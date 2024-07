Roberto Cachanosky: “La emisión cero es un cuento chino”

El economista Roberto Cachanosky criticó con dureza las políticas económicas del Gobierno de Javier Milei, enfocándose particularmente en la proclamada “emisión cero”. El especialista liberal comenzó señalando que “la emisión cero es un cuento chino”, desmintiendo así una de las premisas fundamentales de la gestión oficial. “Miren la planilla de la base monetaria del Banco Central, que es el informe monetario que publican todos los días. Ahí están los datos”, enfatizó.

Durante la entrevista, Cachanosky analizó la aprobación de dos leyes clave, la ley de bases y el paquete fiscal, que ocurrieron el jueves pasado. A pesar de las múltiples conferencias de prensa y entrevistas de funcionarios como el ministro de Economía Luis Caputo y el presidente del Banco Central Santiago Bausili, el economista sostuvo que el mercado no recibió con confianza estas explicaciones. “Se gastaron cuatro conferencias y entrevistas periodísticas para decir qué van a hacer y el mercado se fue para el otro lado. Quiere decir que no les creyó”, afirmó.

Uno de los puntos más críticos que mencionó fue el aumento del 95% en la base monetaria en el primer semestre de este año en comparación con diciembre. “Emitieron mucho más que todo el año pasado, y el kirchnerismo no fue muy prolijo en materia monetaria”, dijo Cachanosky. Aclaró que incluso restando la inflación, la emisión sigue siendo alarmante. “Aún restándole la inflación, la emisión en el primer semestre fue del 95% y la inflación, suponiendo un 5% en junio, fue del 80. O sea que emitieron por arriba de la tasa de inflación”, puntualizó.

Cachanosky explicó que hay dos factores principales que obligan al Banco Central a emitir dinero: la compra de dólares por el sector externo y el pago de intereses sobre los pasivos remunerados. “El exportador está obligado a venderle sus dólares al Banco Central a un precio menor al de mercado. Bueno, ahí emite el Banco Central. Por la diferencia entre lo que vende y lo que compra”, explicó. También mencionó la emisión necesaria para pagar los intereses de los bonos del Banco Central. “Los bancos tienen bonos del Banco Central y si bajan de tal precio, el Banco Central se obliga a comprarle a un precio determinado, y ahí tiene que emitir, obviamente”, detalló.

El economista también cuestionó la sostenibilidad fiscal. Señaló que, aunque el gobierno afirma tener un superávit fiscal, la realidad muestra una disminución significativa en el superávit desde enero. “En abril, el superávit fiscal fue nada más que un 13% superior al de enero. O sea, se cayó fenomenalmente mes a mes y va bajando”, dijo. Esta disminución plantea dudas sobre la capacidad del Tesoro para pagar los intereses si se le transfiere la deuda del Banco Central. “El Tesoro no va a tener cómo pagar los intereses si hoy ya te cuesta pagar los intereses porque tenés un déficit cada vez menor”, advirtió.

El economista también discutió el atraso cambiario, un tema recurrente en su análisis. Afirmó que el tipo de cambio oficial está artificialmente bajo, lo que ha contribuido a la inflación y a la emisión de dinero. “Se comieron toda la inflación de estos seis meses con un tipo de cambio ajustando el 2%”, criticó. Este tipo de cambio atrasado, combinado con una emisión descontrolada y una falta de claridad en las políticas económicas, genera una situación insostenible. “Junta emisión, junta un ministro de Economía y un presidente del Banco Central que no dejan en claro qué van a hacer con todas estas variables y junta el atraso cambiario. Y bueno, me sorprende que hayan aguantado hasta ahora”, expresó.

La entrevista también tocó el tema del riesgo país y la caída de las acciones, fenómenos que Cachanosky atribuye a las inconsistencias económicas y a la desconfianza en el Gobierno luego de la conferencia de prensa de la semana pasada. “Eso se reflejó en la suba del riesgo país y en la caída de las acciones”, dijo. Criticó las teorías conspirativas que acusan a los mercados de operar contra el gobierno. “Decir que hay alguien que está operando para que suba el dólar, eso es típico de Guillermo Moreno”, añadió.

En cuanto al comportamiento del Presidente y su influencia en los mercados, Cachanosky no dudó en señalar problemas de liderazgo y de gestión. “Si vos tenés un presidente que maltrata, es un tipo que se enoja cuando le decís que no opinas igual, no vas a conseguir a los mejores para que se sienten en el ministerio”, observó. Este estilo de liderazgo, según Cachanosky, dificulta la capacidad del gobierno para atraer talento y gestionar eficazmente la economía. “Nadie con prestigio, trayectoria y conocimientos va a jugarse a sentarse en el Ministerio para que te maltraten. La gente con prestigio no necesita de ese puesto”, concluyó.

El economista también criticó las estrategias de compra de dólares del Banco Central, calificándolas de contradictorias. “El Banco Central necesita comprar los dólares emitiendo pesos. O sea que para sacar los pesos necesitan emitir pesos para comprar los dólares. Te das cuenta que hay una contradicción fenomenal. Es de locos”, dijo. Esta contradicción, según Cachanosky, es un reflejo de las incoherencias en la política económica actual.

Para finalizar, Cachanosky advirtió sobre los desafíos futuros y la falta de soluciones claras por parte del gobierno. “Necesito tener dólares en el Banco Central, reservas para absorber los pesos que hay en el mercado y que desaparezcan. Y ahora el Banco Central necesita comprar los dólares emitiendo pesos”, reiteró. Este ciclo vicioso, junto con una política económica inconsistente, plantea serias dudas sobre la capacidad del gobierno para estabilizar la economía.