Récord de inscriptos para créditos hipotecarios NIDO: son para compra, ampliación y refacción de viviendas

Culminó la primera etapa de inscripciones para los créditos hipotecarios NIDO, impulsados por el Gobierno de Santa Fe y el Banco Municipal (BM de Rosario), con una participación masiva de 36.535 personas de los 19 departamentos provinciales. De ellos, 29.507 (80,77%) calificaron para el sorteo que definirá a los beneficiarios de estos créditos, que buscan facilitar el acceso a la vivienda en la provincia.

Los planes ofrecen cuatro líneas de préstamos por un monto total de $60.000 millones. Estas líneas están destinadas a la construcción y adquisición de viviendas, la terminación de viviendas, créditos individuales de gestión colectiva y la adquisición o construcción de viviendas por cesión de derechos.

El monto máximo al cual puede aplicar cada persona o familia es de $100 millones para adquisición y construcción de vivienda y de $25 millones para finalización.

Los créditos serán actualizables por UVA y una tasa de interés de 4,2% para el caso de aquellas personas que no cobran haberes en el BM de Rosario. Y de UVA +3% en los casos que sí perciben ingresos en el BM.

“Con un plazo de repago de 20 años para la adquisición y construcción, y de 5 años para la terminación de viviendas, el sistema se presenta como una alternativa accesible. La cuota mensual se calculará en base a valor UVA más un porcentaje que varía entre 3% para los beneficiarios que perciban sus haberes en el Banco Municipal y 4,2% para la demanda general”, comentó a Infobae Lisandro Enrico, ministro de Obras Públicas de la provincia de Santa Fe.

Estos créditos son exclusivamente para la provincia de Santa Fe. Para compra-venta, cubren el 75% del valor.

Si una vivienda en Rosario o Santa Fe Capital vale USD 75.000, el interesado deberá disponer del 25% del monto para el anticipo y aproximadamente un 5% para gastos adicionales e inmobiliarios.

En caso de concretar la operación, la persona o familia pagará una cuota inicial de $440.000 mensuales, ajustada por UVA, similar a los créditos lanzados por más de 20 bancos hace más de tres meses.

El monto máximo para vivienda es $100 millones, con un mínimo de $10 millones; para terminación, el máximo es $25 millones sin mínimo. El desembolso será tras el sorteo y presentación de documentación

Uno de los aspectos innovadores del sistema NIDO es la inclusión de un sistema de codeudores. Enrico aclaró: “Es decir que aquellas personas que cumplen con los requisitos para aplicar, pero sus ingresos no son los suficientes, pueden presentar familiares con hasta tercer grado de consanguinidad como codeudores. Este sistema permitirá que los montos de los créditos se acerquen a los valores actuales de construcción o compra de vivienda”.

En números

En las primeras tres semanas de inscripciones ya se habían anotado más de 30.000 personas, de las cuales el 71,22 % (21.372) solicitaron un crédito hipotecario UVA para la compra o construcción de vivienda, en tanto que el 28,78% restante (8.635) pidieron un crédito personal UVA para obras de terminación.

Desde el 2 de agosto, los inscriptos comenzaron a recibir notificaciones vía correo electrónico sobre su calificación para el sorteo. Esta información también se publica en la página oficial del Gobierno santafesino (Foto: Getty)

El 62% de los solicitantes tienen entre 20 y 40 años: la franja etaria de los 30 a 40 años representa el 36,42% (10.930), y la franja que va de los 20 a los 30 años el 25,88% (7.767).

Lucas Crivelli, secretario de Hábitat y Vivienda de la provincia de Santa Fe, afirmó que más de la mitad de los interesados en acceder al crédito son empleados en relación de dependencia (15.558 casos, equivalente al 51,84%); mientras, el 27,8% (8.342) son monotributistas y el 17,21% (5.166) son trabajadores autónomos. Además, el 59,2% (17.766) de los inscriptos tienen ingresos de entre $1.000.000 y $2.000.000 mensuales.

En cuanto a la distribución territorial, la mayor cantidad de aspirantes a acceder a los créditos vive en el departamento Rosario, donde se anotaron el 38,89% (11.671) de los interesados, seguido por La Capital con el 22,96% (6.891) y San Lorenzo con el 14,44% (4.335).

El BM de Rosario cruza datos crediticios con el Banco Central para determinar la aptitud de los interesados, y los aptos se incluyen en un listado. Las listas cierran el último día hábil de cada mes y el sorteo se realiza el quinto día hábil del mes siguiente.

“Quienes no resulten beneficiados en el sorteo inicial no necesitan inscribirse nuevamente, ya que continuarán participando en futuras instancias de sorteo. Además, aquellos que no calificaron en esta primera etapa pueden resolver su situación para reintentar su inscripción”, agregó Crivelli.

Las inscripciones para acceder a los créditos NIDO continúan abiertas. Pueden acceder aquellos que residan en provincia de Santa Fe antes del 30 de junio de 2024, que posean ingresos demostrables y no tengan otras propiedades

Pueden acceder a los créditos NIDO quienes residan en Santa Fe antes del 30 de junio de 2024, grupos familiares o personas solas con ingresos equivalentes a dos salarios mínimos para vivienda y un salario mínimo para terminación. Aplican personas en relación de dependencia, autónomos y sin otras propiedades.

Fisonomía

El interés de la gente de Santa Fe en acceder al hogar propio coincide con la tendencia observada en el resto del país. En los últimos años, la población inquilina aumentó en comparación con los propietarios de su vivienda.

“Un dato que explica esta tendencia revela que, de los 1.500.000 hogares relevados en la provincia de Santa Fe, 500.000 son alquilados. Es decir, un tercio de la población es inquilina”, dijo Diego Ferreyra, miembro del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Rosario (Cocir) y de la inmobiliaria homónima.

En las inmobiliarias, las consultas para comprar crecieron un 30% en las últimas semanas, y desde el sector ven muy positiva esta iniciativa crediticia.

Las casas de tres ambientes oscilan entre USD 60.000 y USD 80.000 en el segmento usado. Ferreyra concluyó que, por ejemplo, en los barrios del oeste, sur y parte del norte de Rosario, “es posible acceder a un departamento de tres ambientes desde los USD 50.000″.