El abogado que embargó la Fragata Libertad le reclamó USD 77 millones a Kicillof en EEUU por la deuda en default

Presentación contra la PBA

A la provincia de Buenos Aires se le abrió otro frente en la justicia de Nueva York por la deuda en default.

Se trata de una presentación de los fondos Glacial Capital y TRSE, que buscan cobrarle al gobierno de Axel Kicillof, ante la jueza Mary Kay Vyscocil.

El experto en temas de deuda Sebastián Maril detalló que “la Provincia de Buenos Aires recibe un nuevo juicio por deuda en default presentada por los mismos demandantes de un litigio que continúa impago de 2021″.

“El primer litigio es por USD 35 millones y este segundo y nuevo caso es por USD 77 millones. La Provincia se encuentra en negociaciones con los fondos Glacial Capital y TRSE para abonar la primera sentencia”, indicó Maril.

Fuentes del gobierno provincial indicaron a Infobae que “la demanda por USD 77 millones de títulos constituye una formalidad judicial y no significa una novedad para la deuda de la provincia de Buenos Aires que se encuentra pendiente de reestructuración 2021″.

“Los litigantes son los mismos de la demanda que está en curso, al igual que los títulos involucrados, y ya están incluidos en el proceso de mediación que se encuentra abierto”, expresaron.

Los litigantes son los mismos de la demanda que está en curso, al igual que los títulos involucrados, y ya están incluidos en el proceso de mediación que se encuentra abierto (la respuesta de PBA al escrito)

La presentación del abogado de EEUU

En su presentación ante la justicia de Nueva York, el abogado Dennis Hranitzky, quien logró el embargo de la Fragata Libertad en 2012, expresó que “se trata de una demanda por incumplimiento de contrato derivada de la falta de pago por parte de la provincia del capital y los intereses exigidos contractualmente sobre algunas de las tenencias de los demandantes de títulos de deuda al 10,875% emitidos por la provincia en 2011″.

El letrado se subió personalmente al barco en el puerto africano Ghana para retenerla en 2012 y en 2020 diseñó un grupo de bonistas tenedores de deuda argentina que participó de las duras negociaciones con el Gobierno que culminaron en el canje dirigido por Martín Guzmán.

“El objeto de esta acción son bonos por un importe principal total de 77.639.6661 dólares que son propiedad de los demandantes, que se rigen por un contrato de emisión fechado el 12 de enero de 2006 entre The Bank of New York, en calidad de fideicomisario, y la Provincia”, indicó el abogado socio del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

El letrado indicó que “los intereses devengados y adeudados por los Bonos desde el 26 de julio de 2020 no han sido pagados, y se ha producido un supuesto de incumplimiento a partir del 25 de agosto de 2020″.

La Fragata Libertad, retenida en Ghana

Además, “el 5 de febrero de 2021 se produjo otro caso de incumplimiento; estos casos de incumplimiento no se han subsanado y continúan”.

Según el escrito “el demandante Glacial Capital es una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente en virtud de las leyes del Estado de Delaware y solicita la recuperación de los pagarés que posee en usufructo por un importe principal original de 102.720.000 dólares, de los cuales 34.240.000 dólares siguen pendientes de pago”.

Por este motivo, “los demandantes solicitan el pago de todo el capital de los bonos en default, así como todos los intereses devengados y no pagados”.

Los demandantes solicitaron el pago de todo el capital de los bonos en default, así como todos los intereses devengados y no pagados

“La Provincia incumplió el contrato de emisión y los Bonos al no efectuar los pagos de intereses contractuales que vencían el 26 de julio de 2020, el 26 de enero de 2021, el 26 de julio de 2021, el 26 de enero de 2022, el 26 de julio de 2022, el 26 de enero de 2023, el 26 de julio de 2023 y el 26 de enero de 2024″, detalló.

“Dado que han transcurrido más de 30 días desde que estos importes vencieron y la Provincia aún no ha pagado dichos importes, se ha producido un incumplimiento en virtud de los términos de los Bonos”.

En el caso de TRSE Holdings reclamó “USD $43.399.666 de capital, más todos los intereses contractuales y legales no pagados devengados hasta la fecha”.

Maril explicó que si bien la provincia gobernada por Axel Kicillof logró una mayoritaria aceptación de sus acreedores externos, quedó cerca del 2% afuera del canje que llevó a cabo en 2021. De esta manera, la maldita herencia de la deuda continúa.