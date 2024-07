Infierno impositivo: en el último año el número total de tributos pasó de 148 a 155

Como país federal, Argentina tiene las potestades tributarias distribuidas entre los distintos niveles de gobierno, es decir, nacional, provincial y municipal. En efecto, cada uno de estos establece, dentro de su marco legal, distintos tipos de tributos que determinan el financiamiento de sus funciones.

Del análisis de la legislación tributaria de 2024, el Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) identificó la existencia de 155 diferentes tipos de tributos a lo largo del país. Hace exactamente un año, el mismo estudio contabilizaba 148 tributos distintos, lo que significa que se sumaron siete en el transcurso de los últimos doce meses. Esto, es producto de la diferencia entre los impuestos que fueron eliminados y los que fueron creados en el último año, por cualquiera de los tres niveles de gobierno.

“Para poder realizar una clasificación seria de los tributos en sus distintas versiones, se requiere un estudio profundo del funcionamiento de cada uno de ellos. Esto obedece a que, si bien a priori una tasa no es un impuesto, si el monto cobrado excede el valor de la contraprestación puede considerarse que tiene una parte impositiva. En efecto, lo que sí puede afirmarse es que al menos existen 61 impuestos claramente definidos al considerar los tres niveles de gobierno”, explicaron.

Claro está, que no todos los impuestos recaen sobre todos los contribuyentes. De hecho, como más del 90% de la recaudación se concentra en sólo diez tributos. Esto no quita, de todas formas, que la carga impositiva sea particularmente alta en Argentina. Sin ir más lejos, en la actualidad las pequeñas y medianas empresas pagan un promedio de 33 impuestos y deben enfrentar regímenes especiales de retenciones y percepciones para diferentes actividades.

Cómo se elabora el vademécum

El objetivo del vademécum tributario de Iaraf es la identificación de los distintos tipos de tributos establecidos por los gobiernos para un año en particular. El criterio utilizado es el del hecho imponible, entendiéndose por hecho a todo aquello que da lugar a la existencia de un tributo para un determinado nivel de gobierno.

Un par de ejemplos pueden ayudar a una mejor comprensión: el uso de alumbrado público da origen a una tasa municipal de alumbrado público y la obtención de un nivel de ingreso determinado da origen al impuesto a las Ganancias. Con los ingresos obtenidos por la tasa de alumbrado público el municipio debe financiar el costo de brindar el alumbrado público a los ciudadanos. Con los ingresos obtenidos por el impuesto a las ganancias, los gobiernos financian su presupuesto de gastos.

En efecto, el vademécum tributario de Iaraf no es un mero listado de todos los tributos existentes a lo largo y ancho de Argentina, sino una lista de los distintos tipos de tributos identificados según los distintos hechos imponibles registrados. Además, como criterio de selección, se deja de lado a aquellas tasas municipales que impliquen una provisión de bienes privados de manera directa, como, por ejemplo, la tasa por desagote de pozos ciegos y cámaras sépticas.

También, los tributos provinciales vinculados al régimen para trabajadores en relación de dependencia pertenecientes a la nómina de los distintos gobiernos provinciales (en aquellas provincias que no transfirieron sus sistemas previsionales), no serán considerados, por no estar incluidas en los códigos fiscales ni leyes impositivas provinciales.

“Para la realización del vademécum, se hace un análisis exhaustivo de la normativa tributaria vigente en los diferentes estratos gubernamentales. Por otra parte, resulta pertinente aclarar que el relevamiento de tributos realizado no pretende seguir un orden cronológico de una muestra fija de municipios, sino que se relevan nuevos municipios y se agregan nuevos tributos con diferentes hechos imponibles en cada edición”, señalaron desde el Iaraf.

Qué impuestos tienen mayor peso

Independientemente de la diversidad de tributos identificados, la recaudación efectiva de todos los niveles de gobierno de Argentina se encuentra concentrada en relativamente pocos tributos.

Considerando la recaudación de IVA, Aportes y Contribuciones a la Seguridad Social, Ganancias de personas humanas y de sociedades, el impuesto provincial a los Ingresos Brutos, el impuesto a débitos y créditos bancarios y Derechos de exportación, se obtiene el 83% de la recaudación tributaria consolidada de Argentina.

Si a los 6 tributos mencionados se le agregan el impuesto P.A.I.S, los Derechos de Importación, la Tasa de Seguridad e Higiene Municipal (TISH) e impuestos internos coparticipados, se tiene que el 92% de la recaudación consolidada argentina se concentra en 10 tributos, 8 de los cuales son nacionales, uno provincial y uno municipal.

En términos generales, el único impuesto que afecta a todos los contribuyentes es el Impuesto al Valor Agregado, el segundo lugar está ocupado por el impuesto a los Ingresos Brutos y la tasa por inspección de seguridad e higiene (TISH) con 90%, 93,75% y 95% de incidencia. Esta situación refleja que esos tres tributos son los que aportan la mayor porción de la recaudación tributaria obtenida del consumo.