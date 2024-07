Cuál será el impacto del blanqueo de capitales en el mercado inmobiliario

Personas con ahorros no declarados podrán destinarlos en la compra de inmuebles si es que se aprueba un nuevo blanqueo de capitales (Foto: Getty)

Tal como lo informó Infobae, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) reglamentó y publicó hoy en el Boletín Oficial los detalles y beneficios del Régimen de Regularización de Activos. El Blanqueo era una noticia muy ansiada en el mercado inmobiliario, permitiendo ahora sincerar fondos para la adquisición de propiedades. En el sector, la medida fue recibida con optimismo, anticipando un impacto favorable en las operaciones y en la dinamización de las inversiones.

Aunque aún quedan por definir los alcances de la medida, desarrolladores e inmobiliarios solicitaron al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, que se incluyan tanto las viviendas en pozo como las nuevas y las usadas en esta herramienta.

Trascendió que, por el diálogo con las autoridades del organismo en los próximos días, se incluirían ambas opciones y se establecerían los procedimientos para realizar la operación de compra venta.

Con el blanqueo reglamentado, se destaca la inclusión de un sinceramiento de capitales, permitiendo la regularización de activos en el exterior sin penalidades y con una alícuota del 0% para montos de hasta USD 100.000, pudiendo aplicarse, bajo ciertas condiciones, a cifras aún mayores, aunque aún falta la instrumentación final.

Esta medida genera grandes expectativas en el mercado inmobiliario, ya que los capitales blanqueados podrían destinarse a la inversión en propiedades. Se evalúa qué tipos de inmuebles y qué rangos de valor se verán más beneficiados por esta iniciativa y cómo podría influir en la dinámica del sector a mediano plazo.

Alejandro Bennazar, ex presidente y actual director de Relaciones Institucionales de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA), comentó que “es una gran noticia para el sector, alineada con otras acciones que favorecieron al mercado, como la derogación de la Ley de Alquileres post DNU y la reintroducción de los nuevos créditos hipotecarios. El blanqueo dinamizará aún más al segmento, que ya muestra signos de recuperación desde el inicio del año”.

El sector ya registra su mejor arranque desde 2018, cuando los créditos hipotecarios UVA estaban en su auge, tras superar una prolongada crisis. Según el Colegio de Escribanos porteños, en CABA las escrituras aumentaron un 36% interanual, mientras que en la provincia de Buenos Aires crecieron un 24%, según el Colegio de Escribanos bonaerenses, confirmando la recuperación.

“Hay buenas expectativas ahora y creemos que tanto las viviendas en pozo como las usadas serán protagonistas entre quienes tienen dólares sin declarar y buscan invertir en ladrillos”, agregó Bennazar.

Instrumentación hasta hoy

Es importante destacar que, con el blanqueo, es posible regularizar cualquier monto sin costo, si se mantiene el dinero en el sistema financiero hasta el 31 de diciembre de 2025, o bien se realizan determinadas inversiones autorizadas por el Ministerio de Economía. Tampoco estarán sujetas al pago de impuestos quienes regularicen cualquier tipo de bienes o tenencias por un valor de hasta USD 100.000.

El régimen tiene tres etapas y cuanto antes se ingrese, menor será la alícuota:

Etapa 1: hasta el 30 de septiembre de 2024, se abona una alícuota del 5% sobre el excedente de USD 100.000.

Etapa 2: hasta el 31 de diciembre de 2024, la alícuota es del 10%.

Etapa 3: hasta el 31 de marzo de 2025, la alícuota asciende al 15%.

El procedimiento consiste, primero, en manifestar la adhesión. Por ejemplo, para la primera etapa, la manifestación de la adhesión es hasta el 30 de septiembre, y el pago anticipado del 75%, si corresponde impuesto. Posteriormente, hasta el 30 de noviembre, se debe presentar la declaración jurada, que estará disponible después del cierre de cada etapa de adhesión.

La adhesión al blanqueo deberá realizarse a través del servicio de la página web de AFIP “Portal Régimen de Regularización de Activos Ley N° 27.743″, mediante el formulario de adhesión F. 3320

El formulario de Declaración Jurada estará disponible a partir de las siguientes fechas, según cada etapa:

Etapa 1: 7 de octubre de 2024.

Etapa 2: 2 de enero de 2025.

Etapa 3: 1 de abril de 2025.

Andrés Aller, CEO de Aller & Co., destacó la importancia de considerar opciones para evitar sanciones y buscar oportunidades de inversión, señalando que un nuevo blanqueo podría equilibrar el sistema tributario. La AFIP ha establecido sanciones para los contribuyentes en infracción, que incluyen el pago de impuestos no declarados, multas e intereses, resaltando la necesidad de regularización fiscal para argentinos en EE.UU. con activos no declarados. El blanqueo ofrece una oportunidad de regularización hasta el 30 de abril de 2025, con costos que varían según el monto y el momento de adhesión”.

Argentinos con activos no declarados en Estados Unidos pueden adherirse al blanqueo comprando una propiedad hasta el 30 de abril de 2025.

“Para montos de hasta USD 100.000 no habrá costos, y para montos superiores, el costo variará entre 0% y 15% dependiendo del momento de adhesión”, agregó Aller.

Panorama

Mariano García Malbrán, presidente de la Cámara de Empresas de Servicios Inmobiliarios (CAMESI), afirmó que “el blanqueo de capitales en Argentina impulsará el mercado inmobiliario y la economía. Permitirá la inyección de fondos no declarados, dinamizando la construcción y generando empleo. Los incentivos fiscales aumentan las inversiones en propiedades y mejoran la recaudación fiscal, atrayendo inversiones extranjeras. La simplificación del proceso y la estabilidad financiera fortalecen la confianza de los inversores. Junto con los nuevos créditos hipotecarios y el levantamiento del cepo cambiario, estas medidas podrían ser lo que nuestro sector necesita”.

Manteniéndose la tendencia actual, se anticipa un año positivo y más dinámico para el mercado residencial y de alquiler, superando la actividad de años anteriores, según informaron desde el sector inmobiliario (Freepik)

El último blanqueo destinado a la construcción, que permitía la compra de viviendas desde el pozo con un avance de obra inferior al 50% desde marzo de 2021, no cumplió con las expectativas. Captó más de $50.000 millones, muy lejos de los USD 3.000 millones esperados. A un año de su finalización, el interés de quienes poseían dinero no declarado fue menor de lo anticipado.

Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos, comentó que “el reciente blanqueo no busca beneficiar específicamente al sector inmobiliario o a la construcción, sino que su alcance es más amplio. Estas medidas también resultan ventajosas para la construcción, aunque no estén directamente enfocadas en este ámbito. A diferencia de blanqueos anteriores, considero que, en esta ocasión, la confianza generada por el gobierno de Javier Milei podría traducirse en beneficios para el sector”.

En el mercado inmobiliario se observa un creciente interés y consultas por la compra de propiedades, con un aumento aproximado del 5% en los precios. Paralelamente, las rentabilidades en dólares experimentan un incremento equivalente a la inflación en pesos, debido a contratos indexados y un tipo de cambio estable.

“En caso de confirmarse otro blanqueo, se considera una oportunidad, especialmente porque los precios de las propiedades están bajos y los valores de los alquileres se están ajustando. Aunque las experiencias previas no fueron del todo positivas, mantengo esperanza en la implementación efectiva en esta ocasión,” dijo Hernán Siwacki, de Capital Brokers.

Respecto a la mecánica, el ministro de Economía, Luis Caputo, indicó que se podrán exteriorizar capitales con una alícuota del 0% hasta USD 100.000, aplicando condiciones especiales para montos superiores.

Siwacki recomendó invertir en monoambientes o dos ambientes bien ubicados, tanto en construcción como terminados, con una posible renta anual del 5% o 6% en dólares. El mercado inmobiliario nacional está en un punto de inflexión, donde parece que los precios alcanzaron su nivel mínimo.

En CABA hay más de 20.000 inmuebles por menos de USD 100.000 que se estima serán los primeros en venderse con los nuevos créditos y el blanqueo.

Departamentos de dos y tres ambientes entre los preferidos por la demanda para comprar (Foto Gentileza: Mudafy)

Ignacio O’Keefe, de Inmobiliaria O’Keefe, añadió que “el mercado inmobiliario está atento, con el enfoque centrado en las próximas medidas económicas y el blanqueo, crucial para revitalizar el mercado de propiedades usadas. Esta herramienta es recomendable para invertir en departamentos de dos ambientes o casas de tres como opciones rentables”.

Desde el sector indican que los usuarios finales serán quienes concreten más operaciones y en menor medida inversores en busca de obtener una rentabilidad por alquileres.

Luis Signoris, de Compañía Gerenciadora Fiduciaria (CGF) y responsable de diversos proyectos como Lagoon Pilar o Diego Palma, sostuvo: “Vemos muy positivo que se tenga en cuenta proyectos desde el pozo como parte del blanqueo de capitales, dado que impulsa un segmento clave como primera vivienda. Hemos tenido muchas consultas sobre este tipo de emprendimientos y las posibilidades de pago en diversos proyectos. Así que, seguramente, van a tener gran impulso con esta propuesta dentro de la Ley Bases”. El avance en las escrituras fue fructífero, y distintas empresas constructoras mantienen la confianza en el ladrillo.

“Venimos desarrollando proyectos de pozo en corredores de mayor crecimiento, como Villa Urquiza, Núñez, Saavedra, Belgrano, Caballito y el centro de CABA. Enfocados en viviendas de bajo riesgo, ofreciendo una curva de crecimiento prometedora y acceso a inversiones en pozo a valores similares a los propuestos por el blanqueo, evitando costos adicionales”, concluyó Martín Flachsland, del Estudio Kohon.