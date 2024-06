Manuel Adorni dijo que la recuperación en V “es lo que estamos observando”

El vocero presidencial, Manuel Adorni

El vocero presidencial, Manuel Adorni, aseguró esta mañana que el Gobierno todavía cree que la recuperación económica será rápida y vigorosa, lo que en la jerga económica se suela mencionar como “recuperación en V”. La afirmación se dio en días en los que indicadores privados parecen confirmar que distintos sectores tocaron piso en torno a marzo o abril pero, desde entonces, se mantienen cerca de esos puntos mínimos.

Durante su habitual conferencia de prensa, el vocero fue consultado respecto a cuál es la visión del Gobierno sobre el momento en que empezará a recuperarse la actividad económica.

“Con respecto a la recuperación en V, por supuesto es lo que pensamos, es lo que creemos y es lo que estamos observando”, dijo Adorni.

“En 3 meses o 4, 5, 6 o 10 o un año veremos si tuvimos o no tuvimos razón, pero efectivamente es en lo que creemos, es lo que estamos observando, es por lo que trabajamos todos los días y seguramente mañana con la Ley Bases nos dé un impulso adicional para que eso así ocurra”, agregó.

Esta semana el Indec publicó el dato de PBI del primer trimestre de 2024, lo que confirmó el segundo trimestre consecutivo de retracción de actividad, lo que en convencionalmente se considera una “recesión técnica”. La actividad cayó 5,1% respecto a mismo trimestre del año 2023.

Desde entonces, los datos privados que se conocieron muestran más bien una permanencia del bajo nivel de actividad. La consultora OJF, por ejemplo, detectó una nueva caída de la actividad del 0,8% en mayo en su serie desestacionalizada, lo que mantiene al producto cerca del piso que pareció haber tocado en marzo. Aunque es pronto, son números consecuentes más con una “L” -caída de la actividad que se extiende en el tiempo- que con una ”V” -un escenario de fuerte caída del producto que de inmediato empieza a recuperarse.

“Nos hemos referido a algunas luces que nos indican que el punto más bajo de la actividad ya había ocurrido y que, a partir de aquí, se empiece a dar la recuperación”, dijo Adorni en otro tramo de la conferencia de prensa.

En ese contexto se refirió, además, al dato de desempleo también conocido esta semana. La desocupación afectó al 7,7% de la población económicamente activa en el primer trimestre del año, informó este lunes el Indec. Así, ese indicador social desmejoró desde el 5,7% con que había cerrado el 2023 y desde el 6,9% del primer trimestre del año pasado.

“La cifra de desempleo por supuesto que es una mala noticia, no hay mucho para aclarar”, dijo Adorni.

“Dentro de las múltiples tragedias que hay en Argentina, una es esto de más de una década en la que no se crea empleo privado. Además, la informalidad es brutal. (...) Por supuesto que es parte del costo de lo que nos han dejado y de esta Argentina. Ni siquiera por el Gobierno anterior sino por las últimas décadas de populismo que en Argentina han despedazado al trabajador. Y además la política no ayuda. Parte de la política ha impulsado dos paros generales, lo que ocurrió en el Congreso con la última votación en el Senado con lo que ocurrió en la calle. Lo que estamos haciendo es corrigiendo todo lo que haya que corregir para que no solo el número de desocupados mejores sino atacar las dos variables más relevantes: el salario real, que lo han destruido, y la informalidad.”, concluyó.

“Hay dos pilares fundamentales para eso: el nivel de inversión y el nivel de capacitación de la gente. Son dos pilares que están ligados de una manera muy estrecha. Todo lo que estamos haciendo es para eso”, concluyó.