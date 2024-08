Mercados: las acciones argentinas caen hasta 9% en Wall Street y el riego país sube más de 2 por ciento

La serie de ventas de títulos argentinos se mantiene en el exterior

Los negocios financieros arrojaban una selectiva tendencia este jueves, en medio de un reacomodamiento general del mercado por recientes fuertes cimbronazos en línea al ajuste monetario instrumentado por el Gobierno.

Destacaba en la rueda las bajas de las acciones y los ADR de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, encabezadas a las 14:20 horas por Tenaris (-9,5%) y Despegar (-7,1%).

Paolo Rocca, CEO de Tenaris, la acción argentina más vapuleada del día tras presentar resultados, admitió que fue demasiado optimista con la velocidad en la que podían llevarse adelante las reformas que propone el presidente Javier Milei. El empresario participó en una llamada con inversores de su empresa, una de las mayores proveedoras mundiales de tubos sin costura para la industria del petróleo.

“Probablemente todos fuimos demasiado optimistas al pensar que esto podría hacerse en el corto plazo”, dijo Rocca durante la presentación trimestral de balances al respecto de los cambios necesarios en la economía para aumentar la perforación y la construcción de infraestructura en Vaca Muerta, para aprovechar el potencial en petróleo y gas.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

La administración del presidente Milei y las autoridades del Banco Central están comprometidas a un esquema de “cero emisión” con la idea de reducir la brecha cambiario entre los diferentes segmentos del vapuleado peso contra el dólar y atacar una galopante inflación que corre en zona del 270% anual al final del primer semestre.

“Estos altibajos que vemos en los precios es por la cuasi división de opiniones entre quienes le creen al Gobierno y quienes le descreen, por lo que la liquidez dando vuelta es importante cada día para entender ciertos comportamientos”, explicó a Reuters un agente financiero de la banca extranjera.

El índice líder S&P Merval de la Bolsa porteña subía un leve 0,8% en pesos, a 1.493.208 puntos, tras trepar un 5% en la sesión del miércoles. Hay que subrayar que el panel de acciones líderes cerró el mes con un saldo negativo de 8% en pesos y de 3,4% en dólares, según la paridad del “contado con liquidación”. Entre los ADR y acciones de compañías argentinas negociadas en dólares en Wall Street hubo bajas mensuales de hasta 12%, como en el caso de Telecom y Despegar, y de hasta 8% para los papeles del sector bancario.

Por su parte, la deuda soberana en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) avanzaba un 0,4% en su promedio en pesos, frente a la ganancia del 2% experimentada durante la jornada previa y la caída del 2,8% promedio en el mes pasado.

En Wall Street los bonos Globales recortaban un 1%, mientras que el riesgo país de Argentina crecía 35 enteros, hasta el nivel de 1.545 puntos básicos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se reunió esta semana con agentes del mercado y puso énfasis en que el Gobierno garantiza el pago de vencimientos de deuda hasta finales del 2025, en un clara señal de dar tranquilidad al mercado.

“Lo que estamos haciendo es controlar la cantidad de pesos de la economía, tratar de absorber pesos de la economía para el plan monetario, que es la no emisión y que la base monetaria no tenga ningún tipo de ampliación con el paso del tiempo”, remarcó el vocero presidencial Manuel Adorni en conferencia de prensa.

“Nosotros no estamos controlando el valor del dólar, lo que estamos haciendo es garantizar que no va a haber pesos adicionales en la economía, cosa que es un pilar fundamental de nuestra política monetaria”, agregó. “No, no preocupa”, respondió sobre la baja de las reservas del BCRA: “Es claramente algo absolutamente temporal, circunstancial”, dijo el funcionario.

En las últimas seis ruedas de negocios el BCRA debió desprenderse de 405 millones de dólares y quedó en julio con rojo de 181 millones, en momentos en que las arcas netas muestran un saldo negativo de más de 6.000 millones de dólares, según estimaciones privadas.

El Tesoro llevará a cabo durante el día una licitación especial para conversión de distintos títulos ‘Boncer’, a la que podrán acceder sólo las entidades financieras que optaron por rescindir recientemente los seguros operativos de liquidez (puts), que fueran comprados por el BCRA.