Saja Boys de Las guerreras K-pop

Cómo activar WhatsApp modo Saja Boys de Las guerreras K-pop

Enviar correos al destinatario equivocado: el fallo humano que aprovechan los ciberdelincuentes

Desde Santa Marta hasta Bogotá, los destinos más buscados en Airbnb en Colombia para Semana Santa

Cómo liberar espacio en Google Drive y aprovechar al máximo los 15 GB de almacenamiento gratuito

Nintendo Switch: lista completa de todos los juegos que llegan en abril 2026

ENTRETENIMIENTO

Vanessa Hudgens lidia con la caída de cabello tras su segundo parto

Vanessa Hudgens lidia con la caída de cabello tras su segundo parto

Robot de Olaf en Disney sufrió su primera falla técnica en público

‘Supergirl’ presenta su primer tráiler y muestra a Jason Momoa como Lobo

“Barbie Dream Fest” termina en pesadilla: reembolsos y críticas tras evento que no cumplió lo prometido

El guiño de Anne Hathaway a una de las icónicas prendas de “El diablo viste a la moda”

MUNDO

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

La vida de la Nobel de paz Narges Mohammadi corre peligro en una prisión iraní

Una periodista de estadounidense fue secuestrada en pleno centro de Bagdad: hay un sospechoso detenido

Estados Unidos reactiva los legendarios A-10: el avión de la Guerra Fría enfrenta drones iraníes en el estrecho de Ormuz

El presidente de Irán aseguró que el régimen busca terminar la guerra pero reclamó “garantías”

Qatar advirtió del “precedente peligroso” de atacar infraestructura civil y exigió consenso regional sobre el futuro del estrecho de Ormuz