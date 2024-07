Jornada financiera: las acciones y los bonos tuvieron un leve rebote y el dólar libre bajó a 1.440 pesos

Los activos argentinos mejoraron en una rueda positiva para los mercados internacionales.

Los mercados de Argentina iniciaron la semana atentos a las repercusiones de la implementación de nuevas medidas financieras que buscan encauzar la golpeada economía, en una segunda etapa del plan de estabilización que pretende el Gobierno ultraliberal de Javier Milei.

Analistas y operadores no descartan un alza en la tasa de referencia del Banco Central tras un acuerdo con entidades para rescindir 13,17 billones de pesos -equivalentes a unos USD 14.240 millones al tipo de cambio oficial- en contratos por opciones de liquidez (”puts”) para eliminar otra fuente de expansión monetaria.

En este marco de cierta incertidumbre, el índice accionario líder S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó un 1,4%, a 1.590.407 puntos. El Merval viene de perder un 8,5% durante la semana pasada.

Entre los ADR y acciones argentinas negociadas en dólares en Wall Street se imponen las leves alzas, de hasta 3,7% encabezadas por Central Puerto, seguida Transportadora Gas del Sur (+3%).

Los bonos en el Mercado Abierto Electrónico (MAE) subieron un 0,7% en su promedio en pesos, tras finalizar la semana previa con una baja del 4,1 por ciento. Los bonos en dólares ganaron un 0,8% en promedio, según la referencia de los títulos Globales del canje en Wall Street. El riesgo país de JP Morgan restó 13 unidades para Argentina, en los 1.570 puntos básicos.

Las medidas se enmarcan en el anuncio de que el BCRA dejará de expandir su Base Monetaria como parte de la política del Gobierno libertario para combatir la compleja inflación que se aproximó al 300% anual.

“No descartamos que el lanzamiento de las Letras Fiscales de Liquidez (LeFi) venga aparejado de una suba de la tasa de política monetaria, aunque el mercado no tiene esto en precios”, reportó Portfolio Personal Inversiones.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

A partir de este lunes se comenzó a negociar el nuevo instrumento denominado LeFi a un año, la cual capitalizará interés diario con negociación entre el BCRA y las entidades financieras y fijará la tasa de referencia de Argentina que en la actualidad se ubica en un 40% nominal anual.

Operadores consultados por Reuters estiman que el resultado de los negocios pactados con el debut de las LeFi se dará a conocer el martes, previa apertura de mercados.

“Creemos que estas medidas si bien traen ruido de corto plazo -riesgo país cercanos a 1.600 puntos básicos-, apuntan a una normalización del mercado y seguimos siendo optimistas con la renta fija argentina, especialmente a estos niveles de riesgo país”, dijo Nicolás Viveros, analista de Capital Markets Argentina.

“Está claro que esta nueva condición de cerrar una nueva canilla de emisión no es algo planeado dentro del programa monetario, sino que el Gobierno no se siente cómodo con una brecha cambiaria rondando el 60% y decide intervenir para reducirla de manera discrecional, dado que el BCRA no planteará una estrategia ni comunicará los montos por los cuales se interviene en el mercado de bonos”, señaló la consultora Invecq en un informe.

Luego de tocar un piso de $1.435 por la mañana, el dólar libre cerró con baja de cinco pesos en el día, a $1.440 para la venta. En lo que va de julio sostiene una ganancia de 65 pesos o 4,8 por ciento.

El tipo de cambio oficial bajó un peso este lunes, a $926,50 en la plaza mayorista. Así, reduce la suba de 2024 a 118,05 pesos o 14,6 por ciento. “Desde el 19 de diciembre 2023 el dólar mayorista no anotaba una baja en el inicio de una semana”, comentó Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de Cambio. La brecha cambiaria con el “blue” quedó en el 55,4 por ciento.

El monto operado en el segmento de contado de la plaza mayorista alcanzó USD 201,7 millones este lunes, en una operatoria que incluyó compras a manos del BCRA en la plaza mayorista por 55 millones de dólares. En lo que va de julio mantiene un saldo comprador de USD 178 millones por su participación cambiaria.

En tanto, las reservas internacionales se redujeron en USD 144 millones, a USD 27.422 millones, un mínimo desde el 27 de marzo (USD 27.146 millones). En esta baja influyeron las ventas por USD 106 millones efectuadas el viernes 19, dado que la actividad de la entidad en el mercado mayorista se contabiliza con rezago de un día hábil (”T+1″).

“Es difícil pensar que el BCRA pueda acumular reservas en un contexto de expectativas de devaluación al alza, pero en vez de convalidar que el tipo de cambio de equilibrio se encuentra en el ‘techo’, el equipo económico quiere forzarlo hacia el ‘piso’”, subrayó Invecq.

Los principales indicadores de Wall Street subieron este lunes, con una tendencia que permitió recuperar algo de terreno tras las caídas de la semana anterior, mientras los inversores evaluaron la posibilidad de un segundo mandato del republicano Donald Trump, tras la retirada de Joe Biden de la carrera presidencial.

Al cierre el índice S&P 500 mejoró un 1,1%, a 5.564 unidades, y el promedio tecnológico Nasdaq Composite avanzó un 1,6%, a 18.007 unidades. El promedio Industrial Dow Jones ganó un 0,3%, a 40.415 unidades.