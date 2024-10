En los primeros 9 meses, el superávit comercial superó los USD 15.000 millones, pero el de septiembre fue el segundo saldo más bajo en lo que va del año

La Resolución 68/2024 menciona que los puertos de Buenos Aires, Zárate y Rosario están experimentando una elevada cantidad de omisiones de barcos y numerosos roleos de carga (Foto: Shutterstock)

El intercambio comercial argentino cerró septiembre con un saldo a favor de USD 981 millones. Se trata del décimo mes consecutivo con resultado positivo para el sector externo, aunque la ventaja de las exportaciones sobre las importaciones fue menor a la registrada en los meses anteriores. De hecho, fue el segundo saldo más bajo en lo que va del año.

Según datos publicados por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), en septiembre la Argentina logró exportaciones por un valor de USD 6.934 millones, lo que significó un aumento del 20,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. En los nueve meses de 2024 las exportaciones registraron un aumento de 15,5%, alcanzando un valor total de 59.124 millones de dólares.

Las importaciones en septiembre cerraron en USD 5.954 millones, con lo que tuvieron una disminución del 8,8% en comparación con el mismo mes del año anterior. Este descenso fue menor al registrado en meses anteriores. En el período de enero a septiembre de 2024, las importaciones alcanzaron un valor de 44.049 millones de dólares, lo que representa una caída del 24,2% en comparación con el mismo período del 2023.

De esta manera, el saldo comercial acumulado para los primeros nueve meses del año fue de 15.075 millones.

Las exportaciones por rubro

Las exportaciones en septiembre crecieron 20,6% debido al incremento en las cantidades vendidas (25,9%), ya que los precios disminuyeron 4,2% . Todos los rubros ascendieron, salvo los productos primarios (PP) que decrecieron 1%.

El valor de las exportaciones de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) llegó a 2.672 millones de dólares, lo que representó una suba de 47,8% (864 millones de dólares), y mostró la mayor variación positiva interanual de este rubro desde diciembre de 2021, debido principalmente a un aumento de 60,4% en las cantidades, ya que los precios disminuyeron 7,8%. El incremento de las ventas fue impulsado por residuos y desperdicios de las industrias alimentarias y por grasas y aceites, que registraron una variación interanual positiva de 378 millones de dólares y 218 millones de dólares, respectivamente.

Las exportaciones de Combustibles y Energía (CyE) fueron de 776 millones de dólares y registraron una variación positiva de 33,5% con respecto a septiembre de 2023 (195 millones de dólares); las cantidades se incrementaron 53,6%, mientras que los precios disminuyeron 12,8%. Todos los subrubros ascendieron. El que más lo hizo fue petróleo crudo (121 millones de dólares).

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOI), por su parte, alcanzaron los 2.073 millones de dólares y ascendieron 7,2% (139 millones de dólares), por un aumento de 4,2% en los precios y de 3,0% en las cantidades. La principal suba se registró en piedras, metales preciosos y sus manufacturas; monedas (92 millones de dólares).

Los productos primarios alcanzaron 1.413 millones de dólares, valor 1% inferior al del mismo período del año anterior (-14 millones de dólares). En este rubro las cantidades subieron 10,1% respecto a septiembre de 2023 y los precios cayeron 9,8%. El mayor descenso se reflejó en cereales que resultó 13,5% inferior a septiembre de 2023 (-118 millones de dólares).

Caen las importaciones

En lo que respecta a las importaciones, todos los usos cayeron salvo bienes de consumo, que aumentó 15% (104 millones de dólares). El uso económico más afectado por este descenso fue Combustibles y Lubricantes (CyL), que se redujo 67,9% (-351 millones de dólares), producto de la disminución de 57,9% en las cantidades y de 22,5% en los precios.

El ítem “Piezas y accesorios para bienes de capital” (PyA) registró una baja de 13,6% (-207 millones de dólares) debido a un descenso de 18,4% en las cantidades, puesto que los precios aumentaron 5,8%. Todos los subrubros registraron bajas.

Las importaciones de vehículos, en tanto, disminuyeron 2,8% (-10 millones de dólares), por una caída en los precios de 2,8%, y de las cantidades de 1,7%.

Los Bienes Intermedio (BI) cayeron 2,5% (-58 millones de dólares), como consecuencia de un descenso de 2,0% en los precios y de 1,0% en las cantidades. Los subrubros que registraron mayores caídas fueron alimentos y bebidas básicos fundamentalmente para la industria (-66 millones de dólares); y suministros industriales elaborados no especificados en otras partidas (-29 millones de dólares).

Los “Bienes de capital” decrecieron 2,3% (-26 millones de dólares). Las cantidades se redujeron 0,2% y los precios 1,8%. Los bienes de consumo, por su parte, ascendieron 15% (104 millones de dólares) como consecuencia de un aumento de 7,5% en los precios y de 7,3% en las cantidades. Los subrubros que más se incrementaron fueron artículos de consumo no duraderos no especificados en otra partida (72 millones de dólares) y artículos de consumo semiduraderos no especificados en otra partida (46 millones de dólares).