El dólar volvió a caer y cerró el primer trimestre con una baja de 5 por ciento

El mercado de cambios negoció cerca de USD 500 millones en el día. REUTERS/Luisa González

Este martes se dio un incremento importante en el monto operado en el segmento de contado, que alcanzó los USD 485,9 millones, unos USD 80 millones o 20% más que el lunes, un ritmo de operaciones que anticipa un volumen creciente de dólares cara al segundo trimestre del año, cuando se concentra el superávit comercial por las exportaciones del agro.

En ese aspecto, la amplia oferta habilitó una caída de 16 pesos o 1,1% del dólar mayorista, a $1.382, para cerrar un mes de marzo con baja de 15 pesos o 1,1 por ciento. En el primer trimestre del año el tipo de cambio oficial se redujo en 73 pesos o un 5%, que contrastó con una inflación acumulada que se aproximó al 10 por ciento.

El Banco Central fijó para la fecha un límite superior de su régimen de bandas cambiarias en los $1.655,22, lo que dejó al dólar mayorista a 273,22 pesos o 19,8% de esa previsión.

El precio del dólar al público descontó en su totalidad la suba del lunes: restó 15 pesos o 1,1%, a $1.405 para la venta en el Banco Nación. De este modo, el billete minorista completó el mes de marzo con una caída de 15 pesos, mientras que en el balance del primer trimestre de 2026 experimentó una baja de 75 pesos o 5,1 por ciento.

Por otra parte, el dólar blue cedió 15 pesos o 1,1%, a $1.410 para la venta. Así, el billete negociado en la reducida plaza marginal retrocedió 15 pesos en marzo, y 120 pesos o 7,8% en el primer trimestre del año.

“Luego del reacomodamiento de las últimas ruedas que acercó al dólar mayorista a los $1.400, hoy arranca ensayando una retracción hacia los $1.380, mientras continúan de fondo las fuertes compras del BCRA, con una alta participación que refleja el crucial rol que juega dentro del equilibrio de la plaza. Los operadores anticipan que una aceleración de las compras durante la etapa de liquidación del campo debería dar espacio a la acumulación de reservas, y para que ello fuera luego sustentable se debería avanzar en la capacidad de roll-over de la deuda en dólares", afirmó el economista Gustavo Ber.

“La atención de los operadores se focalizada en las señales respecto a la política monetaria, entendiendo que de resolverse una postura más laxa podría ayudar a la actividad y al consumo, importantes además para el respaldo social. Una estrategia de remonetización de la economía podría ser oportuna aunque requeriría de una delicada calibración con la inflación, y dependerá de la respuesta de la demanda de dinero, función de la confianza de los agentes económicos”, añadió el titular del Estudio Ber.

“A pesar de la solidez en la captación de divisas en el mercado libre, el drenaje de fondos por compromisos externos y ajustes estacionales marcó el inicio de esta semana corta para la autoridad monetaria”, evaluó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

El Ministerio de Economía cerró el cronograma financiero de marzo tras captar USD 34 millones adicionales a través del Bonar 2028 (AO28). Con esta operación, el Gobierno acumuló un total de USD 184 millones en ese título bajo una tasa del 8,86% anual. En paralelo, la licitación del Bonar 2027 (AO27) sumó otros USD 97 millones, alcanzando un global de USD 247 millones para ese instrumento específico. En términos mensuales, el financiamiento doméstico trepó a los 681 millones de dólares.

“Esta cifra refleja la decisión oficial de eludir los mercados internacionales para cubrir los vencimientos de capital de este año. A pesar del resultado positivo, la baja oferta por los bonos de mayor plazo evidenció ciertos límites en la confianza de los inversores hacia el periodo post 2025. El Palacio de Hacienda mantiene así su plan de buscar fuentes alternativas de dólares para enfrentar los compromisos de deuda previstos hasta 2027″,consignó Morales.