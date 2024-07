Por la presión sobre el dólar, el Banco Central pudo comprar solamente USD 2 millones en el mercado

Las reservas del BCRA se acercan a los USD 30.000 millones. (EFE/ André Coelho)

La rueda mayorista transcurrió este martes con discreto volumen de operaciones, que alcanzaron los USD 261,5 millones en el segmento de contado. El Banco Central finalizó su intervención cambiaria con un marginal saldo comprador de solo 2 millones de dólares.

La entidad monetaria anota en el inicio de julio compras totales de USD 50 millones en el mercado. En tanto, las reservas internacionales registraron un incremento en el día de USD 31 millones, a 29.645 millones de dólares.

El Banco Central acumula compras netas en el mercado de cambios por USD 17.254 millones desde el 11 de diciembre del año pasado, cuando asumió el gobierno de Javier Milei. A la vez, el stock de reservas internacionales mejoró en USD 8.436 millones o 39,8%, desde los USD 21.209 millones del 7 de diciembre de 2023.

El economista y fundador del CEMA, Carlos Rodríguez, indicó que “la mejor manera sostenible de acumular dólares para pagar la deuda externa pública es: Mercado Único, Libre y Flotante de cambios. El Gobierno compra dólares con superávit fiscal. El BCRA, independiente del Tesoro, se atiene a una regla de expansión de Base Monetaria no remunerada y no interviene en la determinación del tipo de cambio o la tasa de interés”.

Por otra parte, Rodríguez consideró que “el Tipo de Cambio que resulte podrá ser muy alto. Eso no será culpa del sistema cambiario elegido sino consecuencia de que se esté pagando la deuda. El Tesoro puede no pagarla, reestructurarla con los acreedores o pedir ayuda a Organismos. Lo que no debe hacer es comprometer al sistema cambiario, que es el más eficiente que existe para que la economía maximice la oferta de dólares. No es tan difícil. La deuda es del Tesoro. El que tiene que comprar los dólares con su plata es el Tesoro, no es el BCRA imprimiendo pesos. Esta todo mal: la tarea del BCRA es mantener la estabilidad de precios, no es conseguir reservas para que el Tesoro pague su deuda externa”.

En tanto, el ex ministro de Economía, Domingo Cavallo, sugirió que el Gobierno acelere la salida del cepo y la devaluación del tipo de cambio oficial para no perder más reservas en el Banco Central. En su blog indicó que, con esas medidas, es más probable que el Fondo Monetario Internacional (FMI) acepte ayudar al Gobierno con nuevos recursos.

“El equipo económico no muestra apuro por remover las restricciones cambiarias tanto al comercio como al movimiento de capitales porque teme que de hacerlo podría producirse un salto cambiario capaz de desestabilizar nuevamente la macroeconomía”, sostuvo Cavallo.

En tanto, el economista Roberto Cachanosky afirmó que “para salir del cepo no hacen falta dólares, hace falta generar confianza. La pregunta que hay que formularse es: ¿qué es más costoso, seguir con el cepo hasta Dios sabe cuándo y acumular más atraso cambiario o salir del cepo antes que se amplíe más la brecha? Si la idea es tener un mercado libre en competencia de monedas, no hace falta que el BCRA acumule reservas”.

“La solidez del peso va a estar dada por la credibilidad que genere el Gobierno con su plan económico y no habrá corrida si se saca el peso. En un mercado libre, al estilo de la escuela austríaca, el Banco Central no interviene en el mercado de cambios, por lo tanto, no es que hay que acumular dólares, lo que hay que generar es confianza”, añadió Cachanosky.