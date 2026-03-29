Carreras “del futuro” y vacantes vacías: desafíos y desajustes en el mercado laboral argentino

Las carreras que fusionan negocios y tecnología, como Negocios Digitales e IA, lideran las preferencias de los ingresantes 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La formación de capital humano se ha convertido en uno de los ejes centrales del debate sobre el crecimiento económico en la Argentina de 2026. En un escenario global marcado por la aceleración tecnológica, la pregunta sobre si lo que los jóvenes eligen estudiar en las universidades coincide con lo que el sistema productivo necesita para operar cobra una relevancia inédita.

Un reciente informe de la Universidad de San Andrés (UdeSA) revela las preferencias académicas de la nueva generación, pero al contrastar estos datos con la visión de las principales consultoras de Recursos Humanos y el análisis oficial, surge una realidad compleja: una sintonía en las temáticas generales, pero un desajuste profundo en la aplicación práctica y la disponibilidad de perfiles técnicos.

El mapa de las elecciones juveniles

Según el relevamiento de la Universidad de San Andrés sobre las carreras más elegidas para el ciclo lectivo 2026, existe un marcado interés por propuestas que logran hibridar los negocios tradicionales con herramientas de vanguardia. El ranking está encabezado por la Licenciatura en Administración de Empresas, seguida por Negocios Digitales, Economía Empresarial, Ciencias del Comportamiento, Finanzas, Ingeniería en Inteligencia Artificial e Ingeniería en Biotecnología.

Este escenario de preferencias se completa con el sólido posicionamiento de la educación pública argentina en el exterior. Recientemente, el Ranking QS 2026 destacó que la UBA tiene cinco carreras en el top 50 mundial y lidera a nivel nacional, un dato que refuerza la calidad de la formación de base en disciplinas tradicionales, mientras las instituciones privadas aceleran la creación de programas de nicho vinculados a la tecnología.

Desde UdeSA interpretan este fenómeno como una lectura realista del futuro por parte de los estudiantes. Las carreras que articulan el desarrollo organizacional con los datos y la tecnología demuestran que las nuevas generaciones anticipan un mundo interconectado.

Según Lucas S. Grosman, Rector de la Universidad de San Andrés, “los jóvenes buscan una carrera que los desafíe intelectualmente, les abra puertas profesionales diversas y les ofrezca una base sólida para seguir aprendiendo y reinventándose a lo largo de toda la vida”.

Entre el aula y el mercado: el gran reto de los nuevos universitarios es transformar la formación académica en las habilidades prácticas que hoy demandan las empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este cambio de paradigma sugiere el “fin de la carrera pura”. Incluso las disciplinas con más trayectoria, como Administración o Finanzas, han incorporado el análisis de datos como eje central. Pero la duda persiste: ¿es suficiente el título universitario para garantizar la inserción en un mercado cada vez más exigente?

La brecha entre el título y la práctica

A pesar de que las elecciones de los estudiantes parecen alineadas con la transformación digital, las empresas de servicios de talento advierten que el cartón universitario no es el destino final, sino apenas el punto de partida. Desde la plataforma de contratación internacional Deel, señalan que el mercado laboral actual, especialmente el que opera hacia el exterior, prioriza capacidades que muchas veces exceden lo académico.

“Actualmente, el mercado laboral presenta una predominancia de roles contratados por empresas extranjeras en puestos que incluyen, entre otros, desarrolladores de software, analistas de datos, profesionales de recursos humanos y especialistas en relaciones comerciales, sin que la elección de carreras universitarias sea un factor determinante”, explican desde Deel. La firma destaca que han surgido roles específicos, como los AI trainers (entrenadores de inteligencia artificial), cuya demanda global creció un 283% en el último año.

Han surgido roles específicos, como los entrenadores de inteligencia artificial, cuya demanda global creció un 283% en el último año

Para los expertos, la desconexión no está en el área de estudio, sino en la ejecución. “La brecha sigue estando en la aplicación práctica del conocimiento. Más allá del título universitario, el mercado prioriza habilidades concretas, práctica real y capacidad de adaptación a entornos dinámicos y remotos. Por eso, la alineación ya no depende solo de la carrera elegida, sino de cómo se complementa con experiencia, herramientas y capacidades relevantes”, sostienen desde la compañía.

La paradoja del empleo joven: estudiar lo “correcto” pero no conseguir trabajo

Valeria Calónico, Directora de Operaciones de ManpowerGroup Argentina, aporta una visión que profundiza en este desajuste estructural. Para la ejecutiva, existe una “concordancia parcial” entre lo que se estudia y lo que se busca, pero esa sintonía temática no garantiza la empleabilidad.

Mientras miles de jóvenes inician sus estudios, 6 de cada 10 empleadores aseguran tener dificultades para cubrir vacantes. (AdobeStock)

“Según nuestra tradicional Encuesta Global de Escasez de Talento, el 64% de los empleadores argentinos enfrenta dificultades para encontrar los perfiles que necesita, lo que evidencia un desajuste entre las habilidades que demandan las empresas y las que están disponibles en el mercado laboral”, afirma Calónico. Esta cifra resulta alarmante al cruzarse con datos de Junior Achievement Américas, que indican que 9 de cada 10 jóvenes en Argentina manifiestan dificultades para conseguir su primer empleo por falta de experiencia y habilidades específicas.

Calónico subraya que el diferencial hoy no pasa por la carrera en sí, sino por la capacidad de “learnability” o aprendizaje continuo. “Las competencias técnicas tienen ciclos de vida cada vez más cortos, por lo que la capacidad de aprender, adaptarse y reconvertirse se vuelve central para sostener la empleabilidad en el tiempo”, advierte la directiva de ManpowerGroup. En este sentido, el pensamiento crítico y la resolución de problemas aparecen como las habilidades humanas que el mercado demanda y la academia aún lucha por estandarizar.

Capital humano como motor de crecimiento

En el ámbito político, la visión sobre la formación de los ciudadanos se ancla en teorías de crecimiento económico. Durante una reciente visita al Centro de Formación de Capital Humano, el presidente Javier Milei hizo referencia a los modelos de crecimiento endógeno de economistas como Paul Romer y Robert Lucas Jr., destacando la importancia de la inversión en las personas.

“Los expertos concluyeron que ‘lo que genera crecimiento económico es el capital humano’. Si queremos hacer grande nuevamente a la Argentina, necesitamos capital humano para ese desafío. Eso es lo que nos planteamos y es lo que estamos haciendo”, señaló el mandatario. La postura oficial refuerza la idea de que la prosperidad del país depende directamente de la calidad y pertinencia de la formación de sus trabajadores.

Para el Presidente Milei, el concepto de capital humano como motor del crecimiento económico es el eje de la visión oficial para la recuperación del país.

No obstante, esta formación de capital humano no se limita a los claustros universitarios de élite. Existe un mercado que opera bajo la superficie de las licenciaturas y que hoy emite señales de auxilio por la falta de personal.

Retorno de los oficios y demanda en logística

Un punto crítico en la configuración del mercado laboral argentino es la desvalorización histórica de los oficios frente a los títulos de grado. Milei abordó esta problemática señalando una distorsión en la percepción social del trabajo: “Durante generaciones, este país enseñó que el único trabajo realmente digno era el que venía con el título universitario. Así, se depreciaron los oficios”.

Según el análisis del jefe de Estado, esta depreciación ha generado un cuello de botella donde las empresas buscan personal capacitado y no lo encuentran, mientras que muchos jóvenes universitarios no logran insertarse en sus áreas de estudio. “Hoy un plomero gana más que alguien recién recibido. Eso es porque el mercado reconoce lo que escasea y lo que necesita. Hay un claro faltante de oficios”, sentenció.

Esta escasez de perfiles técnicos y operativos se hace evidente en sectores de alto dinamismo como la logística, que ha crecido exponencialmente de la mano del comercio electrónico. El informe más reciente de la consultora Randstad identifica 10 perfiles que son hoy el motor del sector y que requieren capacitaciones específicas que no pasan por una licenciatura tradicional.

La industria logística se consolida como uno de los sectores más dinámicos, impulsada por el auge del comercio electrónico. (Reuters)

Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay, explica que la logística viene consolidándose como uno de los sectores más dinámicos en la generación de empleo en la Argentina. “La necesidad de ganar eficiencia en los procesos, reducir tiempos de entrega y mejorar la experiencia del cliente impulsa una demanda sostenida de talento”, comentó.

Entre los perfiles más buscados por las empresas de logística para 2026 figuran encargados del armado y verificación de pedidos, operarios especializados de depósito, técnicos de mantenimiento,distribuidores domiciliarios, analistas de ruteo, auditores de ruteo, operadores con certificación habilitante para el manejo de autoelevadores, encargados de equipos mecánicos de movimiento interno, apiladores y administrativos de logística (usuarios de sistemas de gestión de depósitos y órdenes).

La particularidad de estos puestos es que, según Avila, la demanda es federal: “Se da en la gran mayoría de los grandes centros urbanos, ya que allí donde hay concentración de habitantes, el comercio y el retail requieren abastecimiento”.

El desafío de la reconversión

Para los expertos, la conclusión que surge al cruzar los datos de UdeSA, las consultoras y la visión oficial es que la sintonía entre oferta y demanda laboral no es una cuestión de “qué” se estudia, sino de “cómo” se prepara el profesional para el “campo de batalla real”. Mientras los universitarios se vuelcan masivamente a los negocios digitales y la IA, las empresas claman por perfiles que, además de la base teórica, posean dominio de idiomas (especialmente inglés), proactividad, autonomía y, sobre todo, la humildad técnica para ocupar los puestos operativos que el crecimiento económico demanda.

Habilidades blandas como el inglés y la proactividad son, según Deel, requisitos excluyentes para competir en el mercado global. (Pixabay)

El mercado laboral de 2026 no castiga la elección de una carrera tradicional, pero sí la falta de flexibilidad. Como advierte el informe de Deel, el éxito hoy depende de desarrollar habilidades blandas críticas: “El inglés es fundamental... se ha consolidado como el idioma dominante. Para aquellos que aspiran a ser parte de una fuerza laboral global, la proactividad es muy importante. Otra habilidad esencial es la autonomía”.

En definitiva, la Argentina se enfrenta al reto de equilibrar su tradición universitaria con una revalorización urgente de los oficios y la formación técnica. La brecha de talento solo se cerrará cuando el sistema educativo y el sector productivo logren hablar el mismo lenguaje: el de la empleabilidad basada en la práctica y la actualización permanente.