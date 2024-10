Guerra de descuentos, promociones y sorteos: el consumo tarda en despegar y los comercios buscan volverse más creativos

Las ventas del canal mayorista cayeron 26% en septiembre en la comparación interanual, pero en el sector aseguran que están creciendo en la medición mensual desestacionalizada (Foto: Reuters)

A pocos días de que termine octubre, ya atravesando el último trimestre del año y el más fuerte en términos de consumo, algunos canales comerciales empiezan a ver un tímido repunte de la demanda, lo que los vuelve algo más optimistas de cara a las Fiestas y al inicio de un 2025 que promete mostrar crecimiento.

Frente a muchos sectores -especialmente los de bienes durables- que a partir de julio comenzaron a mejorar notoriamente su desempeño a partir de la mayor financiación, y tras un primer semestre con caídas estrepitosas (de hasta 50%), el consumo masivo es el que más está tardando en reaccionar.

Las cadenas de supermercados siguen mostrando cifras de caídas interanuales elevadas (los datos preliminares de octubre son peores que los de septiembre) y tampoco parecieran tener mejoras mensuales, pero en el canal mayorista varias fuentes consultadas aseguraron que sí están percibiendo una recuperación de las ventas desde septiembre.

En todos los casos, con más o menos rebote, los comercios están agudizando su ingenio para captar la atención de los consumidores. Persisten las acciones comerciales de los grandes proveedores y las estrategias conjuntas con los supermercados; también se mantienen las clásicas promos del 2x1 y el segundo al 70% o al 80%; descuentos con bancos y billeteras virtuales -algunos muy agresivos, sin tope de reintegro- y hasta sorteos con sólo efectuar una compra mínima en el comercio.

Las ventas estuvieron infladas porque la gente compraba para la alacena. Ahora compra para el consumo (Farina)

“La tendencia es de crecimiento constante. Es un aumento chico pero todos los meses. Hay mucha gente que va descubriendo el mayorista. Contra el año pasado, nos da caída pero estaba el plan platita y los consumidores se stockeaban. Las ventas estuvieron infladas porque la gente compraba para la alacena. Ahora compra para el consumo”, dijo a Infobae el vicepresidente de la Cámara de Distribuidores Mayoristas de la Argentina (Cadam), Armando Farina.

La evolución de todos los canales medidos por la consultora Scentia respecto del mismo mes del año anterior y el acumulado del año

El directivo precisó que las ventas del canal a los comercios pequeños, como almacenes de barrio o autoservicios, están resentidas porque “los del Gran Buenos Aires se están viendo afectadas por la competencia de las cadenas”, que ofrecen mayores descuentos.

De hecho, Farina contó que “muchos supermercados chinos se están mudando al interior de la provincia”. Quienes están permitiendo una recuperación de las ventas de las cadenas mayoristas son los consumidores finales, que cada vez se toma más tiempo para comparar precios, buscar las ofertas y efectuar la mejor compra.

Estamos convencidos de que la estabilidad económica y financiera le da al consumidor final una herramienta única: el tiempo para caminar y buscar el mejor precio (Farina)

“Estamos convencidos de que la estabilidad económica y financiera le da al consumidor final una herramienta única: el tiempo para caminar y buscar el mejor precio. Eso no lo tenés en períodos de inflación. Eso hace que recorra; y el mayorista es una buena opción. Porque ahí encuentra desde las primeras marcas hasta segundas y terceras”, dijo el vicepresidente de Cadam y dueño de la cadena Hipermay, al tiempo que agregó que “el consumidor final está haciendo su compra mensual en el mayorista y la diaria en el almacén”.

Fuentes de una de las cadenas mayoristas más grandes coincidió, en diálogo con este medio, en que las ventas están creciendo frente al mes anterior y que “en octubre se nota una importante recuperación contra septiembre, de 5% más de tráfico pero 8% más de unidades vendidas”. Parte de este repunte tiene que ver, dijo la fuente, con que la gente está consumiendo un poco más, pero también con las promociones que se están activando desde todas las cadenas, mayoristas y minoristas.

El mes de los cumpleaños y las promos

“En octubre todos hacen promociones. Y el consumidor se acostumbró a eso”, dijeron en el sector.

La cadena mayorista Vital festeja este mes su 37° aniversario; Coto, su cumpleaños número 54; Yaguar lanzó el Yaguar Black; y la cadena Día también activó una gran cantidad de promociones por su 27° aniversario. A su vez, la cadena mayorista Makro lanzó una promoción mediante la cual repartirá órdenes de compra de $50.000 con una inversión total de $168 millones.

Para participar, no se necesita monto mínimo de compra y participan todas las sucursales del país. La mecánica de participación es muy simple. Al abonar en las líneas de caja, el cliente recibe un cartón raspadita y automáticamente conoce si es acreedor del premio.

Un estudio de la cadena Día reveló que la adquisición de productos en oferta o la organización en base al día de la promoción se han visto impulsadas por la situación actual. A esto se le suma exprimir al máximo los beneficios de los programas de fidelización; más del 80% de los consultados aseguró formar parte de ClubDia, y también la compra de productos de marca propia.

Ante la coyuntura económica, cerca del 90% de los consumidores hizo cambios en sus hábitos de consumo, optando por productos más esenciales y más económicos

La encuesta también evidenció que, ante la coyuntura económica, cerca del 90% de los consumidores hizo cambios en sus hábitos de consumo, optando por productos más esenciales y más económicos en un 66%, sólo más económicos, un 20%, y sólo esenciales, 9,5 por ciento.

“Asimismo, la mayoría hace compras planificadas, no tanto espontáneas, de acuerdo a los días de promociones y descuentos que ofrecen los canales de venta”, indicó la cadena.

La necesidad de reducir el gasto destinado a la compra también ha afianzado más a los consumidores con la tienda física. Así, más del 60% manifestó que el mayor ahorro lo realiza comprando en las tiendas de proximidad frente a los canales online (16%). Mientras, un 13% evaluó que no hay diferencias de precios en los distintos canales de la cadena.

¿Migración de marcas?

La migración del consumidor a marcas B o C (segundas o terceras) frente al menor poder adquisitivo está sucediendo, pero no de forma generalizada. Varias fuentes del retail consultadas aseguraron que no se percibe tanto el abandono de las marcas líderes debido a que los proveedores están realizando muchas acciones comerciales para no perder terreno frente a la competencia.

“No estamos observando una migración tan grande como la que trasciende. Es muy chica y los motivos tienen que ver con que los líderes están accionando fuerte para no quedar fuera del juego”, contó una de las fuentes del sector.