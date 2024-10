Avanzan los hipotecarios UVA: en septiembre los bancos colocaron créditos por más de 100 millones de dólares

En septiembre el stock total de préstamos hipotecarios subió un 21%. Foto: Getty Images

Sin prisa pero sin pausa, los préstamos hipotecarios UVA siguen ganando terreno. Durante septiembre, según datos del Banco Central, se colocaron 125.705 millones de pesos, lo que equivale a USD 106 millones al valor del dólar MEP del viernes, a una tasa promedio del 4,8% anual por encima del ajuste por inflación. La cifra duplica a la del mes anterior y muestra que comienzan a cerrarse muchas operaciones que los bancos aseguraban tener en marcha tras el primer aluvión de consultas. La gestión completa del préstamo suele llevar 60 días.

Por supuesto que el número aún sigue siendo bajo para el sistema, pero importante si se considera que se parte casi desde cero. Hasta mayo de este año, los bancos casi no tenían líneas disponibles. El stock total de hipotecarios subió un 21,4% en septiembre y totalizó $968.000 millones, por lo que pronto seguramente llegará al billón de pesos.

“Se aprecia un incremento real en durante los últimos 4 meses, aunque siempre en valores relativos muy modestos. Mes a mes la colocación nominal se va superando lo cual da la idea de una tendencia firme en las colocaciones y que aún no ha alcanzado su techo de crecimiento mensual”, apuntó un informe de First Capital.

En las últimas semanas, el negocio de los hipotecarios recibió una ayuda inesperada: la estabilidad del dólar. Con todos los tipos de cambio en calma, e incluso hacia la baja, a muchos las cuentas les cierran mejor para comprar los dólares que faltan. Hay que considerar que todavía la opción de sacar un hipotecario UVA está reservada a familias de ingresos por encima de la media. Calificar para un préstamo destinado a la compra de un departamento de dos ambientes en CABA requiere tener ingresos familiares de por lo menos 2,5 o 3 millones de pesos mensuales, además de disponer del anticipo.

En una reciente exposición, el economista Claudio Zuchovicki explicó que es un excelente momento para sacar un préstamo hipotecario. De hecho, se lo recomendó a sus propios hijos, a quienes siempre le recomendó alquilar porque tener un inmueble en la Argentina es mal negocio.

“Los precios de los inmuebles están en niveles históricamente bajos en dólares, lo que hace que sean más accesibles para quienes disponen de ahorro en esta moneda o acceso a financiamiento”, afirmó Zuchovicki. Recordó que la compra de tierras e inmuebles tiene un potencial de valorización significativo cuando las economías empiezan a estabilizarse, tal como en su opinión parece ser el caso de la Argentina.

El impacto del blanqueo

La gran expectativa del sistema financiero en relación a los hipotecarios está ligada al blanqueo, en el marco de un escenario que todavía no comenzó. Y en los bancos explican la razón: para ingresar a un crédito hipotecario hace falta tener en la mano el 25% o el 30% del valor de la propiedad, ya que los bancos nunca financian el 100%. Se estima que mucha gente fue acumulando dólares para solventar esa porción del valor del inmueble pero lo hizo en negro. Ahora, blanqueando esos fondos sin pagar ninguna penalidad, podrá disponer de ese dinero inicial y gestionar el préstamo por el resto.

Por eso tampoco preocuparía si se hiciera masiva (hasta ahora no lo fue) la salida de los dólares que acaban de ingresar al sistema. Si alguien blanqueó para ingresar a un préstamo hipotecario, es natural que saque sus dólares y empiece a buscar una propiedad, al tiempo que gestiona el préstamo con sus dólares en la caja de seguridad. O bien que pase su dinero desde la cuenta CERA, la específica para el blanqueo, hacia una caja de ahorro en dólares, algo que también mencionan en los bancos.

En una entidad financiera privada de primera línea explicaron a Infobae que en los primeros cuatro días de octubre salieron USD 250 millones de dólares una cifra que representa el 15% de los poco más de USD 2.000 que ingresaron por el blanqueo. El dato fue recibido con satisfacción: en la entidad consideran que aunque sigan los retiros la mayoría de los dólares blanqueados van a quedar en sus arcas.

Lo cierto es que ese dinero alimenta la expectativa de que el crecimiento del crédito hipotecario puede intensificarse. No es extraño pensar que hay potenciales compradores con ingresos suficientes para tomar la decisión pero que tal vez estén esperando que la inflación encamine su baja o si la economía comienza a reducir el temor a perder el empleo. Esa situación de wait and see (esperar y ver), como suele decirse para los grandes inversores del mercado financiero, también aplica a una familia que quiere mudarse. Zuchovicki lo explicó con claridad: “Hay más dinero esperando a ver si el proyecto económico de Javier Milei sale bien que dinero ya invertido.”