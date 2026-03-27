Cambios en la VTV: por qué se demora el nuevo sistema que el Gobierno anunció hace un año

La nueva VTV todavía espera que se termine la judicialización de un amparo interpuesto para impedir su modificación

El pasado 10 de marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, anunció que finalmente se había podido solucionar el conflicto por el cual no se implementaron los cambios que la nueva Ley Nacional de Tránsito contempla respecto a la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), conocida popularmente como Verificación Técnica Vehicular o VTV.

Sin embargo, dos semanas después todavía no hay noticias al respecto, ni siquiera de la reglamentación que tendrán que cumplir los talleres particulares y concesionarias oficiales que quieran dar el servicio tal como se anunció en marzo de 2025, cuando se publicó el decreto 196 que modificó la Ley de Tránsito y Seguridad Vial.

Entre los detalles que se deberán explicitar figuran las características de los establecimientos a nivel edilicio, el tipo de equipamiento técnico que deben contar y los requisitos que tienen que cumplir a nivel de capacitación de los operadores y certificadores.

Lo que parece estar frenando todo es que todavía rige la medida cautelar interpuesta, que podría destrabarse en los próximos días, quizás en la primera semana de abril, según pudo saber Infobae.

La reglamentación técnica deberá explicar el equipamiento técnico, humano y edilicio que deberán cumplir talleres y concesionarias oficiales para hacer una VTV

Modo de implementación

Una vez que se levante la cautelar, deberán transcurrir al menos 30 días antes de que entren en vigencia los cambios previstos en la reforma de la Ley. Entre las principales modificaciones figuran la habilitación de nuevas instalaciones para realizar el trámite, la desregulación de tarifas para fomentar la competencia en el servicio y la incorporación de autos particulares, además de los vehículos de transporte de cargas que ya se controlan bajo la RTO nacional.

No obstante, cuando la reforma cuente con aval judicial, el Gobierno deberá abordar una segunda instancia: lograr que cada provincia acepte implementar el nuevo sistema de VTV.

Si eso no ocurre, los usuarios de las jurisdicciones que no hayan adherido no tendrán la posibilidad de obtener un servicio de mejor calidad y precio, ni de poder disponer de la comodidad de revisar técnicamente sus vehículos en una concesionaria al hacer el service oficial, o en un taller cercano a su domicilio.

La provincia de Buenos Aires fue la primera en comunicar oficialmente que no adherirá al nuevo sistema de verificaciones técnicas.

Los autos electrificados tendrán que tener un protocolo de revisión técnica adecuado a sus características técnicas. REUTERS/Alessia Maccioni

VTV de autos híbridos y eléctricos

También como parte de la reglamentación pendiente, se espera contar con un protocolo de revisión técnica vehicular para autos híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, ya que por su configuración tecnológica, deben tener otros controles adecuados al tipo de vehículo que se trata.

Un auto híbrido o un eléctrico tiene una batería de mayor capacidad que somete a diferente esfuerzo a las suspensiones y elementos del sistema de dirección porque reciben mayor peso. Además, cuenta con una instalación eléctrica sofisticada, que abarca desde la toma de carga y el cableado completo, hasta el sistema de conversión de electricidad, la refrigeración y el estado general de la batería, así como su funcionamiento.

En una segunda instancia se podrá saber si un auto está al día con la VTV por medio de un registro único nacional vinculado a la patente y no a las actuales obleas

Digitalización por patente

El ambicioso proyecto incluye la transformación digital en una segunda etapa. Inicialmente, daba plazo de un año desde la fecha de publicación del Boletín Oficial para que se desarrolle y ponga en funcionamiento una base de datos única a la que tendrán acceso las entidades nacionales y jurisdicciones locales con capacidad de control sobre el parque automotor. En esa plataforma se podrá verificar mediante la patente si cada vehículo automotor, acoplado o semirremolque realizó o no la Revisión Técnica Vehicular. De este modo, podría comenzar la migración del actual sistema de obleas a la identificación por patente.

Esta medida también se postergó por la cautelar que paralizó la implementación de las nuevas VTV, y habrá que ver si el Gobierno pudo utilizar estos 12 meses que transcurrieron para avanzar en el desarrollo del sistema o si depende de la implementación efectiva para comenzar.

De cualquier manera, si no se consigue la adhesión de la mayoría de las provincias, será una medida que solo sirva para dejar expuestas a las jurisdicciones que no lo hicieron, sin beneficio para los usuarios.