Reforma laboral: la agenda que discutirá el Gobierno con los empresarios y la convocatoria a una mesa tripartita

El presidente Javier Milei y los miembros del G6 en un reciente encuentro en el Cicyp

Así como la semana pasada recibió a los dirigentes de la CGT, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, se reunirá hoy con los presidentes de las seis entidades empresarias que conforman el Grupo de los 6 (G6) con el objetivo de escuchar sus posiciones en materia laboral e iniciar un camino de búsqueda de consensos no sólo de cara a la reglamentación de la Ley Bases, sino también con la mirada puesta en los cambios normativos que desde el Gobierno se busca impulsar hacia adelante, tras el fracaso del judicializado DNU.

“Hubo reunión con la CGT y mañana -por hoy- será el turno de los empresarios. Y el objetivo será escucharlos y plantear que el rumbo que buscamos es el de la generación de empleo privado. ¿Qué hacemos entonces para generar trabajo? Para arrancar esa discusión y poner en agenda los temas que son necesarios para encaminar al país hacia ese objetivo es que se están armando estas reuniones”, confirmó a Infobae una fuente oficial, quien agregó que luego será el turno de los sectores pymes, que también serán tenidos en cuenta para que realicen sus aportes en todas las reformas que se propongan. Y finalmente Cordero citará a empresarios y trabajadores a un encuentro tripartito, que podría ocurrir en los próximos 15 días, donde las partes harán sus respectivos planteos y se dará comienzo al trabajo conjunto.

Las distintas entidades empresarias que asistirán este miércoles a las 12 a la sede de la cartera laboral se reunieron la semana pasada y algunas prepararon propuestas concretas. Es el caso de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), cuyo presidente, Mario Grinman, le hará saber a Cordero varias cuestiones que hoy son motivo de preocupación para su sector. Lo mismo hará el titular de la UIA, Daniel Funes de Rioja. Algunos de los puntos a debatir son los siguientes:

-Actualización de los créditos laborales: la Ley de Bases (27.742) incluía en su versión original un artículo referido a la actualización de los créditos laborales. La norma establecía que los “créditos provenientes de las relaciones individuales de trabajo podrán ser objeto de actualización, repotenciación y/o aplicación de intereses, pero el resultado de estas operaciones en ningún caso podrá ser superior al que resulte de actualizar el capital histórico por Indice de Precios al Consumidor (IPC) con más una tasa de interés pura del 3% anual”.

También establecía que los empleadores pymes tenían la posibilidad de pagar las sentencias judiciales en hasta 12 cuotas mensuales y consecutivas. Finalmente, el artículo quedó fuera de la redacción final y los empresarios consideran que es uno de los más importantes porque trae aparejado altísimos costos ante cada sentencia laboral condenatoria, en especial dentro del ámbito de las pymes. Es por eso que reclaman que sea incluido en una nueva normativa futura.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y el presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja

-Fondo de Cese Laboral: La Ley Bases estableció que mediante Convenios Colectivos de Trabajo se pueda sustituir el régimen indemnizatorio previsto en la Ley de Contratos de Trabajo por un fondo o sistema laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo Nacional. Así, los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo, a fin de solventar el sistema y/o la suma que libremente se pacte entre las partes; y las empresas podrían utilizar un autoseguro. Este punto no tiene el consenso de todo el arco empresario, ya que no todos tienen el mismo nivel de rotación, pero el sector privado valora que no sea impuesto de forma generalizada. Por eso, piden que este punto se reglamente lo antes posible porque a muchos les generaría importantes ahorros.

-Recibo de haberes. Entrega de certificados. En este tema, los empresarios cuestionan que la Ley de Bases haya abandonado, en su redacción final, algunas cuestiones de gestión administrativa que habrían servido para ahorrar costos y, especialmente, para agilizar el trabajo de las áreas de Recursos Humanos en las empresas. Es el caso de la confección de recibos de haberes y entrega de certificados de trabajo, en donde la propuesta original era que se realicen de forma digital. Desde la CAC consideran que debería revisarse el tema y volver a discutirlo, a fin de procurar evitar costos innecesarios que afectan diariamente a las empresas , en especial a las pymes, y que pueden llegar a alterar seriamente su desarrollo y existencia, dijo una fuente de la entidad.

-Régimen legal del contrato de Teletrabajo: La redacción original de la Ley Bases incluía algunas adecuaciones al régimen de teletrabajo que mejoraban, según el empresariado, algunas rigideces que contiene el sistema. Estos cambios no fueron incluidos finalmente, por lo que los empresarios creen que habría que insistir con ellos. Por ejemplo, la eliminación de la posibilidad de que el trabajador revierta unilateralmente el consentimiento prestado para trabajar bajo la modalidad del teletrabajo, pudiendo ser acordada dicha reversibilidad en la medida en que el empleador cuente con instalaciones acordes para retomar el trabajo presencial.

-Promoción del trabajo registrado: En este punto, el pedido empresario es que la reglamentación del blanqueo salga lo más rápido posible por lo que implica en términos de condonación de deudas por falta de registración. Según la Ley, la regularización de las relaciones laborales deberá efectivizarse dentro de los noventa (90) días corridos, contados desde la fecha de entrada en vigencia de la reglamentación. Fuentes oficiales aseguraron que ésta será la primera que saldrá y que están trabajando desde AFIP y Anses en la normativa.

La redacción final de la Ley Bases excluyó cambios en el teletrabajo (Imagen Ilustrativa Infobae)

-Bloqueos sindicales como causal de despido: Incorporar los bloqueos como causal de despido fue una de las incorporaciones que realizó el Senado a la Ley Bases y que luego Diputados mantuvo. El planteo de la CGT al Gobierno apuntó a que la reglamentación establezca un protocolo sobre cómo proceder ante un bloqueo, a los fines de evitar que sean despedidos trabajadores que se estén manifestando en la puerta de la fábrica, por ejemplo, pero que no estén bloqueando el ingreso del personal. El Gobierno entiende que es un punto a tener en cuenta y lo mismo cree el sector empresario, que bregará porque ese protocolo no modifique en esencia lo que dice el artículo de la Ley.

El encuentro de hoy será más bien político, pero luego quedarán los equipos técnicos trabajando en cada uno de los temas. Algunos planteos apuntarán a cuestiones de la reglamentación y otras a temas que quedaron fuera de la Ley Bases y que los empresarios consideran que deberían ser incluidas en futuras normas. “Creo que hay temas que habría que seguir trabajando. Por ejemplo, cómo se actualizan los juicios laborales, la cuestión de la cuota sindical y los costos laborales no salariales”, manifestaron desde IDEA.

Muchos de los puntos reclamados por el sector empresario estaban incluidos en el ambicioso DNU, que hoy descansa en la Justicia a la espera de que la Corte Suprema avance en una definición sobre su constitucionalidad. La CGT le pidió al Gobierno que deje el decreto sin efecto, pero este reclamo no fue aceptado. El plan oficial es debatir cada uno de los puntos y tratar de consensuarlos, antes de decidir dar de baja el DNU. “Pongamos los temas arriba de la mesa, tomemos la decisión de encaminarlos por donde tienen que ir y luego ahí sí podemos pensar en dar de baja el decreto. Pero no hay ningún apuro para eso”, dijo la fuente oficial.