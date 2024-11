Cybermonday: cómo es el evento de e-commerce en el que este año participarán más de 1.000 empresas y habrá 17.500 ofertas

Este año participarán más de 1.000 marcas en el CyberMonday (Freepik)

Tras el éxito del HotSale a principios de año, este lunes comienza el CyberMonday, uno de los eventos de ecommerce más importantes del año, y que promete hacer repuntar las ventas online. Las promociones, descuentos y cuotas sin interés estarán disponibles hasta el miércoles 6 de noviembre.

De acuerdo a Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), la entidad organizadora, este año participarán más de 1.000 empresas de los rubros de electro y tecno, viajes, muebles, hogar y deco; indumentaria y calzado, deporte y fitness, bebés y niños, salud y belleza, supermercados y bodegas, servicios y motos y autos. Aseguran además que hay 17.500 MegaOfertas y miles de productos para elegir y comprar en hasta 18 cuotas sin interés, envíos gratis y descuentos de hasta 50 por ciento.

Asistente con IA

Cabe destacar también que este año CACE incorporó a su plataforma un asistente virtual desarrollado con inteligencia artificial llamado Cybot que tiene como objetivo responder preguntas online de los usuarios sobre el evento y recomendar marcas y productos.

Por otra parte, es importante mencionar que habrá momentos especiales en los que se podrá acceder a descuentos adicionales:

MEGAOFERTAS BOMBA: lunes, martes y miércoles de 12:00h a 13:00h.

NOCHE BOMBA : lunes, martes y miércoles de 20:00h a 22:00h. Con un mínimo de un 20 % de descuento.

MEGAOFERTAS: están durante todo el día. Se trata de un espacio especial contratado por las marcas que, a través del uso de filtros permite encontrar los productos más “clickeados” y “descolocados” (productos fuera de temporada o en temporada con descuentos interesantes), o aquellos que gozan de promociones como envío gratis, cuotas y cuotas sin interés.

Para cuidar la seguridad a la hora de hacer una compra durante el evento es importarte realizar la operación a través del sitio web oficial del CyberMonday. Allí, los usuarios pueden informarse sobre las marcas que participan oficialmente, suscribirse para recibir las últimas novedades, y comparar las mejores opciones de compra según sus preferencias.

Cómo se preparan y qué expectativas tienen las marcas

Según explicó Nicolás Valenzuela, gerente de Digital Commerce de Cencosud, tienen la expectativa de tener un sólido crecimiento de ventas para este CyberMonday, con respecto al año pasado. “Tanto el CyberMonday como el Hot Sale son oportunidades para que los usuarios puedan explorar nuevas opciones de compra y encuentren las mejores ofertas”, dijo.

Por su parte, Ana Martinez Vivot, Digital Commerce Manager de Farmacity dijo que las verticales de Salud, Belleza y Alimentación Saludable son las más demandadas para la empresa en el CyberMonday, además de ofrecer el valor diferencial de sus marcas propias que son productos de calidad a precios más accesibles.

Esperan que para esta temporada los protectores solares sean los más buscados por los consumidores. “Nuestra propuesta de valor incluye miles de productos en oferta que se acumulan con descuentos bancarios y de billeteras virtuales. Además, sumamos beneficios adicionales, como distintas opciones de financiación, retiro gratis en nuestras 350 tiendas y envío gratis a casi todo el país en compras mayores a cierto monto, facilitando la experiencia de compra para nuestros clientes en todo nuestro ecosistema de negocios: Farmacity, Simplicity, Get the Look y The Food Market.” añadió Vivot.

Según Mariano Vranjican, gerente de producto de Electrolux “las cuotas van a ser el motor del evento”. La empresa hará descuentos de hasta 50% en productos seleccionados, a pagar en hasta 24 cuotas sin interés y con envío gratis en CABA y Gran Buenos Aires. Algunas promociones destacadas abarcarán heladeras y aspiradoras.

“Nuestra expectativa para el Cyber 2024 es estar 10% por arriba del año pasado. Vamos a tener una oferta muy completa de productos, precios y cuotas, novedades en refrigeración tanto en nuestras tiendas como en la de nuestros principales clientes”, dijo Vranjican, quien subrayó la importancia de las cuotas porque -señaló- “los consumidores hoy eligen el pago a plazo en lugar de una oferta de precio”.

Las cuotas van a ser el motor del evento (Mariano Vranjican, gerente de producto de Electrolux)

Por su parte, GAFA tendrá hasta 25% off en productos seleccionados, y brindará a sus clientes hasta 18 cuotas sin interés y envío gratis a CABA y GBA. Entre esos productos habrá lavarropas, heladera con freezer y Freezer Horizontal de la marca. Modos de pago y descuentos.

Con igual énfasis en el crédito y pago en cuotas, el Banco Nación se suma al Cybermonday (del lunes al miércoles 6) y al Cyber Week (del jueves 6 al domingo 10) a través de su marketplace, Tienda BNA+, con promociones en hasta 24 cuotas sin interés en los rubros de electrónica, electrodomésticos y tecnología. La promoción consiste en 24 cuotas sin interés abonando exclusivamente con las tarjetas Visa y MasterCard a través “MODO BNA+”, y contempla además un descuento del 20%, con un tope de reintegro de $ 8.000, sólo para Cyber Monday. Los productos que se podrán comprar en la campaña incluirán televisores, notebooks, tablets, celulares, heladeras, lavarropas y línea blanca.

Desde Megatone.net, su Gerente de Ecommerce, Javier Santi, aseguró: “Nos preparamos, como cada año, con una propuesta de valor centrada en el cliente. En nuestro caso para este Cyber, hemos mantenido numerosas reuniones con nuestros Proveedores y Sellers para ofrecer descuentos reales de hasta un 50% en nuestras MegaOfertas y desarrollar una solución verdaderamente competitiva para el evento más importante del año”.

“Además, hemos establecido acuerdos de financiación con las principales tarjetas y bancos que permitan disfrutar de nuestros mejores productos con hasta 18 cuotas sin interés. Y si pagás con Modo, se acumula un 30% de descuento extra. En cuanto a la logística, vamos a ofrecer envíos gratuitos, retiros inmediatos en sucursal y entregas a domicilio el mismo día. Siempre pensando en que la experiencia de compra sea única en Megatone.net para que nuestros clientes puedan recorrer los más de 30.000 artículos activos que tenemos en nuestro site y puedan aprovechar todos los beneficios del evento”, agregó.

Andrés Zaied, Gerente de Canales Digitales de oncity.com, comentó cómo “el CyberMonday es un evento que atraviesa todas las áreas de la empresa. Por eso, desarrollamos diferentes estrategias para atraer a los consumidores y planificar cómo y cuánto vamos a vender. En Oncity, planificamos el retiro en tienda gratis en nuestro 200 locales, diferentes promociones de envío gratuito, hasta 24 cuotas sin interés, y ofertas en general con descuentos de hasta 50%. Todo en pos de una experiencia memorable para el usuario”.

Por su parte, Familia Bercomat, una de las empresas líderes en materiales de construcción y que también formará parte del CyberMonday, proyecta un crecimiento de 400% en ventas digitales, lo que implicaría duplicar los resultados del año anterior, según mencionó Gabriel Paredes, Jefe Comercial de omnicanalidad de la compañía. Habrá financiamiento en 12 cuotas sin interés tanto en ventas electrónicas como también en sucursales físicas, donde ofrecerán las mismas promociones que de forma online.

“Pero para poder alcanzar estas cifras nos preparamos con varios meses de anticipación, donde trabajamos en la optimización de inventario y en conjunto con nuestros proveedores, para brindar una experiencia de calidad durante el evento”, dijo. Familia Bercomat --presente en siete provincias, Buenos Aires, Chaco, Corrientes, Formosa, Misiones, Santa Fe y Entre Ríos- ofrecerá productos como chapas, ladrillos, cemento, cerámicas, griferías, sanitarios, aberturas, muebles de cocina y baño, pinturas y revestimientos, entre otros.

Desde Familia Bercomat dieron cinco consejos a manera de acciones previas