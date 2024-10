Santiago Mignone, presidente de IDEA: “La decisión es si el cepo se saca rápido con riesgo o gradualmente con menos riesgo, estoy dispuesto a la gradualidad”

Mignone repasó los principales temas que se debatieron en el Coloquio

Santiago Mignone, presidente de IDEA, que ayer cerró su Coloquio Anual en Mar del Plata con la presencia de Javier Milei, se refirió hoy a varias de las definiciones que dejaron el presidente y miembros del gabinete, como el ministro de Economía, Luis Caputo, y el de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, en sus presentaciones.

Entrevistado por radio Mitre, Mignone, socio y director de la consultora PwC, reconoció el dilema oficial sobre la existencia del cepo cambiario y los riesgos que implica eliminarlo. “La decisión es si el cepo se saca rápido con riesgo o gradualmente con menor riesgo; estoy dispuesto a la gradualidad, porque si tenemos un chispazo inflacionario por salir rápido podría ser más perjudicial”.

El directivo también concedió razones a los señalamientos oficiales respecto del pedido del sector empresarial de reducir impuestos. Si bien distinguió entre impuestos “distorsivos” y “malos” como ingresos brutos y otros técnicamente mejores, como Ganancias, concluyó que “i bajar impuestos resulta en déficit, no lo bajemos; primero hay que bajar el gasto.

Además, refiriéndose al optimismo que exhibió Milei en su discurso, dijo que era preferible un presidente optimista y recordó la frase que usaba al inicio de su presidencia Carlos Menem (a quien no nombró) “estamos mal, pero vamos bien”.

¿Oleada de inversiones?

En cambio, Mignone matizó el entusiasmo oficial sobre un gran flujo de inversiones de largo plazo. Fue cuando se le consultó sobre las afirmaciones presidenciales de que el peso será en el futuro una moneda “mucho más apreciada”, porque se viene una “oleada de dólares” tanto por el crédito internacional como por las inversiones directas a partir del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI).

“Que la inversión acelera el crecimiento no hay dudas, pero los proyectos de inversión son procesos largos. Uno no decide una inversión de un día para el otro. Es como un tango, que se baila de a dos. El gobierno tiene que hacer lo suyo y nosotros lo nuestro. En inversión de corto plazo ya hay movimientos, porque al retirarse el Estado como tomador de crédito y empezar a ordenarse las variables macroeconómicas, sobre todo la inflación, el crédito está aumentando fuerte. Eso es capital de trabajo y mantenimiento de capacidad productiva, pero no deja de ser inversión de corto plazo. El proceso de inversión de largo plazo lleva más tiempo”, señaló.

Aunque el presidente mencionó en Mar del Plata “más de USD 50.000 millones” de inversiones vía el RIGI, Mignone notó en cambio que la inversión extranjera directa “con cepo es muy rara, no va a crecer”. La inversión puede crecer con recursos bajos disponibles en el sistema, no mucho más que eso. Y el uso de capacidad ociosa que está en 30/40%. Pero la política cambiaria definitiva es una necesidad y Caputo lo mencionó. La decisión es si el cepo se saca rápido con riesgo o gradualmente con menos riesgo. Estoy dispuesto a la gradualidad, porque si hoy tenemos chispazo inflacionario por salir rápido podría ser más perjudicial”.

La inversión, enfatizó el presidente de IDEA, se dará “en la medida que las reglas sean sostenibles en el tiempo; no hay dudas de que la inversión es necesaria para acelerar el crecimiento”.

En IDEA, Milei auguró un "peso más apreciado" y una "oleada de inversiones"

Recesión, consumo y “plan platita”

Además, aseguró que el “piso” de la recesión económica ya se superó. El consumo se empieza a recuperar en casi todos los sectores, pero no es equivalente en todos lados. Al respecto, desestimó las comparaciones interanuales porque -explicó- “a esta altura 2023 estaba el plan platita. Lo que hay que seguir es el cambio mensual. No hay comparación hacia atrás, porque la inflación es diferente y porque (hace un año) había anabólicos para el consumo. La economía tuvo que encontrar un piso a partir del cual despegar. Será una recuperación tenue, no abrupta. Además, las recuperaciones abruptas generalmente después tienen caídas abruptas.

Sobre las expectativas de los empresarios para 2025, Mignone recordó que una encuesta realizada entre 240 empresas arrojó que 62% de las firmas encuestadas dijo que el año próximo será “moderadamente o significativamente mejor”, aunque dentro de ese grupo predominan las que creen que la mejora será moderada. “Puede ser un poquitito o poco, pero mejor que este año”, precisó.

Además, el ejecutivo dijo que coincide con Sturzeneggerm que en el Coloquio había dicho enfáticamente a los empresarios que no les pidan bajar impuestos, sino bajar el gasto. “Coincido con eso, pero ahí tengo una variante: lo que pedimos es que eliminen impuestos distorsivos, que son malos impuestos. No todos los impuestos son iguales. El impuesto a las Ganancias es un buen impuesto en el sentido técnico, pero ingresos brutos (tributo que cobran las provincias) es muy malo. Sustituyamos impuestos malos por impuestos buenos”, propuso.

De todos modos, concedió, “no podemos salir del equilibrio fiscal logrado. Primero hay que bajar el gasto. Si bajar impuestos resulta en déficit, no lo bajemos. Bajemos primero el gasto y después los impuestos. De todos modos, subrayó que el campo argentino soporta actualmente una presión tributaria del 70% y el resto de las actividades un 50 por ciento. “Todos estamos estrangulados por los impuestos. Pero el equilibrio fiscal no se puede perder”, matizó.

Cuando se le notó que al Coloquio había concurrido un solo gobernador provincial (Jalil, de Catamarca), Mignone respondió que había invitado a varios. Y sobre la total ausencia de funcionarios bonaerenses, la provincia en la que se realizó el Coloquio, dijo “no fue porque no los hayamos invitado”.