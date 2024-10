El 60° Coloquio de IDEA empezó con un guiño al Gobierno: “Celebramos que se estén encarando cambios profundos”

Gabriela Renaudo, group country manager de Visa Argentina y Cono Sur, preside esta edición del Coloquio (Crédito: Santiago Saferstein)

Desde Mar del Plata - “En estas últimas 6 décadas nos encontramos con crisis económicas que se repiten, incapacidad para generar crecimiento, estancamiento, falta de integración al mundo y aumento de la pobreza”, resumió Gabriela Renaudo, group country manager de Visa Argentina y Cono Sur, y presidenta del 60° Coloquio de IDEA, el tradicional encuentro empresario que comenzó esta tarde en el hotel Sheraton de esta ciudad y seguirá hasta el viernes.

En un discurso con declaraciones no tan fuertes como años anteriores, a tono con el rumbo económico y las reformas que está llevando hasta el momento Javier Milei, la ejecutiva destacó que las seis décadas del evento coinciden “con un momento de profundas transformaciones para nuestro país”.

“Celebramos que la Argentina esté encarando cambios profundos y estamos convencidos de que podemos ponerlos en marcha con la resiliencia que nos caracteriza como argentinos”, destacó la presidenta del Coloquio en el discurso de apertura.

“Tenemos una oportunidad histórica, un año bisagra, para abordar el origen de los problemas que nos preocupan a todos los argentinos: el crecimiento económico, la generación de empleo privado formal, la pobreza y la inflación. Por eso decidimos que este Coloquio lleve como título ‘Si no es ahora, cuando’. Porque más que un título se trata de un llamado a nosotros, como sector empresarial, para hacer nuestro aporte al desarrollo del país y en pro de las futuras generaciones. Por eso creo que no hay más tiempo para esperar. Creo que es a nuestra generación de líderes a los que nos toca cambiar la curva y empezar a construir un futuro diferente para nuestro país”, dijo Renaudo y pidió “salir a la cancha y jugar en equipo”.

El Coloquio se realiza, como todos los años, en Mar del Plata

“Esta nueva etapa de la Argentina demanda transformaciones que alienten la inversión y sean sostenibles. En estos tres días de Coloquio, queremos debatir cómo liderar la construcción del futuro de nuestro país y cómo lo pondremos en marcha juntos y ahora”, agregó.

La titular de Visa contó que realizó un ejercicio con Inteligencia Artificial mientras armaba su discurso: le preguntó a ChatGPT qué pasaba exactamente desde el punto vista de la historia económica en 1965, cuanto nació el coloquio.

“En 1965, bajo el Gobierno de Arturo Illia, Argentina enfrentaba desafíos y cambios significativos. La inflación era un problema persistente y el Gobierno buscaba estabilizar la economía mientras lidiaba con preocupaciones sobre el desempleo y la pobreza. Había una fuerte presión social, con movimientos estudiantiles y sindicales activos que demandaban cambios. La industria estaba en un proceso de modernización y expansión, y la agricultura seguía siendo un factor clave de la economía”, respondió la IA.

“Lamentablemente muchos de los problemas que teníamos, hoy persisten”, destacó

Otras frases destacadas de la apertura:

“La oportunidad que nos está dando el mundo, que hoy demanda bienes y servicios que Argentina tiene disponibles, es inmensa”.

“Mientras nuestros países vecinos dejaron atrás la inflación, hicieron crecer sus exportaciones, redujeron la pobreza y equilibraron sus gastos, nuestra inestabilidad económica fue una barrera para nuestro desarrollo”

“A pesar de los desafíos de Argentina, muchas de nuestras empresas se fundaron y comenzaron a llegar al país, generaron hitos importantes y continuaron invirtiendo”.

“Como empresarios apostamos por Argentina y tenemos la responsabilidad de generar valor, empleo y competitividad”.

Renaudo también repasó los cinco ejes temáticos del encuentro y la agenda, en la que destacó la presencia del Presidente; del ministro de Economía, Luis Caputo; de Andrés Velasco Brañes, ex ministro de Hacienda en Chile y actual decano de la Escuela de Políticas Públicas de la London School of Economics and Political Science; de los gobernadores Gustavo Valdés (Corrientes), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut) y Raúl Jalil (Catamarca); y también del ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y Osvaldo Giordano.

“Que lo que pase en Mar del Plata no quede solo en Mar del Plata. Que este Coloquio nos invite a ser actores protagónicos de un nuevo comienzo para la Argentina, donde la voz empresaria se convierte en acción, con un rol activo que hace que la Argentina que queremos, suceda”, cerró Renaudo.