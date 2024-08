Los dólares financieros caen por sexto día y regresan al nivel de junio

Los dólares bursátiles llegaron a negociarse por encima de los $1.400 en julio.

En los últimos días, parece disiparse la tensión en los mercados internacionales, tras el colapso de las ruedas del viernes 2 y el lunes 5 de agosto, cuando hubo profundas caídas en las cotizaciones de la mano de la suba de tasas en Japón y un aumento del desempleo en los Estados Unidos.

Desde entonces, se dio en el plano local una recuperación en los precios de las acciones y de los bonos y, en el mismo sentido, un descenso de la paridad del dólar implícita en estos activos que son operados en simultáneo en la Bolsa porteña y en el exterior.

Este martes, los dólares bursátiles son operados en baja por sexta rueda consecutiva, en la zona de los $1.279 para el “contado con liquidación” y el MEP, para alcanzar precios similares a los del 24 de junio. Cabe recordar que estas cotizaciones alternativas del dólar llegaron a pactarse a un máximo nominal por encima de los $1.400 el 12 de julio, un mes atrás. Desde entonces recortaron un 10 por ciento.

¿Por qué bajan los dólares financieros?

Varios motivos se complementan para esta tendencia, muy importante para el objetivo del gobierno de Javier Milei de reducir la brecha cambiaria con el tipo de cambio oficial -ahora en el 36% para este segmento, mínima desde fines de mayo-, contribuir a la desaceleración inflacionaria e instar a una eliminación del “cepo” en el corto plazo.

1) Intervención oficial. El sábado 13 de julio el ministro de Economía Luis Caputo anunció, entre otros puntos, un nuevo esquema de “emisión cero” que apuntaba a la esterilización de los pesos utilizados para la compra de reservas del Banco Central en la plaza cambiaria, a través de la venta de divisas en el mercado de valores a la paridad del “contado con liqui”. El Gobierno anunció la esterilización de pesos emitidos por la compra de reservas en el Mercado Libre de Cambios desde el 30 de abril ($2,4 billones).

Fuente: Portfolio Personal Inversiones.

Desde aquel anuncio, las intervenciones oficiales en la Bolsa no fueron significativas y, de hecho, el BCRA vino además absorbiendo pesos por sus compraventas en el mercado de cambios, pues lleva esterilizados desde el lunes 15 de julio unos $201.569 millones. Esto es un sobrecumplimiento del estricto del esquema de “emisión cero”. No obstante, el anuncio de Caputo fue una señal firme que llevó a la baja de los dólares financieros desde sus máximos.

Los analistas de Portfolio Personal Inversiones indicaron que la baja del “liqui” los últimos días “no fue producto de la intervención del BCRA, del cual no se registra presencia durante las últimas ruedas. Es decir, sería por flujo vendedor genuino, más allá de que la amenaza latente de intervención por unos USD 1.600 millones -descontando la intervención efectiva de alrededor de USD 300 millones- disminuye la potencial presión compradora”.

El “contado con liqui” cayó 10% en el último mes, desde su récord de $1.427, a partir del anuncio del ministro Caputo de un esquema de “emisión cero”

Un informe del Grupo IEB (Invertir en Bolsa) indicó que “los dólares financieros se encuentran levemente a la baja a pesar de la gran volatilidad a nivel internacional y a juzgar por los volúmenes operados de AL30 y GD30 contra MEP y cable en T+1 que se encuentran levemente por arriba del promedio histórico sugieren que, sí estuvo el central interviniendo no lo hizo de manera significativa por lo que esta apreciación del peso parece darse de manera genuina”.

2) Vigencia del dólar “blend”. Desde diciembre del año pasado, la disposición del Gobierno para que un 20% de las liquidaciones por exportaciones del agro puedan ser cursadas en el mercado de valores a un tipo de cambio más ventajoso que el oficial impulsó un flujo permanente de divisas a este mercado bursátil, lo que ayudó a mantener a raya los precios tanto de los dólares financieros como del “blue”. En este sentido, no pasa desapercibido que una caída contundente del MEP y el “liqui” puede quitarle incentivo a la liquidación de exportadores.

3) Pago de impuestos y “blanqueo”. Los analistas prevén un ingreso considerable de dólares al sistema por la adhesión al Régimen Especial de Ingreso de Bienes Personales (REIBP), el cual ofrece el pago adelantado del gravamen por cinco años con una conveniente alícuota del 0,45 por ciento.

En la misma línea, la AFIP reglamentó el blanqueo de capitales al cual se podrá acceder en tres etapas: en la primera que será hasta el 30 de septiembre se deberá pagar una alícuota del 5%, en la segunda hasta el 31 de diciembre se abona un 10% y en la última, hasta el 30 de abril, un 15 por ciento. Además, la normativa indica que se podrán blanquear sin ningún tipo de tasa hasta USD 100.000 y que quedan exentas del pago de tasas las compras en emprendimientos de pozo que no tengan más del 50% de avance.

“Desde el mes pasado, el Gobierno sumó la intervención directa del BCRA en el mercado de cambios para mantener o bajar la brecha cambiaria. Debido a esto, se logró bajar la brecha del 60% al 40%. El problema se agrava debido a que se acumulan dos meses de pérdidas de reservas. Aún así, esto se podría ver agravado por los flujos de pagos que debe afrontar el Gobierno y la prometida baja del impuesto PAIS, lo cual ingresarán menos capitales. Para mitigar dichas bajas, el Ministerio de Economía apuesta al ingreso de capitales por el blanqueo”, puntualizaron los analistas de Rava Bursátil.

Desde Portfolio Personal añadieron que “dado que la apreciación (del peso contra el dólar) no se traduce en una mejora en la cotización de los (bonos) Globales, no se explicaría por los fundamentos macro (económicos). En otras palabras, no habría un cambio en el view de largo plazo de los inversores, los cuales siguen a la espera de definiciones acerca del esquema cambiario y la salida del cepo. Más bien, el fortalecimiento del peso sería producto del ingreso de capitales para el pago de impuestos. Cabe recordar que las declaraciones de Bienes Personales vencen a fin de septiembre”.