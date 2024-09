A los 92 años, murió Roberto Cortés Conde, el “padre de la historia económica argentina”

A los 92 años murió anoche en San Isidro Roberto Cortés Conde, el “padre de la historia económica argentina”, como lo definió en la red X Pablo Gerchunoff, otro autor y académico destacado de la disciplina.

“Falleció Roberto Cortes Conde, el padre de la historia económica argentina, rigor académico y compromiso con la realidad, el maestro de todos nosotros”, expresó Gerchunoff, mientras esta mañana, desde el lado político y económico, el diputado José Luis Espert posteó en la misma red: “Me acabo de enterar del fallecimiento del enorme economista e historiador Roberto Cortes Conde. Además, una persona extraordinaria. Mis condolencias a familiares y amigos. Que descanse en paz”.

Cortés Conde, académico de número 27 de la Academia Nacional de la Historia, había nacido el 5 de febrero de 1932 en Buenos Aires y pasó buena parte de su infancia en Paraná, la capital entrerriana. En su juventud se graduó en derecho en la Universidad de Buenos Aires (UBA) y realizó un posgrado en Sociología en la misma casa de estudios.

Fue Profesor Titular de Economía Política en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, profesor visitante de la Universidad de Chicago y Profesor en la Cátedra Robert Kennedy de la Universidad de Harvard. También dio clases en la Universidad Católica Argentina, la UBA y la Universidad de San Andrés.

Entre su extensa producción bibliográfica se destacan La Economía Política de la Argentina del Siglo XX, Historia Económica Mundial. Desde el Medioevo hasta los tiempos contemporáneos, Progreso y Declinación de la Economía Argentina, y , más recientemente, “La Economía de Perón”, que tuvo este año su segunda edición, que incluyó también a los autores Gerardo della Paolera, Laura D’Amato y Javier Ortiz Batalla.

Crítico del populismo

Ciertamente, su visión fue crítica de las políticas económicas populistas. Por caso, en Progreso y declinación de la economía argentina explicó, por caso que en 1973 el gobierno Perón-.Perón “nada hacía, ni le importaba, en el frente fiscal ni le preocupaba la expansión monetaria y la situación inicial favorable comenzó a complicarse hacia fin de año con reclamos de aumentos por empresarios y sindicatos”, en un contexto externo que se complicó con el aumento del petróleo y las materias primas. “Empezaron a faltar mercaderías, pagadas a precios mayores que los dólares oficiales”, explicó en una frase que, si se aplicara a la actualidad, no carecería de rigor.

Cortés Conde fue presidente Honorario de la Asociación Internacional de Historia Económica. Miembro Titular de la Academia Nacional de Ciencias Económicas y de la Academia Nacional de la Historia, desde 1986. Recibió el Primer Premio Nacional de Historia 1986/89 y la Orden de Isabel La Católica, Reino de España. Además, fue amigo personal de grandes historiadores argentinos como Tulio Halperín Donghi, Ezequiel Gallo y Natalio Botana.

En octubre de 2023, en una columna de opinión en el diario La Nación, hizo un llamado de alerta, una advertencia sobre los riesgos del populismo. “La postulación moderna del líder con poder absoluto, el populismo con su líder como jefe supremo con todos los poderes, tiene su fuente en las prestaciones reciprocas. El líder (el patrón) obtiene algo que reclamaba la masa (la prebenda) y la contraprestación del cliente y se subordina jurando lealtad al líder, a quien se obliga a obedecer. Por ello no se refiere a que todos son iguales, no se trata de democracia. La organización política ordenada como una concesión, un regalo de su líder, que concede privilegio no se trata de una con iguales derechos”, escribió. Y agregó, a modo de consejo: “El individuo que elige a quienes lo representen y como se establece en los artículos 1º y 16º de la Constitución nacional, donde todos los habitantes son iguales ante la ley y el mandatario, el gobierno, es el agente que tiene las facultades, que le delega su mandante, el pueblo, a quien le debe rendir cuentas y someterse a la alternancia en el poder. Ese es un régimen democrático de iguales. El populismo es un clientelismo en tiempos de las masas y utiliza técnicas modernas de propaganda y comunicación”.

Cortés Conde será velado este domingo de 12 a 14 en Avenida Maipú 2860 y será enterrado en el Memorial de Pilar.