Un funcionario de Caputo habló tras la renuncia de Chirillo: “No hay un cambio de dirección pero pasamos a una nueva etapa”

Daniel González fue hasta mitad de año director ejecutivo de IDEA antes de pasar a ser funcionario del Ministerio de Economía

Desde Mar del Plata - El secretario coordinador de Energía y Minería, Daniel González, habló tras la salida de Eduardo Rodríguez Chirillo como secretario de Energía. Aseguró que “no habrá cambios inmediatos” en la gestión de la política energética por el recambio de autoridades y afirmó que “no hay un cambio de dirección”, aunque la gestion “pasa a una nueva etapa”.

El funcionario participó de un almuerzo con CEOs en el marco del 60° Coloquio de IDEA en Mar del Plata junto al secretario coordinador de Producción, Juan Pazo, y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, quienes realizaron una presentación de casi dos horas, con preguntas y respuestas de los empresarios, sobre el plan económico y monetario.

“Eduardo hizo un trabajo extraordinario desde el día cero, y llegó el momento de dar un paso al costado por razones estríctamente personales. A (María) Tettamanti la conozco, está muy enfocada en la gestión y ahora pasamos a una nueva etapa. Trabajé con ella en el pasado y es de primera”, dijo González al finalizar el almuerzo en el restaurante Torreón del Monje.

Además, dijo que Rodríguez Chirillo “trabajó estos diez meses, participó en otras iniciativas como la Ley Bases, es una parte e importantísima del Gobierno”. Consultado sobre cómo continuará la gestión de la política tarifaria y energética, apuntó: “No hay cortes programados ni va a haber cambios inmediatos. Es una continuidad, no un cambio de dirección. El secretario coordinador soy yo y eso no cambia”, cerró.

Rodríguez Chirillo será reemplazado por María Tettamanti, una empresaria de larga experiencia en el sector de distribución de gas natural y que hasta hoy se desempañaba como gerenta general en NRG Energía S.A. Tendrá la tarea de avanzar en los futuros aumentos de tarifas, el ordenamiento de los subsidios, la gestión de cortes de electricidad en el verano y la licitación de obras de infraestructura claves para el desarrollo de Vaca Muerta.

Tal como explicó Infobae, la flamante funcionaria fue recomendada por Mauricio Macri, quien exigía ser escuchado en la designación de colaboradores de primera línea del presidente Javier Milei. Según supo este medio, Tettamanti llegó a oídos del expresidente a través del empresario Alejandro Macfarlane, quien es accionista de la distribuidora de gas natural Cammuzzi, empresa en la que hasta el año pasado se desempeñó en el cargo de directora general.

“Hoy recibí la renuncia de Eduardo Rodríguez Chirillo como Secretario de Energía. Me dijo que dado los problemas que ha tenido de salud, y que si bien ahora se encuentra mucho mejor, va a necesitar más tiempo para sí mismo”, publicó el ministro de Economía Luis Caputo en su cuenta de X.

“Junto con Daniel González le hemos pedido que se quedara como asesor, para poder seguir contando con su colaboración. Eduardo ha sido un pilar fundamental en estos primeros meses de gobierno, no solo por su enorme aporte en todo lo referido a Energía, sino también por la elaboración de la Ley Bases”, agregó.

“El sacrificio personal que ha hecho todos estos meses, y del que he sido testigo, es todo un ejemplo de patriotismo que eleva aún más sus condiciones humanas y profesionales. Mi agradecimiento personal y mi reconocimiento profesional para con su persona es enorme. Muchas gracias Eduardo!!!”, concluyó el ministro de Economía.

Inmediatamente después, Chirillo dio las razones de su salida del Gobierno en su cuenta de X y evitó mencionar su estado de salud: “Hoy presenté mi renuncia como secretario de Energía de la Nación por motivos personales y profesionales que considero oportuno atender en este momento. Ha sido un honor y un privilegio formar parte de este equipo de trabajo, comprometido con la reconstrucción del sector energético, cuyos resultados ya son verificables y palpables”.

“Tengo la convicción de que, manteniendo la continuidad del rumbo originalmente diseñado, se podrán alcanzar los objetivos trazados. Seguiré apoyando al Gobierno y al Presidente desde el lugar que resulte más conveniente”, escribió el ahora ex secretario de Energía.