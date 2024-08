“Paros encubiertos”: Aerolíneas Argentinas anunció que reprogramará vuelos por las asambleas de pilotos y tripulantes

(Adrián Escandar)

La empresa Aerolíneas Argentinas anunció que reprogramará vuelos afectados por las asambleas de los gremios APLA (pilotos) y AAA (tripulantes), que consideró como “paros encubiertos”.

La aerolínea aseguró que tomará esa medida “con el fin de preservar a sus pasajeros y minimizar el impacto de estas medidas de fuerza en sus planes de viaje”. “La compañía considera que estas medidas constituyen un paro encubierto, situación que ya fue denunciada ante la Secretaría de Trabajo, y que derivó en descuentos salariales para más de 200 empleados”, planteó.

“En el caso de los vuelos afectados durante el día de mañana (en referencia al martes) entre las 10 y las 13 horas por las asambleas en las terminales de Córdoba y Mendoza, se modificarán los horarios de un total de 10 vuelos sin ninguna cancelación”, detalló Aerolíneas Argentinas.

“Para el día miércoles, se adelantarán los vuelos con destino a Miami y a Cancún mientras que se demorará el vuelo a Madrid, todo ello para evitar las asambleas anunciadas para las 21. De esta manera, se evitarán cancelaciones y todos los vuelos de esa jornada podrán efectuarse”, continuó.

“Por último, en relación a los vuelos afectados por las asambleas en Aeroparque entre las 6 y las 9 horas del viernes, las modificaciones se realizarán durante los próximos días. Todos estos cambios horarios se informarán vía mail a los pasajeros, por lo que se les solicita estar atentos a su correo electrónico”, informó la empresa.

“Aerolíneas Argentinas realizará su máximo esfuerzo para preservar los itinerarios originales con las menores modificaciones posibles. Lamentamos profundamente cualquier inconveniente que estas medidas de fuerza unilaterales puedan producir en los planes de viaje de nuestros pasajeros”, destacaron desde la empresa.

El objetivo, destacaron, es que menor cantidad posible de vuelos sean en horario de asamblea. Por eso se adelantarán vuelos para evitar largas esperas.

La medidas de los gremios ya tuvieron como rehenes a unos 6.500 pasajeros en el Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery el lunes pasado.

En ese contexto, el viernes pasado, la empresa realizó una presentación ante la Secretaría de Trabajo del Ministerio de Capital Humano de la Nación denunciando un paro encubierto de APLA y AAA, realizado bajo la excusa de supuestas asambleas informativas.

“El paro encubierto ya afectó a más de mil quinientos pasajeros por cancelaciones de vuelos, y a otros diez mil por demoras y reprogramaciones. En total se cancelaron 16 vuelos, y otros 85 registraron demoras, provocando todo esto un grave perjuicio económico y en términos de imagen corporativa a Aerolíneas Argentinas”, informaron desde la compañía de transporte aéreo.

"Como ocurre en cualquier empresa privada, el que no trabaja, no cobra”, dijo hoy el vocero Adorni

Además, anunció que aplicará descuentos salariales a más de 200 pilotos, copilotos y tripulantes de cabina”, agregaron a través de un comunicado. “Como ocurre en cualquier empresa privada y ahora también en el Estado Nacional, desde la Secretaría de Transporte de la Nación se impulsa el cambio en la política de gobierno y en la resolución de conflictos gremiales de esta gestión. Por eso, el que no trabaja, no cobra. En este sentido, no se va a permitir el ejercicio abusivo del derecho a realizar asambleas, que en muchos casos se transforman en paros encubiertos”, comentaron fuentes allegadas a las empresas.

La medida fue confirmada hoy por el vocero presidencial Manuel Adorni, quien destacó en redes que se descontaron las horas no trabajadas a más de 200 empleados ligados al sindicato de pilotos que causaron demoras y cancelaciones el lunes y el jueves pasado.

“Intercargo descontó las horas a 212 empleados de la Asociación del Personal Aeronáutico y a 13 de la Unión de Personal y Profesional de Empresas Aerocomerciales, también implicados en los paros encubiertos que impidieron a miles de personas volar. Estos sindicatos son los mismos que festejaron el cierre del Aeropuerto de El Palomar y se abrazaron a quienes destrozaron el sector aerocomercial. Como ocurre en cualquier empresa privada, el que no trabaja, no cobra”, detalló el vocero.