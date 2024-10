Revés para Kicillof: la Justicia de EEUU lo obliga a pagar USD 125,8 millones a dos fondos que no entraron al último canje de deuda

El gobernador Axel Kicillof

La Corte del Distrito Sur de Nueva York le ordenó a la Provincia de Buenos Aires pagar USD 124,8 millones a los fondos Glacial Capital y a TRSE Holdings por un litigio relacionado con el último canje de deuda que se anunció en 2021

Ambos fondos no entraron a la reestructuración que se inició un año después, litigaron en EEUU y ahora tiene orden de cobre. En medio de a tensión política del PJ, es otro frente abierto para el gobernador Axel Kicillof.

“Es importante recordar que el proceso de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires concluido en 2021 permitió canjear el 98% de los bonos, y resolver de esa forma el problema de insostenibilidad de deuda existente. Dado ese alto porcentaje de aceptación, sólo Glacial Capital y TRSE Holdings iniciaron demandas”, destacaron desde la Provincia ante la consulta de Infobae.

“Desde el inicio de la gestión del Gobernador Axel Kicillof, la Provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de su deuda con acreedores bajo ley extranjera, y lo seguirá haciendo de una manera acorde al contexto económico provincial actual”, agregaron.

Cerca del gobernador recuerdan que en 2021 se anunciaron los resultados de la reestructuración de deuda bajo legislación extranjera, con un nivel de aceptación tal que permitió canjear el 98% de la deuda y un alivio financiero de USD 4.600 millones hasta 2027, según se calculó en ese momento. “Este acuerdo sostenible va a generar un alivio muy importante en el largo plazo. Nunca abandonamos el camino del diálogo con los acreedores, pero siempre sobre la base de que la Provincia va a pagar sus deudas sin perder las posibilidades de desarrollo y honrando un compromiso mucho mayor que asumimos con los y las bonaerenses”, dijo en ese momento el gobernador.

De momento, la Provincia podría apelar. Desde La Plata aseguraron que “estamos analizando la sentencia y evaluando con nuestros abogados los posibles cursos de acción”.

El abogado americano Dennis Hranitzky

“Se puede apelar, claro. El problema es que apelar en este contexto es ridículo porque no es como una interpretación de la cláusula pari passu de la deuda soberana argentina en default. Esto es simplemente que Kicillof no le quiso pagar a aquellos que no quisieron entrar en el canje. Apelar puede, pero el costo legal de hacerlo puede ser más grande”, detalló Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors.

Como detalló este medio en mayo, la demanda comenzó con una presentación ante la justicia de Nueva York del abogado Dennis Hranitzky, el mismo que logró el embargo de la Fragata Libertad en 2012. “Se trata de una demanda por incumplimiento de contrato derivada de la falta de pago por parte de la provincia del capital y los intereses exigidos contractualmente sobre algunas de las tenencias de los demandantes de títulos de deuda al 10,875% emitidos por la provincia en 2011″, había expresado.

El letrado se subió personalmente al barco en el puerto africano Ghana para retenerla en 2012 y en 2020 diseñó un grupo de bonistas tenedores de deuda argentina que participó de las duras negociaciones con el Gobierno que culminaron en el canje dirigido por Martín Guzmán.

“El objeto de esta acción son bonos por un importe principal total de 77.639.6661 dólares que son propiedad de los demandantes, que se rigen por un contrato de emisión fechado el 12 de enero de 2006 entre The Bank of New York, en calidad de fideicomisario, y la Provincia”, indicó el abogado socio del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

El letrado indicó que “los intereses devengados y adeudados por los Bonos desde el 26 de julio de 2020 no han sido pagados, y se ha producido un supuesto de incumplimiento a partir del 25 de agosto de 2020″.