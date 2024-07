Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam: “Empieza a repuntar la economía, pero la Argentina todavía enfrenta muchos desafíos”

Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam

Desde Santiago de Chile - “Empieza a repuntar la economía, la macro, y eso da ilusión, pero todavía el país enfrenta muchos retos y desafíos. Hay un sentimiento de que lo que se está haciendo está llevando a buen puerto. Hay optimismo con lo que está pasando en la Argentina”, aseguró en diálogo con Infobae Alfonso Gómez Palacio, CEO de Telefónica Hispam.

El ejecutivo colombiano que comanda la operación del gigante español de las telecomunicaciones en ocho países de América Latina -Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y México- está al frente de la cuarta edición del Hispam Digital Forum, el evento regional que se realiza por estas horas en la Torre Telefónica, rebautizada ahora como Distrito Movistar, en la Plaza Baquedano, en Providencia, en el centro neurálgico de esta ciudad.

Este año, Telefónica cumple 100 años. Es uno de los grandes operadores telco de Argentina, junto a Telecom y Claro, y protagonista de una industria que también quedó en medio del proceso de “desregulación” que impulsa el Gobierno de Javier Milei. Días atrás, por caso, quedó sin efecto el decreto 690 que firmó Alberto Fernández a fines de 2020 y que declaró como públicos los servicios de telefonía, fija y móvil, Internet y televisión por cable, y fijó también que todos los aumentos de precios tenían que contar con el visto bueno del Gobierno. La medida, que fue muy cuestionada por las empresas del sector y casi no tuvo efecto concreto en medio de cautelares presentadas ante la Justicia, finalmente fue derogada. Ahora, los aumentos corren por cuenta de los privados.

Hace cinco años, a finales de 2019, Telefónica anunció una fuerte reconversión de su negocio y se propuso “reducir gradualmente la exposición en Hispam”. Incluso se habló de venta de operaciones (salvo Brasil, país al que pusieron como mercado prioritario), algo que luego descartaron.

A nivel local tienen un total de 17 millones de clientes y como parte de esa reconversión regional avanzó con nuevos modelos de negocios, como asociaciones con otras empresas, como hacen con la red móvil de AT&T en México; y despliegues de las redes fijas de fibra óptica en Colombia y Chile, con el fondo estadounidense KKR como socio financiero.

El Hispam Digital Forum se desarrolla este martes y miércoles el Chile

Telefónica pone el acento en la idea de que por estos días “todo se hace con las comunicaciones”. Y busca que otros gigantes que “usan” y montan sus servicios sobre sus redes empiecen a pagarle por ello. Ese es “el” debate central que ocupa a las empresas telco a nivel global.

Así, los tres reclamos generales que Gómez Palacio esbozó en este Hispam Digital Forum pasan por generar nuevos marcos con más desregulación, eliminar regulaciones obsoletas y modernizar normativas “que permita aligerar la carga que enfrenta la industria eliminando asimetrías con competidores”; también generar modelos de infraestructura compartida para ahorrar costos y esfuerzos; y, lo mencionado: “contribución de todos los actores al mantenimiento de las redes”. En este punto, las críticas apuntan a las OTT (los servicios over-the-top, o que corren sobre las redes de telecomunicaciones), pero en especial a tres que se generan el 85% del tráfico en la región: Meta (Facebook, Whatsapp e Instagram), con 58%; Google, con 17% y TikTok, con 10%, según un estudio reciente de GSMA (una entidad continental formada por las principales telcos).

“Hay que usar de manera inteligente las redes. Todos tenemos que contribuir para hacer sostenible a esta industria”, resumió el CEO regional.

— Usted habló de los retos que enfrenta el país, ¿puntualmente, cuáles serían?

— La ecuación de la industria de las telecomunicaciones es desplegar infraestructura para un largo plazo que hay que rentabilizar en un largo plazo. En el inicio de ese despliegue ya hay retos en la Argentina con las importaciones, por ejemplo. Nos gustaría hacer las cosas más rápido. Los temas cambiarios también afectan la dinámica propia del sector. Argentina sí tiene un indicador del que nos sentimos orgullosos: es nuestra operación más digitaliza.

— ¿Todavía tienen problemas para importar?

— Se ha ido normalizando y vemos que hay una intención de seguir en ese camino, pero la dinámica trae brecha y hay una carga anterior.

— ¿Cambió el contexto económico argentino para analizar nuevas inversiones con algunas de las estrategias que están llevando adelante en los otros países de la región?

— Nunca dejamos de invertir en Argentina. Todos estos años hicimos desembolsos de capital para tener más hogares con acceso a fibra óptica. Hay unos 1,3 millones de clientes con fibra óptica, lo mismo que en Colombia y casi lo mismo que en Chile. La Argentina mantiene el ritmo y lo hicimos a pulmón. No seguimos los modelos de Chile, Perú y Colombia pero sí nos asociamos con otras empresas para desplegar más, mejor y más rápido, tanto en la red fija como en la móvil. Si las condiciones se dan podríamos evaluar otras estrategias de inversión, por supuesto.

El ejecutivo colombiano dialogó con Infobae en la Torre Telefónica, en Santiago

— El actual Gobierno se presenta como desregulador y una de sus primeras acciones fue derogar el decreto 690. ¿Qué otros cambios esperan?

— El marco regulatorio que tenía esta industria hace 15 años cambió. Es dinámica la tecnología, pero también el comportamiento de la sociedad y eso hace que las regulaciones queden obsoletas. El marco regulatorio actual es para un mercado con cables de cobre y ADSL, tecnologías que no tienen nada que ver con las actuales. Necesitamos menos reglas y que las que haya estén enfocadas en la seguridad y centradas en los clientes, que apunten al largo plazo y no tanto a la transaccionalidad. La Argentina viene revisando normas; desde nuestro lado, necesitamos certezas jurídicas y estabilidad.

— ¿En la Argentina hay lugar para nuevos operadores móviles?

— No hay una receta que valga para todos los países, pero tener muchos operadores no siempre genera un entorno más estable y sostenible a largo plazo. Es algo que se vio en Chile. En la Argentina la competencia es altísima, es increíble la rotación de clientes. El regulador tendrá que poner en la balanza los niveles de competencia y cobertura. El tablero de América Latina mostró algunas alarmas, como en Brasil, donde se pasó de cuatro operadores a tres. También hay alarmas en Colombia, Chile y Panamá. Están pasando cosas que antes no pasaban y la industria necesita condiciones de sustentabilidad financiera.

— Hubo una fuerte baja del consumo y los salarios de los argentinos están deteriorados, ¿cómo impacta eso en el negocio?

— Tenemos un portafolio de productos y servicios que le permite a cada cliente adaptarse según su situación. Buscamos darle la mejor ecuación. En distintos momentos hay más propensión a ir al prepago o a planes más limitados. También es verdad que somos esenciales para la vida de nuestros clientes, estamos imbricados en la sociedad. Vivimos esos ciclos junto a los clientes. Pasó en la pandemia también.

— Más allá del contexto, ¿usted preferiría para el negocio en el país contar con un socio financiero, como en Chile?

— Si eso se llegara a dar sería porque existe un marco regulatorio que permite atraer capitales y logramos tener una industria que quiere compartir. Claro que me gustaría tener un vehículo financiero que apueste y acelere el despliegue de fibra.

— Ahora hay un incentivo a grandes inversiones que no contempla telecomunicaciones pero si a cuestiones tecnológicas.

— Sí, podría ser. Estamos invirtiendo, pero podríamos ponerle potencia a esa inversión. Necesitamos que todo se ponga en su sitio y que la macro acompañe.

— ¿Están haciendo alguna propuesta concreta de cambios regulatorios ante el Gobierno?

— Tenemos una agenda institucional y regulatoria de muchos puntos, como conectar a los no conectados y temas de Internet rural. Hablamos con el Enacom, tenemos diálogo fluido y somos muy proactivos, pero no estamos liderando una modificación integral de marco como las que está revisando el país.