CGC destacó el potencial de Palermo Aike y presentó un plan para exportar gas natural licuado de Argentina vía Chile

Hugo Eurnekian, CEO de CGC, de Corporación América, en CeraWeek

En el foro internacional de energía CERAWeek, el presidente y CEO de Compañía General de Combustibles (CGC), Hugo Eurnekian, anunció un ambicioso proyecto para exportar gas natural licuado (LNG) de Argentina hacia los mercados asiáticos utilizando la infraestructura existente en Chile, y defendió el desarrollo no convencional de Palermo Aike como la próxima gran oportunidad productiva del país ante la inminente generación de grandes volúmenes de gas asociado en Vaca Muerta. Según el propio directivo, la combinación de nuevos recursos y corredores de exportación es clave para posicionar a Argentina como un proveedor estratégico en un contexto internacional marcado por la volatilidad de precios y la reorganización de los flujos energéticos globales.

En el panel “La Argentina en el Mercado Regional”, Eurnekian precisó que Palermo Aike, ubicado en la cuenca Austral, se consolida como el segundo recurso energético más relevante del país, con estimaciones que alcanzan hasta 10.000 millones de barriles de petróleo y más de 130 billones de pies cúbicos (TCF) de gas. Estas cifras —presentadas por el presidente de CGC en el evento— colocan al yacimiento como uno de los desarrollos shale más prometedores fuera de Vaca Muerta y diferencian su proyección respecto a otros proyectos regionales.

Palermo Aike

El avance de CGC junto a YPF en tareas de perforación y adquisición de datos ha permitido, de acuerdo con Eurnekian, acelerar la curva de aprendizaje y mitigar la incertidumbre técnica en Palermo Aike, permitiendo “ampliar la frontera productiva de Argentina” y reduciendo el riesgo exploratorio. El directivo subrayó que el proyecto cuenta con condiciones geológicas comparables a las de Vaca Muerta, lo que refuerza tanto la calidad del recurso como la posibilidad de escalar productivamente en el corto y mediano plazo.

Infraestructura de CGC e YPF en Palermo Aike

“Palermo Aike representa una oportunidad concreta para ampliar la frontera productiva de Argentina. Tiene condiciones geológicas favorables, sobrepresión y un importante volumen de recursos”, afirmó Hugo Eurnekian frente a la audiencia de CERAWeek.

La validación temprana se vincula a la perforación de los primeros pozos, la generación de información clave y la experiencia adquirida en colaboración con YPF. Esta etapa preliminar distingue al desarrollo por su capacidad de escalar rápidamente frente a escenarios favorables.

Corredores transfronterizos y mercados regionales: la apuesta logística

La concreción del potencial energético de Argentina está condicionada por la capacidad de transportar el gas desde las regiones productoras hacia los centros de consumo, según expuso Eurnekian. La infraestructura midstream donde CGC participa —como Transportadora de Gas del Norte (TGN) y GasAndes— habilita flujos hacia Chile y Brasil, con una capacidad estimada de hasta 50 millones de metros cúbicos diarios destinada a satisfacer mercados regionales. El directivo sostuvo: “Existen mercados concretos en la región con demanda de gas argentino. El desafío es garantizar precios competitivos, contratos de largo plazo y adaptar la infraestructura para capturar esas oportunidades”.

El desarrollo de este corredor logístico permite la articulación de un sistema de transporte transfronterizo eficiente, conectando la cuenca neuquina con la costa del Pacífico y facilitando el acceso a nuevos destinos.

Exportación de GNL por Chile

En este escenario, CGC impulsa un proyecto brownfield para la exportación de LNG a Asia por vía del Océano Pacífico, reutilizando la infraestructura preexistente de TGN y GasAndes, así como instalaciones ya operativas en Chile para instalar dos trenes de licuefacción. Según explicó Hugo Eurnekian en su presentación, la ubicación y la eficiencia del capital requerido convierten a esta iniciativa en altamente competitiva. En sus palabras: “Estamos dando un paso concreto para exportar GNL a través de Chile, reutilizando infraestructura existente y creando una nueva puerta de salida al Pacífico”.

El factor determinante de este modelo es el aprovechamiento de infraestructuras ya disponibles, que reduce tanto la necesidad de nuevas inversiones como los tiempos de implementación. Esta sinergia promete habilitar rutas de exportación viables y acelerar la inserción del gas argentino en los mercados asiáticos, en un momento en que la diversificación y seguridad del abastecimiento energético domina la agenda internacional.

Un entorno global donde la inestabilidad de precios y la transformación de las rutas comerciales energéticas se han convertido en norma favorece, según el análisis compartido por CGC, la puesta en marcha acelerada de proyectos como el de LNG por Chile. Con estos avances, el potencial de Palermo Aike y la conectividad logística regional, la empresa apunta a una expansión concreta del perfil exportador de Argentina en el sector energético.